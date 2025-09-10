Новини
Нов скандал разтърси английския футбол: Дейвид Кут изправен пред ново тежко обвинение

10 Септември, 2025 16:43

Футболната общественост на Острова следи случая с огромен интерес

Нов скандал разтърси английския футбол: Дейвид Кут изправен пред ново тежко обвинение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Буря от нови обвинения се стовари върху бившия футболен съдия Дейвид Кут, чието име отново изплува в центъра на общественото внимание. Според водещи британски издания, 43-годишният рефер ще се яви пред съда в Нотингам този четвъртък, след като срещу него бе повдигнато изключително сериозно обвинение – заснемане на неприлично видео с дете, класифицирано в най-тежката категория А по британското законодателство.

Това не е първият път, в който Кут попада под светлината на прожекторите заради скандално поведение. Само преди няколко месеца, през ноември, социалните мрежи бяха разтърсени от изтекъл клип, в който бившият съдия отправяше обидни и нецензурни реплики към Юрген Клоп – тогавашния мениджър на Ливърпул, както и към самия клуб.

Последствията не закъсняха – Кут бе незабавно отстранен от съдийските си задължения във Висшата лига. В резултат на вътрешно разследване, проведено от PGMOL – официалната организация на футболните съдии в Англия, договорът на Кут бе прекратен през декември 2024 година. В последващо интервю, самият той призна, че е допуснал „фатални грешки“, сред които и употреба на наркотици. Кут откровено сподели, че личните му проблеми и дългогодишното прикриване на сексуалната му ориентация са го тласнали към тези пагубни решения.

Сега, с новото обвинение за заснемане на неприлично съдържание с дете, Дейвид Кут се изправя пред най-тежкото изпитание в живота си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Тайните си не доверявай дори на приятел, защото твоят приятел също има приятели.

    16:49 10.09.2025

  • 2 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Педофилията на мъгливия остров е нещо обичайно. Голяма част от елита им е плод на инцест и извращения.

    17:30 10.09.2025

