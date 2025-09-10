Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ули Хьонес разбуни духовете в Байерн с критика към Макс Еберл

Ули Хьонес разбуни духовете в Байерн с критика към Макс Еберл

10 Септември, 2025 18:35 422 0

  • байерн мюнхен-
  • ули хьонес-
  • макс еберл-
  • трансфери-
  • бундеслига-
  • футболни новини-
  • спортен директор-
  • нови попълнения-
  • резервна скамейка-
  • играчи под наем

Ветеранът в управлението на баварския гранд не пропусна да изрази недоволството си от състоянието на резервната скамейка

Ули Хьонес разбуни духовете в Байерн с критика към Макс Еберл - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Мюнхен отново се усеща напрежение, след като почетният президент на Байерн, легендарният Ули Хьонес, отправи остри думи към спортния директор Макс Еберл. На специална церемония, организирана от министър-председателя на Бавария Маркус Сьодер в чест на шампионските титли на мъжкия и женския отбор на Байерн, Хьонес не спести мнението си пред медиите.

„Не виждам причина да разговарям с Макс. Всичко, което казах, беше с цел да му помогна. Истината си е истина и тя трябва да се казва. Смятам, че думите ми бяха полезни за него“, заяви Хьонес, като подчерта, че не счита за необходимо да влиза в диалог с Еберл, когото определи като „доста чувствителен“.

Ветеранът в управлението на баварския гранд не пропусна да изрази недоволството си от състоянието на резервната скамейка, която според него е прекалено оскъдна след напускането на редица ключови футболисти. Въпреки че Байерн се подсили с нови попълнения като Луис Диас, Йонатан Та, Том Бишоф и Николас Джаксън, Хьонес е категоричен, че това не е достатъчно.

„Бих препоръчал на клуба да се насочи към привличане на играчи под наем, за да се засили конкуренцията и дълбочината в състава“, посъветва още той.

Тези изказвания идват на фона на усилени трансферни спекулации и очаквания за нови промени в Байерн Мюнхен.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ