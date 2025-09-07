Тотнъм се прицели в звезда в Астън Вила

Според последни информации Тотнъм Хотспър са се превърнали в сериозен претендент за подписа на атакуващия футболист на Астън Вила – Морган Роджърс.

„Шпорите“ загубиха първия си мач за сезона във Висшата лига на 30 август – 0:1 срещу Борнемут – с което приключи перфектният им старт под ръководството на новия мениджър Томас Франк. Наставникът ще се надява с времето да изглади колебанията в представянето на отбора, но е ясно, че ще са нужни нови попълнения, ако клубът иска да се бори за големи трофеи.

През лятото Тотнъм инвестира около £170 млн. в трансфери – сериозна сума, но по-ниска от тази на голяма част от конкурентите им. Според TEAMtalk, след напускането на дългогодишния председател Даниел Леви, клубът е готов да влезе в нова ера на харчене, а Роджърс е сред обсъжданите цели, въпреки високата му цена от £100 млн

23-годишният английски нападател стартира бавно новия сезон, като няма гол или асистенция в първите три мача на Вила. Въпреки това статистиката от миналата кампания показва неговия потенциал – 8 гола и 10 асистенции във Висшата лига. Роджърс се отличава със своята универсалност – може да играе както на левия фланг, така и зад нападателя като „десетка“.

В състава на Тотнъм обаче вече има конкуренция за тези роли. Новото попълнение Хави Симонс от РБ Лайпциг ще бъде използван като основен креативен полузащитник, докато Мохамед Кудус е сред най-силните играчи в лигата, когато става дума за пробиви с топка в крака. Вляво пък Бренън Джонсън притежава повече голова острота в наказателното поле в сравнение с Роджърс.