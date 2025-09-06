Новини
Спорт »
Световен футбол »
Контузията на ас на Барселона е по-сериозна от очакваното

Контузията на ас на Барселона е по-сериозна от очакваното

6 Септември, 2025 16:58 567 0

  • гави-
  • барселона-
  • футбол

Поради тази причина той не беше с националния тим на Испания за световната квалификация срещу България в четвъртък

Контузията на ас на Барселона е по-сериозна от очакваното - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Травмата на Гави е по-сериозна от очакваното и вероятно полузащитникът на Барселона ще отсъства известно време. Според информация на “Ас” севилският полузащитник е извън сметките, тъй като болките в оперираното му преди по-малко от две години дясно коляно продължават. Поради тази причина той не беше с националния тим на Испания за световната квалификация срещу България в четвъртък.

Сега е сигурно, че наставникът на Барса Ханзи Флик няма да може да използва Гави за неделния мач срещу Валенсия, който е част от четвъртия кръг на Ла Лига. Към момента всичко сочи, че той ще пропусне и дебюта в Шампионската лига срещу Нюкасъл на 18 септември. Въпреки че Флик демонстрира оптимизъм на пресконференцията, уверявайки, че планът е Гави да се възстанови за срещата с Валенсия, сега погледите са насочени по-напред, като основна цел е двубоят с Пари Сен Жермен на 1 октомври.

Алехандро Балде също няма да играе срещу Валенсия. Левият бек получи контузия в бицепса на бедрената кост на левия крак по време на тренировка. Проблемът е лек, но предвид предишните травми на играча се налага да се действа предпазливо. От клуба открито говорят за период на възстановяване от три до четири седмици. В случая на юношата на клуба също се очаква завръщането му да бъде около 1 октомври за сблъсъка с първенеца в Шампионската лига.

През последните часове и Френки де Йонг се присъедини към списъка с контузени в лазарета на „блаугранас“. В петък нидерландецът напусна лагера на националния си отбор заради болки в седалищния мускул. Днес той посети спортната база за първоначален преглед и начало на възстановяването, но едва в понеделник ще му бъдат направени необходимите изследвания и ще бъде издадено официално съобщение. Въпреки това от лагера на „оранжевите“ се говори за лека контузия, така че той все още не е напълно изключен за мача срещу Валенсия.

Друг играч под наблюдение е Ламин Ямал, който е предпазван заради болки в кръста. Към днешна дата обаче всичко показва, че участието му в утрешния дуел срещу Турция не е застрашено.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ