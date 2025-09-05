Българските шахматисти с победа и две ремита във втория кръг на престижния турнир в Самарканд

Силни партии белязаха втория кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, където българските шахматни надежди демонстрираха отлична форма и борбен дух.

Бившата световна шампионка и една от най-ярките фигури в българския шах Антоанета Стефанова, изигра впечатляваща партия с черните фигури срещу казахстанката Елназ Калиахмет. След дълга и напрегната битка, продължила цели 99 хода, Стефанова принуди своята опонентка да се предаде, като по този начин увеличи актива си на 1,5 точки.

Междувременно, младата ни звезда Нургюл Салимова също показа стабилна игра. Тя завърши реми с черните фигури срещу индийската гросмайсторка Харика Дронавали. След две равенства Салимова вече има 1 точка в класирането и продължава напред без поражение.

При мъжете Иван Чепаринов също затвърди добрата си форма. В оспорвана партия с белите фигури срещу американския талант Ханс Ниман, двамата си стиснаха ръцете за реми след 31 хода. Така Чепаринов остава непобеден в надпреварата.

Големият швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд продължава с третия кръг в събота. В състезанието, което се провежда в 11 кръга, участват някои от най-добрите шахматисти в света, а наградният фонд надхвърля 850 000 щатски долара.

Българските представители ще се стремят да затвърдят доброто си представяне и да се борят за челните позиции.