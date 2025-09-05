ВАС: Лицензът на "Българска федерация по шахмат 2022" е даден неправомерно

Върховният административен съд (ВАС) реши, че лицензът за спорта шахмат, връчен от Министерството на младежта и спорта на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), е издаден неправомерно. Решението е окончателно и е по дело, заведено от Българска федерация шах с президент Атанас Куртенков, пише "Тема Спорт".

„Дами и господа,

Уведомявам ви, че днес късно следобед влезе в сила окончателно решение на Върховния административен съд, с което Българска федерация по шах с президент Атанас Куртенков спечели делото си срещу Министерството на младежта и спорта относно националния лиценз по шах на БФШ 2022. Така отново българският шах няма национална ръководна федерация. Хаосът, създаден от министъра на спорта, продължава!“, се казва в позиция на Атанас Куртенков.

Преди три години БФШ с президент Атанас Куртенков спечели аналогично дело срещу Министерството на младежта и спорта и тогава ВАС отне лиценза на друга структура – БФШ 1928.

Българският шахмат от години се намира в патова ситуация заради претенциите на няколко федерации и сдружения да представляват шахматната общност у нас. В момента БФШ 2022 е лицензирана от Министерството на младежта и спорта, докато Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е приета за член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ).

През април, със съдействието на настоящия министър на младежта и спорта Иван Пешев, БСФШ и БФШ 2022 подписаха меморандум за сътрудничество, който има за цел евентуално обединение на двете федерации с най-голямо представителство.