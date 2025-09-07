Спортът по ТВ в неделя (7 септември)

09.15 Формула 3, Гран при на Италия Диема спорт 3
10.45 Формула 2, Гран при на Италия Диема спорт 3
11.30 Волейбол, мач 3-о място на световното, жени МАХ Спорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1
11.50 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, спускане, жени Евроспорт 1
12.00 Баскетбол, осминафинал от европейското Диема спорт 2
12.45 Порше Суперкъп, Гран при на Италия Диема спорт 3
13.15 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
14.05 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, спускане, мъже Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1
15.00 Суперспорт: Световен шампионат във Франция, второ състезание Евроспорт 2
15.15 Баскетбол, осминафинал от европейското Диема спорт 2
15.30 Волейбол, финал на световното, жени МАХ Спорт 2
16.00 Грузия – България БНТ 1, БНТ 3
16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3
16.00 Супербайк: Световен шампионат във Франция, второ състезание Евроспорт 2
16.15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 15, мъже Евроспорт 1
17.15 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 Баскетбол, осминафинал от европейското Диема спорт
19.00 Северна Македония – Лихтенщайн Диема спорт 2
19.00 Литва – Нидерландия Диема спорт 3
19.30 Алмерия – Сантандер МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, Ню Йорк – Питсбърг МАХ Спорт 2
20.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, финал Евроспорт 1
20.30 Автомобилизъм: 6 часа на САЩ, Световен шампионат, състезание Евроспорт 2
21.45 Германия – Северна Ирландия Диема спорт 2
21.45 Турция – Испания Диема спорт 3
21.45 Полша – Финландия Диема спорт
21.45 Баскетбол, осминафинал от европейското Нова спорт
22.00 Наскар, състезания в Илинойс МАХ Спорт 1
23.20 НФЛ, Грийн Бей – Детройт МАХ Спорт 2
02.10 Канзас – Остин МАХ Спорт 4
