Всички резултати и голмайстори от снощните световни квалификации в Европа

Снощи се изиграха шест мача от световните квалификации в зона Европа. В най-интересните от тях Португалия разби Армения с 5:0 като гост, докато Англия се наложи с 2:0 над Андора.
Всички резултати и голмайстори:
Латвия - Сърбия 0:1
0:1 Душан Влахович (12)
Англия - Андора 2:0
1:0 Кристиан Гарсия (25-автогол)
2:0 Деклан Райс (64)
Армения - Португалия 0:5
0:1 Жоао Фелиск (10)
0:2 Кристиано Роналдо (21)
0:3 Жоао Кансело (32)
0:4 Кристиано Роналдо (46)
0:5 Жоао Феликс (61)
Австрия - Кипър 1:0
1:0 Марсел Забитцер (54-дузпа)
Ирландия - Унгария 2:2
0:1 Барнабаш Варга (3)
0:2 Роланд Салай (15)
1:2 Еван Фъргюсън (49)
2:2 Адам Ида (90+3)
Сан Марино - Босна и Херцеговина 0:6
0:1 Бенямин Тахирович (21)
0:2 Един Джеко (70)
0:3 Един Джеко (73)
0:4 Самет Баждар (81)
0:5 Керим Алайбегович (85)
0:6 Нихад Муякич (90)
