Селекционерът na Англия: Трябва да покажем друго лице срещу Сърбия

7 Септември, 2025 15:00 362 0

Ще се опитаме да докажем нещо – да спечелим и да бъдем силни при наличните обстоятелства

Снимка: БГНЕС
Селекционерът на националния тим по футбол на Англия Томас Тухел призова отбора си да покаже по-забележително представяне, готвейки се за сблъсък с физически настроения и директен сръбски състав в квалификациите за Мондиал 2026 във вторник в Белград. Англия се затрудни срещу Андора при победата с 2:0 в предишния мач на тима в пресявките за Световното първенство.

"Ще се опитаме да докажем нещо – да спечелим и да бъдем силни при наличните обстоятелства", каза Тухел, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Очакваме много емоционален стадион, емоционална публика. Очакваме и да се адаптираме към обстоятелствата. Не знаем как ще изглежда теренът. Не се оправдаваме. Ще се изправим срещу много физически настроен отбор. Имат високо качество в атака, така че играят много директно, а ние трябва да се справим с това и да се адаптираме към обстоятелствата. Да се адаптираме към противника и след това да докажем, че сме на прав път", коментира още Тухел.

Въпреки неубедителното представяне срещу Андора, отборът на Англия остава лидер в група К на квалификациите с 12 точки от четири мача.

Тимът на Сърбия е втори със 7 точки от три двубоя.


