Байерн Мюнхен очаква завръщането на Мусиала, Дейвис и Ито през ноември

Футболният гранд Байерн Мюнхен с нетърпение следи възстановяването на трима ключови играчи – Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, които в момента се борят с различни травми. Според последните данни, публикувани от изданието Bayern & Germany, тримата футболисти се очаква да бъдат напълно готови за игра през ноември.

В момента Мусиала, Дейвис и Ито са далеч от завръщане на терена, тъй като все още преминават през интензивна рехабилитация. Медицинският щаб на баварците следи отблизо тяхното състояние, като целта е да се избегнат евентуални усложнения и да се гарантира пълноценното им възстановяване.

Джамал Мусиала получи неприятна травма по време на сблъсъка с Пари Сен Жермен на Световното клубно първенство, който се проведе на 5 юли и завърши с поражение за Байерн с 0:2.

Алфонсо Дейвис, от своя страна, скъса връзки в дясното коляно през март, докато защитаваше цветовете на националния отбор на Канада.

За съжаление, Хироки Ито също не бе пощаден от контузиите – при него се възобнови стара травма през април, по време на оспорвания двубой срещу Санк Паули, завършил с победа 3:2 за Байерн.

Въпреки трудностите, надеждите на феновете и треньорския щаб са насочени към ноември, когато се очаква тримата футболисти да се завърнат на зеления килим и да подсилят състава в решаващата фаза на сезона.