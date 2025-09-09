Съпругата на Неймар скри лицето си по време на мач - СНИМКИ

Съпругата на бразилската звезда Неймар Бруна Бианкарди разкри "ужасната" причина, поради която се е наложило да носи предпазна маска за лице, докато е присъствала на мач от Националната лига по американски футбол (NFL) в Сао Пауло, пише gong.bg.

Звездата на Сантос отново присъства на историческото събитие, в което двубой от американския футбол за първи път се проведе в Бразилия.

Неговата партньорка също се възползва от възможността да гледа на живо Травис Келси и Патрик Махоумс в действие. Канзас Сити Чийфс се изправиха срещу Лос Анджелис.

Неймар и компания се насладиха на вечерта, като усмивките не липсваха в тяхната ВИП ложа.

Бруна Бианкарди обаче на няколко пъти покриваше лицето си. В крайна сметка красавицата сама разкри причината, неприятно петънце, довело до бактериална инфекция и болезнено подуване на устната.

"Всичко започна с една обикновена пъпка, която исках да стисна. Тя се инфектира, поду се много", сподели 31-годишният модел в социалните медии.

След като сподели няколко снимки на подутото си лице, тя добави: „Снимките са ужасни, съжалявам! Но целта е да ви предупредя никога повече да не стискате пъпка.“

Неймар и Бруна обявиха връзката си публично през януари 2023 година.

Те имат две деца заедно, Мави, родена през 2023 година и Мел, посрещната на бял свят през 2025 година. Двамата се бяха разделили за кратко заради поведението на Неймар, но по-късно двамата отново се събраха.

Bruna Biancardi precisou usar uma máscara ontem no jogo da NFL após adquirir uma 'celulite facial' espremendo uma espinha. pic.twitter.com/s2yDw2W6JC — POPTime (@siteptbr) September 6, 2025