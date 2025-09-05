Новини
Спорт »
Други спортове »
Българските шахматисти с победа и две ремита във втория кръг на престижния турнир в Самарканд

Българските шахматисти с победа и две ремита във втория кръг на престижния турнир в Самарканд

5 Септември, 2025 22:27 435 1

  • турнир -
  • фиде -
  • самарканд-
  • шах -
  • антоанета стефанова-
  • нургюл салимова-
  • иван чепаринов

Антоанета Стефанова постигна успех срещу казахстанката Елназ Калиахмет

Българските шахматисти с победа и две ремита във втория кръг на престижния турнир в Самарканд - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Силни партии белязаха втория кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, където българските шахматни надежди демонстрираха отлична форма и борбен дух.

Бившата световна шампионка и една от най-ярките фигури в българския шах Антоанета Стефанова, изигра впечатляваща партия с черните фигури срещу казахстанката Елназ Калиахмет. След дълга и напрегната битка, продължила цели 99 хода, Стефанова принуди своята опонентка да се предаде, като по този начин увеличи актива си на 1,5 точки.

Междувременно, младата ни звезда Нургюл Салимова също показа стабилна игра. Тя завърши реми с черните фигури срещу индийската гросмайсторка Харика Дронавали. След две равенства Салимова вече има 1 точка в класирането и продължава напред без поражение.

При мъжете Иван Чепаринов също затвърди добрата си форма. В оспорвана партия с белите фигури срещу американския талант Ханс Ниман, двамата си стиснаха ръцете за реми след 31 хода. Така Чепаринов остава непобеден в надпреварата.

Големият швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд продължава с третия кръг в събота. В състезанието, което се провежда в 11 кръга, участват някои от най-добрите шахматисти в света, а наградният фонд надхвърля 850 000 щатски долара.

Българските представители ще се стремят да затвърдят доброто си представяне и да се борят за челните позиции.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    1 1 Отговор
    Браво!

    22:57 05.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ