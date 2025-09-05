Италия разгроми Естония при впечатляващ дебют на Дженаро Гатузо

Италианският национален отбор по футбол стартира новата си ера под ръководството на темпераментния Дженаро Гатузо с гръмка победа – „скуадра адзура“ разби Естония с категоричното 5:0 в квалификационен двубой за Мондиал 2026.

Срещата от група „I“ на европейската зона се проведе на стадиона в Бергамо, където домакините демонстрираха класа и амбиция, особено през второто полувреме.

Първата част премина под диктовката на италианците, които създадоха куп опасни положения пред вратата на гостите. Въпреки това, стражът на Естония – Карл Хайн, блестеше с отлични намеси и не позволи на домакините да открият резултата. Естонците, от своя страна, не успяха да отправят нито един точен удар към вратата на Италия.

След паузата „адзурите“ вдигнаха оборотите и буквално пометоха съперника. В 58-ата минута Мойзе Кийн, подпомогнат от Матео Ретеги, откри головата сметка.

Само 11 минути по-късно Ретеги удвои преднината след асистенция на Джакомо Распадори.

В 71-ата минута Распадори също се разписа, този път след подаване на Матео Политано, а Ретеги реализира втория си гол в мача за 4:0, подпомогнат от Андреа Камбиазо.

Крайното 5:0 оформи Алесандро Бастони в добавеното време, с което подпечата убедителния успех на Италия.

Това бе втори успех за Италия в квалификационната кампания, като тимът има и една загуба до момента. Естония, от своя страна, инкасира четвърто поражение, като разполага с един спечелен мач.

В следващия си двубой, насрочен за 8 септември, Италия ще гостува на Израел в ключова среща за класирането.

Естонците пък ще приемат именно Италия на 11 октомври, когато ще търсят реванш пред собствена публика.