Световните квалификации в зона "Европа" продължават и днес

Днес предстои нов кръг от световните квалификации в зона "Европа". Отново на сцената излиза и българския национален отбор, който ще опита да вземе нещо от гостуването си на Грузия. Всяка точка може да бъде ценна, но в Тбилиси се играе трудно и за момчетата на Илиан Илиев предстои нова тежка битка.

По-късно вечерта ще се изиграе и втория мач от нашата група "Е". Турция приема Испания в Коня. И двата тима записаха победи в първите си мачове и ще видим кой ще продължи безупречния си ход.

В група "А" Германия излиза на поправителен срещу Северна Ирландия. Бундестимът изненадващо тръгна в квалификациите със загуба от Словакия и сега няма право на нова грешка.

Междувременно пък словаците ще опитат да вземат нови три точки и да дадат сериозна заявка за първото място. Те обаче имат коварно гостуване в Люксембург.

В група "G" също предстоят доста любопитни срещи. Нидерландия гостува на Литва, като ще търси три точки, с които да задържи първото си място във временното класиране.

Преследвачите Полша и Финландия пък излизат в пряк сблъсък помежду си, от който много ще зависи в битката за второто място.

Днес са и мачовете от 5-ия кръг в група "J". Лидерът Уелс почива, което ще даде шанс на останалите отбори да наваксат. Преследвачът Северна Македония има шанс да оглави групата, ако спечели домакинството си на аутсайдера Лихтенщайн.

В другия мач Белгия приема Казахстан и ще търси третата си победа, с която би се изравнил по точки с Уелс.