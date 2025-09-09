Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спартак Варна се похвали с трима нови

Спартак Варна се похвали с трима нови

9 Септември, 2025 21:46 455 0

  • спартак варна -
  • нови попълнения-
  • соколите -
  • футболисти

Северномакедонец, хърватин и мадагаскарец подсилват тима

Спартак Варна се похвали с трима нови - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна има обяви три нови попълнения. "Соколите" финализираха контрактите на следните футболисти:

Георг Стояновски - 21-годишен северномакедонски нападател, отличаващ се с ръст от 1.87 м., скорост, техника и поглед върху играта. В Северна Македония е играл за Вардар, Тетекс, Работнички, Шкупи, а в Обединените арабски емирства за Хата клуб. В младежките си години е определян като един от най-обещаващите таланти на северномакедонския футбол, с мачове и голове в елита на страната. Национал на Северна Македония в юношеските гарнитури.

Лукас Магджински - 19-годишен защитник, който играе като централен защитник и ляв бек. Висок 1.90 м., силен ляв крак, младият играч е бил част от школите на ФК Загреб и ФК Лучко. Талантът му е забелязан и печели стипендия в академията на ФК Рудеш. Отличава се с добра физика, интелигентно пласиране и здрава игра.

Тиерно Милимоно - мадагаскарец, който има и френски паспорт, е бил част от академиите на Ница, Марсилия и Сошо. В професионалният футбол има престои във Франция, Люксембург и Кипър. Тиерно играе на позициите ляв бек и опорен халф. Висок 1.82 м., 23-годишен, с отлична техника и скорост, способен да внесе интересни елементи в играта на левия фланг. През 2024 година дебютира за националния отбор на Мадагаскар.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ