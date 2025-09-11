Радослав Росенов прекъсна шестгодишната суша за България с медал от световното по бокс

Българският бокс отново има повод за гордост! Радослав Росенов донесе първия медал за страната ни от световно първенство при мъжете от 2019 година насам, след като си осигури място сред най-добрите в Ливърпул.

Във вълнуващ четвъртфинален сблъсък, 21-годишният русенец показа завидна техника и хладнокръвие, като категорично надигра представителя на домакините – Уилям Хюит.

Въпреки бурната подкрепа на английската публика, Росенов не се поддаде на напрежението и с безапелационен резултат 5:0 по точки си гарантира минимум бронзово отличие в категория до 60 килограма.

Под вещото ръководство на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, седемкратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години демонстрира класа, характер и шампионски дух.

Следващото предизвикателство пред него е полуфиналният двубой срещу бразилеца Габриел де Оливейра, който ще се проведе в петък.

Триумфът на Росенов слага край на шестгодишната пауза за българския мъжки бокс на световни първенства. За последно, през 2019 година, Радослав Панталеев донесе бронз в категория до 91 килограма на шампионата в Екатеринбург.