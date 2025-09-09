Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар ще пропусне всички мачове до края на сезона - ето кои и защо

Неймар ще пропусне всички мачове до края на сезона - ето кои и защо

9 Септември, 2025 08:00 371 1

  • сантос-
  • неймар-
  • футбол

Според източника, всяко падане върху терен, който не е изграден върху естествена трева, е опасно за бразилския футболист, тъй като причинява силна болка в ставите и коленете, което може да доведе до контузия

Неймар ще пропусне всички мачове до края на сезона - ето кои и защо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездният нападател на бразилския Сантос Неймар ще пропусне всички мачове на отбора, които ще се проведат на изкуствена настилка, твърди бразилското издание Jornal A Tribuna.

Според източника, всяко падане върху терен, който не е изграден върху естествена трева, е опасно за бразилския футболист, тъй като причинява силна болка в ставите и коленете, което може да доведе до контузия.

Неймар се присъедини към бразилския отбор през януари, а настоящото му споразумение е изчислено до края на календарната година. Неймар участва в 22 мача във всички турнири, където отбеляза шест гола и направи три асистенции. Към момента тимът му се опитва да се спаси от изпадане в елитната Бразилейро Betano, но и парадоксално с това все още има шансове да се класира за втория по сила турнир в Южна Америка – Копа Судамерикана.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    1 0 Отговор
    Че за чий да ходи да пада след като преди няколко дена един образ умря и му завеща 1 милиард долара?

    08:07 09.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ