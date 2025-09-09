Неймар ще пропусне всички мачове до края на сезона - ето кои и защо

Звездният нападател на бразилския Сантос Неймар ще пропусне всички мачове на отбора, които ще се проведат на изкуствена настилка, твърди бразилското издание Jornal A Tribuna.

Според източника, всяко падане върху терен, който не е изграден върху естествена трева, е опасно за бразилския футболист, тъй като причинява силна болка в ставите и коленете, което може да доведе до контузия.

Неймар се присъедини към бразилския отбор през януари, а настоящото му споразумение е изчислено до края на календарната година. Неймар участва в 22 мача във всички турнири, където отбеляза шест гола и направи три асистенции. Към момента тимът му се опитва да се спаси от изпадане в елитната Бразилейро Betano, но и парадоксално с това все още има шансове да се класира за втория по сила турнир в Южна Америка – Копа Судамерикана.