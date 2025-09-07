Новини
Спорт »
Тенис »
Всички резултати и голмайстори от снощните световни квалификации в Европа

Всички резултати и голмайстори от снощните световни квалификации в Европа

7 Септември, 2025 08:15 1 215 0

  • футбол-
  • резултати-
  • голмайстори-
  • квалификации за мондиал 2026

В най-интересните от тях Португалия разби Армения с 5:0 като гост, докато Англия се наложи с 2:0 над Андора

Всички резултати и голмайстори от снощните световни квалификации в Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Снощи се изиграха шест мача от световните квалификации в зона Европа. В най-интересните от тях Португалия разби Армения с 5:0 като гост, докато Англия се наложи с 2:0 над Андора.

Всички резултати и голмайстори:

Латвия - Сърбия 0:1
0:1 Душан Влахович (12)

Англия - Андора 2:0
1:0 Кристиан Гарсия (25-автогол)
2:0 Деклан Райс (64)

Армения - Португалия 0:5
0:1 Жоао Фелиск (10)
0:2 Кристиано Роналдо (21)
0:3 Жоао Кансело (32)
0:4 Кристиано Роналдо (46)
0:5 Жоао Феликс (61)

Австрия - Кипър 1:0
1:0 Марсел Забитцер (54-дузпа)

Ирландия - Унгария 2:2
0:1 Барнабаш Варга (3)
0:2 Роланд Салай (15)
1:2 Еван Фъргюсън (49)
2:2 Адам Ида (90+3)

Сан Марино - Босна и Херцеговина 0:6
0:1 Бенямин Тахирович (21)
0:2 Един Джеко (70)
0:3 Един Джеко (73)
0:4 Самет Баждар (81)
0:5 Керим Алайбегович (85)
0:6 Нихад Муякич (90)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ