Ули Хьонес разбуни духовете в Байерн с критика към Макс Еберл

В Мюнхен отново се усеща напрежение, след като почетният президент на Байерн, легендарният Ули Хьонес, отправи остри думи към спортния директор Макс Еберл. На специална церемония, организирана от министър-председателя на Бавария Маркус Сьодер в чест на шампионските титли на мъжкия и женския отбор на Байерн, Хьонес не спести мнението си пред медиите.

„Не виждам причина да разговарям с Макс. Всичко, което казах, беше с цел да му помогна. Истината си е истина и тя трябва да се казва. Смятам, че думите ми бяха полезни за него“, заяви Хьонес, като подчерта, че не счита за необходимо да влиза в диалог с Еберл, когото определи като „доста чувствителен“.

Ветеранът в управлението на баварския гранд не пропусна да изрази недоволството си от състоянието на резервната скамейка, която според него е прекалено оскъдна след напускането на редица ключови футболисти. Въпреки че Байерн се подсили с нови попълнения като Луис Диас, Йонатан Та, Том Бишоф и Николас Джаксън, Хьонес е категоричен, че това не е достатъчно.

„Бих препоръчал на клуба да се насочи към привличане на играчи под наем, за да се засили конкуренцията и дълбочината в състава“, посъветва още той.

Тези изказвания идват на фона на усилени трансферни спекулации и очаквания за нови промени в Байерн Мюнхен.