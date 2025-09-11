Новини
“Метрополитано” отново ще приеме финала в Шампионската лига

11 Септември, 2025 22:29 454 0

Срещата трябва да се проведе в събота, 5 юни, 2027 г.

“Метрополитано” отново ще приеме финала в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стадионът на Атлетико Мадрид “Метрополитано” ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2027 г. Решението на УЕФА бе обявено официално днес. Срещата трябва да се проведе в събота, 5 юни, 2027 г.

Съоръжението в испанската столица за втори път ще приеме финала в най-престижния клубен турнир. “Метрополитано” бе домакин и на битката за трофея през 2019 г., когато Ливърпул триумфира след победа над Тотнъм.

Мадрид за шести път ще бъде домакин на финала в турнира, като само в Лондон са се състояли повече. “Сантиаго Бернабеу” е приемал финалите през 1957, 1969 1980 и 2010 г.


