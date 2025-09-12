Медиите в Испания: Реал Мадрид подписа предварителен договор с Ибрахима Конате

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате изглежда е на път да напусне клуба. Според испанските медии френският футболист има предварителен договор с Реал Мадрид, където ще премине като свободен агент.

Договорът на 26-годишния Конате с "мърсисайдци" изтича в края на настоящия сезон. Той вече е отхвърлил три предложения за подновяването му, съобщава испанското издание Fichajes. Според тях, Конате няма никакво намерение да остане на "Анфийлд" и вече е постигнал споразумение с мадридския клуб за договор, който ще е валиден до 2031 г.

Ако трансферът се осъществи, Конате ще стане поредната звезда, която се присъединява към Реал Мадрид без трансферна сума. През последните години испанският гранд привлече по същия начин Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Килиан Мбапе. През това лято от Ливърпул в Реал премина и Трент Александър-Арнолд, като "кралския клуб" плати символична сума, за да осигури услугите му по-рано.

Ибрахима Конате получава една от най-ниските заплати в Ливърпул, въпреки че е основен играч в тима на Арне Слот. Най-вероятно именно и това е една от основните причини французинът да предприеме действия и да пожелае да напусне „Анфийлд“.