Локо Сф урежда опитен наш голмайстор

Опитният голмайстор Георги Минчев е пред завръщане в българския футбол. 30-годишният нападател е много близо до договор с Локомотив (София), съобщава БЛИЦ.

Минчев наскоро стана свободен агент, след като прекрати договора си с турския клуб Маниса ФК, където играеше през пролетта.

Нападателят е получил предложение от Локомотив (София), воден от Станислав Генчев. "Железничарите" търсят подсилване на атаката, въпреки че имат Анте Аралица и Спас Делев. Първият обаче е много вероятно да бъде продаден през зимата.

Септември (София) също се интересува от Минчев.

В България Минчев е носил фланелките на Литекс, ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и Царско село.