Петър Стоянов: Съединението прави така, че България увеличава своята територия с една трета

6 Септември, 2025 15:32

Според президента Стоянов друга важна последица след Съединението е новото самочувствие на българите. "До тогава все чакаме някой да ни освободи. Парадигмата е как руска кръв и руска пот ще избавят от неволя наший падналия род. За първи път си казваме, че можем сами"

Петър Стоянов: Съединението прави така, че България увеличава своята територия с една трета - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В деня на Съединението Петър Стоянов - президент на Република България в периода 1997-2002 г. говори ексклузивно в ефира на "Събуди се" пред Десислава Банова-Плевнелиева за важните последици от Съединението, каква трябва да е политиката на България спрямо Русия днес, какво ни носи членството в НАТО и ЕС и кое е най-голямото чудо в живота му.

"Съединението и последвалата победа в Сръбско-българската война смятам за най-великите дати в новата българска история. През последната година отдаваме достатъчно внимание на Съединението, честваме го, но ми се струва, че нашите прояви са по-скоро външни", коментира президентът.

Според него не обръщаме такова внимание на изключително важните последици от Съединението. "То увеличава площта на България от 63 хил. кв. км на 96 хил. кв. км".

"След Съединението България влиза в 5 войни. В резултат на тези стотици хиляди жертви и осакатени българи ние увеличаваме площта си с още 15 хил. кв. км. Тоест Съединението, без да пукне нито една пушка и без да даде нито една жертва, прави така, че България увеличава своята територия с една трета", поясни Стоянов.

"Това е много важно от икономическа, стопанска гледна точка и даже и спрямо войска. България след Съединението става най-значителния фактор на Балканския полуостров", каза той. По думите му за първи път сме във фокуса на общественото внимание във Европа вече като субект на историята, а не като обект.

"В навечерието на Първата световна война дори Чърчил казва, че присъединяването на България към англо-френския блок е по-важно от това на Сърбия и Гърция взети заедно", казва президентът Стоянов.

Според него друга важна последица след Съединението е новото самочувствие на българите. "До тогава все чакаме някой да ни освободи. Парадигмата е как руска кръв и руска пот ще избавят от неволя наший падналия род. За първи път си казваме, че можем сами".

"Сами си направихме Съединението, сами се мобилизирахме в Сръбско-българската война и победихме, което е чудо невиждано", смята Стоянов.


  • 1 бушприт

    3 4 Отговор
    Фигура, която ще обедини българите и ще бъде приемана от гражданите, уморени от непрекъснатото противопоставяне е Наталито Трифоновата.

    15:34 06.09.2025

  • 2 Коментиращ

    24 0 Отговор
    А управлението от такива като теб и Костов, доведе до това, че България има 6еирозен шанс да спре да съществува в близките 10на години, ако не смени курса си на свободно падане!

    15:35 06.09.2025

  • 3 Гошо

    17 0 Отговор
    Съединението в своята си същност е един прибързан ход ,който се оказва фатален за България след това

    15:35 06.09.2025

  • 4 Ивайло

    24 0 Отговор
    Ооо, Петре, скоро не беше изпълзявал. И теб те запомнихме с това, че извади секретни документи и ги размаха на предизборен диспут само да останеш на власт, ама народа те сложи където ти е мястото, в девета глуха

    15:35 06.09.2025

  • 5 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    2 18 Отговор
    "Ако Вие сте български президент, ще Ви се наложи да приемете парада, когато в България пристигне чужд държавен глава на площада пред църквата "Св. Ал. Невски".
    Гостът учтиво ще Ви попита: "Как се казва тази внушителна църква?"
    "Свети Александър Невски" - отговаряте Вие.
    "Аха, това навярно е някой български светец?"
    "Не - това е руски пълководец приел исляма, който е победил шведите."
    Отсреща Ви се усмихват тактично.
    Качвате се в колата, за да отидете в Президентството. По пътя виждате величествения паметник на Арнолдо Цоки.
    "Това вероятно е ваш прочут генерал? - пита Вашият спътник.
    "Не - това е руският император Александър II". Продължаваме по бул. Цар Освободител", който е между ул. Московска и ул. Аксаков.
    "Но кокетната църква вдясно сигурно е прекрасен образец на българската ортодоксална традиция?" - вежливо сменя темата западният гост.
    Тук дори Вие да замълчите, преводачката избързва: "А, не, не. Това е Руската църква."
    Вие сте в президентството и пред госта обяснявате, че офисът на българския държавен глава и премиера са един срещу друг, на булевард "Дондуков" 1 и 2.
    И не, генерал Дондуков не е български генерал, а е руски княз.
    След всичко това в Гербовата зала на президентството българският държавен глава започва своята реч: "Ваше Величество (или господин президент),
    Вие гостувате на един горд и независим народ, известен със своята славна история, силно привързан към своите национални герои и национални традиции..."

    Коментиран от #14

    15:38 06.09.2025

  • 6 Тома

    11 0 Отговор
    Изстървах ме коня коня

    15:38 06.09.2025

  • 7 сноу

    11 0 Отговор
    И още нещо не допълва пешоайгъра...тогава вече стария айгър си взема българско име ,че прадядоайгър пасял катърите на пашата..

    15:38 06.09.2025

  • 8 дрън-дрън

    12 1 Отговор
    Кво увеличава, бе Пешко? Дори след "увеличението" поне още толкова земи с българско население остават извън България заради берлинския конгрес и бисмарк. Нищо хубаво не сме видяли от немците, онзи шизо кайзер вилхем има най-голяма вина за ПВС, мустакатия и той, въпреки че за някои неща излезна прав, пък за Меркелицата и Mъpcyрлата да не говорим.

    15:39 06.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Този евреин какво го засяга?

    Коментиран от #20

    15:40 06.09.2025

  • 10 Аксиома

    2 12 Отговор
    Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
    Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo.
    Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
    Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!

    15:40 06.09.2025

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    4 14 Отговор
    За да не е къса паметта ни! На 8 срещу 9 август 1886 г. група офицери рублофили, подтикнати и платени от Русия, извършват преврат срещу княз Александър І Български!
    Превратът на русофилите срещу княза е първият /и не последен/ в най - новата българска история. До него се стига след успешната защита на българското Съединение. Народното дело е подкрепено от княз Александър и целия народ, но срещу него се обявява Русия, която следва своя антибългарски курс. През 1886г. България е разтърсена от остри вътрешнополитически борби. Двата лагера са ясно очертани и заемат крайни притивоположни позиции в отношението си към княза. ,,Петата колона на русофилите следва изцяло руската политика и се бори за сваляне на княза, обявен за главна пречка за нормализиране на отношенията с Русия. Срещу ,,петата колона застават патриотите съединисти, които считат княза за герой на България и гарант на нейния суверенитет. През 1886г. руската дипломация подготвя и плаща за свалянето на княз Александър Батенберг, което е осъществено чрез преврата на русофилите офицери на 9 август 1886г. След успеха на преврата срещу Батенберг руският посланик в Цариград Нелидов се хвали като признава срамежливо: ,, Организирането на преврата на 9 август струваше на Русия само 300 000 лева.
    Всъщност руските планове са още по-сериозни. Цели се преминаване на България от статут на ограничена под руски диктат автономия към поглъщането и като Задунайска губерния в състава на Руската империя.

    15:42 06.09.2025

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    3 10 Отговор
    Русия не крие намеренията си. На 29 март 1886 година редакторът на вестник „Московские ведомости" царедворецът М. Н. Катков пише в упор:
    „Единственото решение на сегашната криза е окупация на България. Там не ни е нужен дипломатически представител при незаконното им правителство, а комисар с диктаторски права". Руският агент Драган Цанков в своя вестник „Светлина" приглася : „Русия трябва да ни окупира. Ако в един прекрасен ден в Русчук и Варна би се показали донците и руската музика би разиграла нашия национален марш, народът пак би въздъхнал свободно, както в 1878 година, при освобождението от турците".
    Тази заплаха е усетена навреме от българските патриоти, които бързо се организират начело с председателя на Народното събрание Стефан Стамболов и успяват чрез контрапреврат да върнат княза. Неодобрението на неговото завръщане от руския император води до повторната му абдикация на 25 август 1886г. Така започва безкняжието в България - август 1886 - август 1887г., по - известно в международната политика като ,,българската криза.

    15:43 06.09.2025

  • 14 име

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    Баце и аз съжалявам, че австрийци и англичани са пращали оръжия и офицери да помагат на турците и затова сме се освободили по-късно, ама няма какво да направим. Ако те бяха помагали за нашата свобода вместо да си играят мръсните игрички срещу руснаците, естествено за наша сметка, на тях щеше да има улици и т.н. И същност има, ама трябва да си учил в училище, а не само да повтаряш като соpocoиден папагал разни опорки.

    Коментиран от #31

    15:44 06.09.2025

  • 15 Здрасти

    10 1 Отговор
    Тоя що не е в затвора с избити конски зъби, а му вземате интервю?

    Коментиран от #22

    15:44 06.09.2025

  • 16 пешо

    6 0 Отговор
    гордоста на ТАРА

    15:45 06.09.2025

  • 17 Простотията евроатлантическа

    9 1 Отговор
    Съединенито означава съединяване на Северна и южна България, а не увеличаване. И не е увеличена територията , е намалена.
    Виж географската карта на Българските земи с българско население от Цариградска конференция 1876 - призната от всички Велики сили, или картата на санстефанска България 1878, която се доближава до Цариградска България.

    15:45 06.09.2025

  • 18 Перо

    9 0 Отговор
    И Фернандел напомни за себе си и мутренските времена!

    15:45 06.09.2025

  • 19 Сите боклук-президенти

    8 1 Отговор
    гастролират!

    15:46 06.09.2025

  • 20 Само евреи са ти у

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    СЕЛСКАТА ГЛАВА.

    Коментиран от #29

    15:46 06.09.2025

  • 21 историк

    1 6 Отговор
    Съединението на България през 1885 г. е осъществено с подкрепата и задкулисното влияние на Великобритания, която играе ключова роля в предотвратяването на намесата на Османската империя и гарантиране на успеха на акта. Първоначално Великобритания не подкрепя съединението, но след като вижда, че Русия се противопоставя на инициативата, променя политиката си и застава зад българската кауза. Това е свързано с британските стратегически интереси да ограничи руския натиск на Балканите и да засили влиянието си в региона.

    Коментиран от #37

    15:47 06.09.2025

  • 22 Щото беше

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    най-добрия Президент за разлика от пРезидентите.

    15:48 06.09.2025

  • 23 681

    5 0 Отговор
    Не моЕм повече

    15:48 06.09.2025

  • 24 Бай вую

    11 2 Отговор
    Скрий се бе катър предател

    15:49 06.09.2025

  • 25 🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴

    2 0 Отговор
    🐴 🐎🐎

    15:49 06.09.2025

  • 27 айде и тоз

    9 0 Отговор
    днес след гоце от епопея на съвсем забравените да напомнят че цицат тлъста държавна пенция

    15:50 06.09.2025

  • 28 ЕвроАтлантически безроден простак

    11 0 Отговор
    И този ми говори за самочуствието на българите, след като даде "История славянобългарска" на византийците и искаше за замени българската ни кирилица с латиница.
    Отврат.

    15:51 06.09.2025

  • 29 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Само евреи са ти у":

    Брат му е евреин а той какъв е според теб?Да не би да е осиновен?

    15:52 06.09.2025

  • 30 Дупничанин

    7 0 Отговор
    Имам некви смътни спомени, че тоя конь беше блъскал журналист-инвалид...

    15:52 06.09.2025

  • 31 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Какво получавме ние от "братушките" през 1829г?! НИЩО! Нищо, освен голи обещания за „амнистия“ и виссочайшото „право“ да напуснем родните си места определено в чл.13 от Одрински мирен договор!
    „В един 18-месечен срок, християните, поданици на Османската империя, имат право да продадат имуществото си и да се изселят безпрепятствено в Русия.“
    "Гостоприемството" на руснаците към изселилите се българи е описано чудесно от Раковски в неговата брошуро. А Захари Стоянов в своята статия “Русия и българската криза” пише:
    “С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби населението и в крайна сметка я остави на произвола на поробителите.
    Трябва да се отбележи, че тези войни не се вдъхновяваха никога от интересите на България, чието име не бе дори произнасяно. Не е ли Русия тази, която разруши градове като Свищов, Русчук, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Варна и т.н.”
    Това е имперската политика на Русия! Подла и неблагодарна! Заради нея и мераците и да контролира национално-освободителното движение в България е убит Левски!
    Русия, е тази, която СПИРА въстанието. Мамарчев е посрещнат не от османски войски, а от майор Кирилов, който с 200 души казаци го очаква с нареждания за неговия арест.
    Защото свободата на България в момента не е изгодна и не съвпада с интересите на Русия.

    Коментиран от #34

    15:56 06.09.2025

  • 32 История

    0 0 Отговор
    На посланическата конференция в Цариград (октомври 1885 г.) мнозинството, водено от Русия, иска възстановяване на статуквото - изтегляне на княз Батенберг и поставяне на друг генерал-губернатор на Източна Румелия, но британският делегат саботира постигането на единодушно решение, ефективно блокирайки руските планове.
    След Съединението Османската империя заплашва с военна интервенция и започва да събира войски по границите, но на международната конференция в Цариград (1885–1886 г.) Великите сили, особено Великобритания и Франция, спират Турция да предприема военни действия.

    16:00 06.09.2025

  • 33 Исторически факт !

    0 0 Отговор
    Великия Везир Мехмед Емин Али паша се съгласява с исканията на българските първенци, въпреки, че в продължение на 10 години Русия отказва да признае съществуването на Българския народ и език в Отоманската Империя...
    Първото официално признаване на Българите за отделен вилает на империята е дело на Султан Абдулмеджид със специален ферман на 1-ви Юний 1861г. Но агенти на Руските тайни служби отвличат на 6-ти Юний 1861 Българския архиепископ Йосиф Соколски на 5-ти Юний 1861 и в Русия го карат публично да се отрече от унията на Българите с Рим, след което го затварят в Руски манастир до края на живота му.
    Междувременно през 1864 година се създава първия Български вилает на империята /Дунавския вилает/ в който Българския език е бил официалния език на вилаета и всички вилаетски длъжности са били дадени на Българи, както и на много млади и будни българчета са били дадени пълни стипендии от Високата Порта за да учат в престижни училища в империята и чужбина.
    През 1862 година Георги Раковски създава с пари дадени му от княз Никола Богориди един легион от Българи към Сръбската армия в Белград. Този легион прави известно името на БЪЛГАРИТЕ в световните медии , след битката му с Отоманския гарнизон на Кале Мегдан в Белград.
    Това няма да го срещнете в българските учебници.

    16:00 06.09.2025

  • 34 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Бе кво очакваш от крепостните селяци, да не си падал под турско робство

    16:03 06.09.2025

  • 35 Пак ли ще ни говориш

    4 0 Отговор
    за срещата си с Клинтън в София и приятелството си с него. Ставаш досаден
    Гледай си по- добре мароканския зет и не се изживявай по вече като президент.

    16:03 06.09.2025

  • 38 това което в България не се учи

    0 0 Отговор
    Съединението на България не е изцяло български политически акт, а резултат както от решителната българска воля и организираност, така и от сложни международни дипломатически игри и задкулисни договорки.

    16:08 06.09.2025

