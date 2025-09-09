Новини
Съпругата на Неймар скри лицето си по време на мач - СНИМКИ

9 Септември, 2025 23:11 475 1

  • съпруга-
  • неймар-
  • бруна бианкарди -
  • маска за лице-
  • мач -
  • националната лига по американски футбол -
  • nfl-
  • сао пауло

Бруна Бианкарди присъства на среща от Националната лига по американски футбол

Съпругата на Неймар скри лицето си по време на мач - СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпругата на бразилската звезда Неймар Бруна Бианкарди разкри "ужасната" причина, поради която се е наложило да носи предпазна маска за лице, докато е присъствала на мач от Националната лига по американски футбол (NFL) в Сао Пауло, пише gong.bg.

Звездата на Сантос отново присъства на историческото събитие, в което двубой от американския футбол за първи път се проведе в Бразилия.

Неговата партньорка също се възползва от възможността да гледа на живо Травис Келси и Патрик Махоумс в действие. Канзас Сити Чийфс се изправиха срещу Лос Анджелис.

Неймар и компания се насладиха на вечерта, като усмивките не липсваха в тяхната ВИП ложа.

Бруна Бианкарди обаче на няколко пъти покриваше лицето си. В крайна сметка красавицата сама разкри причината, неприятно петънце, довело до бактериална инфекция и болезнено подуване на устната.

"Всичко започна с една обикновена пъпка, която исках да стисна. Тя се инфектира, поду се много", сподели 31-годишният модел в социалните медии.

След като сподели няколко снимки на подутото си лице, тя добави: „Снимките са ужасни, съжалявам! Но целта е да ви предупредя никога повече да не стискате пъпка.“

Неймар и Бруна обявиха връзката си публично през януари 2023 година.

Те имат две деца заедно, Мави, родена през 2023 година и Мел, посрещната на бял свят през 2025 година. Двамата се бяха разделили за кратко заради поведението на Неймар, но по-късно двамата отново се събраха.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Някакъв дефектен силикон в джуките🤣

    23:14 09.09.2025

