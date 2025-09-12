Новини
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! ЦСКА ще се изправи!

12 Септември, 2025 12:02 596 9

За първи път от близо половин година, Стоичков се съгласи да говори по темата "ЦСКА"

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! ЦСКА ще се изправи! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

31-кратните шампиони не успяват да постигнат победа в шести пореден мач от първенството, като преди това загубиха финала за Купата от Лудогорец пред 40 000 свои привърженици, а след това и баража за влизане в Европа срещу Арда.

- Г-н Стоичков, как си обяснявате факта, че ЦСКА няма победа в първите 6 мача от старта на първенството? Само слабата селекция ли е причината за негативните резултати?
- Причините са комплексни и ситуацията наистина е изключително неприятна. Много лесно е да хвърлим вината върху един, двама или трима футболисти. ЦСКА е гранд и когато си в такъв клуб, трябва да знаеш какви са изискванията – победа във всеки мач. Друг е въпросът, че далеч не само нашият клуб е изпадал в такава криза за резултати. Наскоро коментирахме с Пеп Гуардиола как неговият „Манчестър Сити“ нареди подобна дълга негативна поредица миналия сезон и какъв кошмар преживяха. Примери в това отношение много. „Ливърпул“ чакаха 29 години за титла. „Атлетико“ (Мадрид) - 18! Но издържаха и се върнаха на върха по-силни от всякога. Трябва да има търпение от страна на всички, за да стъпим на магистралата на успеха. Знам, че е изнервящо за нашите фенове, но се налага да минем през кризата и да се изстреляме нагоре. Ето, че ръководството на ЦСКА реагира. Идват нови футболисти, които съм сигурен, че ще покажат ниво.

Скаутското звено се води от много опитен човек в лицето на Методи Томанов и аз му имам доверие. Няма да се допуснат мениджърски игрички - това ви го гарантирам! Достатъчно много хора от този бранш по света познавам и ако се направят злоупотреби, със сигурност ще ги разбера. Рано или късно.

Прав е бате Паро, който в едно интервю наскоро говори за мениджъри пиявици. Поздравявам го за смелостта и за все така силната му любов към ЦСКА! И ще ви кажа - хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има. Няма да се допусне! А за тези, които са си тръгнали по една или друга причина от клуба, повече няма смисъл да говорим.

- В определени кръгове и медии вече се спрягат имената на наследници на Душан Керкез. Мнението Ви за треньора на ЦСКА? Трябва ли той да продължи да води червените?
- Бъдещето на всеки треньор зависи от резултатите. Така е в спорта. Керкез беше един логичен избор през лятото. Направи доста добри резултати с „Ботев“ (Пловдив) и познава отлично нашия футбол. А той е доста специфичен, повярвайте ми! Досега ЦСКА не се представя добре и разочарова.

По западноевропейски модел на Керкез е дадено време и доверие, но безспорно голяма част от него се е изчерпало. Може обаче да се възстанови с победи. Ако ЦСКА спечели срещу основните си съперници до зимната пауза например, няма как да има недоволен фен. И предполагам, че Керкез добре го знае, но дотогава има други коварни срещи, в които воденият от него отбор няма право на грешка. Пожелавам му успех!

- ЦСКА се раздели с повече от десет футболисти в последните седмици и им плати огромни неустойки. Кои хора трябва да понесат отговорност за финансовите щети на отбора?
- Хората, които са ги предложили и довели! Собствениците на ЦСКА осигуряват един безспорно впечатляващ бюджет на клуба. Те назначават хора, които би трябвало да имат нужната компетенция, за да изпълнят целите. Но въпросът с кадрите в България не е лесен. И то не само във футбола. Миналото лято например слушах много красиви думи от изпълнителните директори Стоян Орманджиев и Филип Филипов. Говориха ни как били нужни три трансферни прозореца, за да стане ЦСКА шампион. Получиха ги тези прозорци, но те се оказаха затворени за класни играчи! А шансовете ни за титла? Нека не ги отписваме на сто процента, но на всички ни е ясно колко са нищожни.

И от самолет се вижда, че Орманджиев и Филипов се провалиха с привличането и на футболисти, и на треньори. Именно Филипов доведе Томислав Стипич, а впоследствие за да покрие следите, убеди ръководството да плати неустойка за Александър Томаш. А в крайна сметка кой го отнася? Започвам да се ядосвам на появяващи се в социалните мрежи упреци и към собствениците вече, въпреки че те реагират на всяко желание и дори каприз на директорите и щаба на тима. Освен всичко тези желания струват милиони. Вместо сега ЦСКА да плаща куп неустойки на разочаровали ни играчи можеше с тези пари да добави поне трима нови, с които отборът да е в друга орбита.

- Кой фактор провали ЦСКА във финала с Лудогорец за купата на България пред близо 40 000 „червени“ запалянковци?
- Не е срамно да загубиш мач. Срамно е, когато по никакъв начин не искаш да го спечелиш. Това видях в тима на Томаш тогава. „Червените“ фенове не заслужаваха такъв страхлив отбор. Защото те са безценния и най-важен капитал за ЦСКА! Огромна сила! В този ден те пак доказаха, че са номер едно в България. Направиха това, което е истинския дълг на фена – да си купи билет, да облече червената фланелка и да подкрепя отбора си. А за футболистите какво да говорим в този мач? Повечето от тях са история за ЦСКА. И за това си има причина, която се видя се на терена.

- Смятате ли, че ЦСКА ще се изправи и отново ще се превърне в лидер?
- Това е толкова сигурно, колкото, че утре слънцето отново ще изгрее! Когато дойдох в ЦСКА, попаднах в съблекалня на герои, победили еврошампионите „Нотингам“, „Ливърпул“, „Байерн“ ... Казах си: „Искам и аз да го направя!“ И след четири години с новото поколение играхме полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ. В ДНК-то на ЦСКА е заложено да бъдем не само първи в България, а сред най-добрите в Европа. Ние все още сме марка за класа и не сме забравени! Казвам го на базата на стотици мои разговори от последните 10-12 години, в които обикалях света за телевизионни интервюта със световноизвестни фигури.

ЦСКА още е на картата на най-големите клубове на Балканите! Въпреки кризата напоследък, която застигна целия български спорт и естествено ни се отрази отрицателно. Но! Но с новия стадион, с модернизираната по последен писък на модата наша база в Панчарево и строежа на академия на клуба се поставят основите на нещо невиждано за България! Наясно съм, че в момента обаче всички, които обичат ЦСКА са силно разочаровани. И ги моля за още малко търпение. Слънцето съвсем скоро ще започне да се показва, повярвайте! И ЦСКА ще заеме пак мястото си на върха! Вярвам го с цялото си сърце.


  • 1 Педофила Стоичков

    4 5 Отговор
    Да спре да опипва малки момченца, щото Бургас пропищя. И полицията да си свърши работата моля

    12:07 12.09.2025

  • 2 Там около ТРИЯ Бургас

    3 1 Отговор
    Се напълни с педофили.

    12:09 12.09.2025

  • 3 Кметът на Микре

    8 3 Отговор
    Няма вече ЦСКА, остана ЛИТЕКС-СОФИЯ! Честит 9-ти септември на патерица на всички припознавачи! :)

    12:09 12.09.2025

  • 4 Левски 1914

    4 6 Отговор
    Ще се изправи цска ама на куково лято!

    12:13 12.09.2025

  • 5 Кауфландажия

    4 4 Отговор
    кюрде гледай си Кауфланда, там ти е силата. За други неща си много прозст!

    12:16 12.09.2025

  • 6 С тоя перач на пари

    4 2 Отговор
    Впрочем службите няма ли да се занимаят? Един касов апарат физически на ден повече 220 касови бележки не може да изпечата. Оборотите които декларира са нереални. Няма нито един негов магазин който реално да не е на загуба.....

    12:19 12.09.2025

  • 7 Читател

    7 4 Отговор
    Стоичков е вече един износен галош,който може да служи като индивид,правещ реклама на лютеница,бахур и други стоки на гиганта "Кауфланд".Неописуема е алчността на този субект.

    12:26 12.09.2025

  • 8 Завърнал се

    1 2 Отговор
    Докато си мислите че Литекс е гранд и цска, така ще е. Иначе говорете си, няма проблем.

    13:05 12.09.2025

  • 9 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    Много завист бреееей.
    Синята завист много измъчва.
    Затова някои з@болявания като това на 1914-ти не се лекув@.

    13:06 12.09.2025

