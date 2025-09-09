Спартак Варна се похвали с трима нови

Спартак Варна има обяви три нови попълнения. "Соколите" финализираха контрактите на следните футболисти:

Георг Стояновски - 21-годишен северномакедонски нападател, отличаващ се с ръст от 1.87 м., скорост, техника и поглед върху играта. В Северна Македония е играл за Вардар, Тетекс, Работнички, Шкупи, а в Обединените арабски емирства за Хата клуб. В младежките си години е определян като един от най-обещаващите таланти на северномакедонския футбол, с мачове и голове в елита на страната. Национал на Северна Македония в юношеските гарнитури.

Лукас Магджински - 19-годишен защитник, който играе като централен защитник и ляв бек. Висок 1.90 м., силен ляв крак, младият играч е бил част от школите на ФК Загреб и ФК Лучко. Талантът му е забелязан и печели стипендия в академията на ФК Рудеш. Отличава се с добра физика, интелигентно пласиране и здрава игра.

Тиерно Милимоно - мадагаскарец, който има и френски паспорт, е бил част от академиите на Ница, Марсилия и Сошо. В професионалният футбол има престои във Франция, Люксембург и Кипър. Тиерно играе на позициите ляв бек и опорен халф. Висок 1.82 м., 23-годишен, с отлична техника и скорост, способен да внесе интересни елементи в играта на левия фланг. През 2024 година дебютира за националния отбор на Мадагаскар.