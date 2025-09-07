Новини
Локо Сф урежда опитен наш голмайстор

7 Септември, 2025 09:29 524 0

  • георги минчев-
  • локомотив софия-
  • септември софия-
  • футбол

Минчев наскоро стана свободен агент, след като прекрати договора си с турския клуб Маниса ФК

Локо Сф урежда опитен наш голмайстор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Опитният голмайстор Георги Минчев е пред завръщане в българския футбол. 30-годишният нападател е много близо до договор с Локомотив (София), съобщава БЛИЦ.

Минчев наскоро стана свободен агент, след като прекрати договора си с турския клуб Маниса ФК, където играеше през пролетта.

Нападателят е получил предложение от Локомотив (София), воден от Станислав Генчев. "Железничарите" търсят подсилване на атаката, въпреки че имат Анте Аралица и Спас Делев. Първият обаче е много вероятно да бъде продаден през зимата.

Септември (София) също се интересува от Минчев.

В България Минчев е носил фланелките на Литекс, ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и Царско село.


