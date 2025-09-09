Гьозтепе на Станимир Стоилов взима двама турски национали от Франция

Воденият от българския специалист Станимир Стоилов Гьозтепе е на път да осъществи впечатляващ трансферен ход, като привлече двама турски национали, играещи във Франция. Според авторитетното издание „УестФранс“, клубът от Измир е договорил пристигането на младия вратар Доган Алемдар и нападателя Бертуг Йълдъръм, които в момента са част от елитния Рен.

22-годишният страж Алемдар, който вече има два мача с екипа на Турция, е обвързан с френския клуб до 2027 година, но до момента остава в сянката на титуляра Брис Самба. Очаква се преминаването му в Гьозтепе да му даде възможност за повече игрови минути и развитие под ръководството на Стоилов.

В същото време 23-годишният Бертуг Йълдъръм, който също търси ново предизвикателство след пристигането на Бреел Емболо и Естебан Льопол в Рен, ще се опита да затвърди мястото си в националния отбор. Йълдъръм вече има пет срещи и два гола за Турция, а договорът му с френския клуб е до 2028 година.

Финансовите детайли около трансферите остават засега в тайна.

Гьозтепе стартира сезона силно и заема трета позиция в класирането с 8 точки от 4 изиграни мача – две победи и две равенства. Тимът изостава единствено от безгрешния Галатасарай и втория Трабзонспор. В предстоящия кръг момчетата на Стоилов ще се изправят срещу Кайзериспор в търсене на нови точки и затвърждаване на амбициите си за челните места.