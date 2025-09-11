Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен очаква завръщането на Мусиала, Дейвис и Ито през ноември

Байерн Мюнхен очаква завръщането на Мусиала, Дейвис и Ито през ноември

11 Септември, 2025 09:43 303 0

  • байерн мюнхен -
  • възстановяването -
  • играчи -
  • джамал мусиала-
  • алфонсо дейвис -
  • хироки ито-
  • травми

Тримата в момента се борят с различни травми

Байерн Мюнхен очаква завръщането на Мусиала, Дейвис и Ито през ноември - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният гранд Байерн Мюнхен с нетърпение следи възстановяването на трима ключови играчи – Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, които в момента се борят с различни травми. Според последните данни, публикувани от изданието Bayern & Germany, тримата футболисти се очаква да бъдат напълно готови за игра през ноември.

В момента Мусиала, Дейвис и Ито са далеч от завръщане на терена, тъй като все още преминават през интензивна рехабилитация. Медицинският щаб на баварците следи отблизо тяхното състояние, като целта е да се избегнат евентуални усложнения и да се гарантира пълноценното им възстановяване.

Джамал Мусиала получи неприятна травма по време на сблъсъка с Пари Сен Жермен на Световното клубно първенство, който се проведе на 5 юли и завърши с поражение за Байерн с 0:2.

Алфонсо Дейвис, от своя страна, скъса връзки в дясното коляно през март, докато защитаваше цветовете на националния отбор на Канада.

За съжаление, Хироки Ито също не бе пощаден от контузиите – при него се възобнови стара травма през април, по време на оспорвания двубой срещу Санк Паули, завършил с победа 3:2 за Байерн.

Въпреки трудностите, надеждите на феновете и треньорския щаб са насочени към ноември, когато се очаква тримата футболисти да се завърнат на зеления килим и да подсилят състава в решаващата фаза на сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ