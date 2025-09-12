Новини
Николета Лозанова съблазнява с кошница ябълки и секси визия

12 Септември, 2025 12:59 433 5

Снимката бързо събра хиляди лайкове и коментари

Николета Лозанова съблазнява с кошница ябълки и секси визия - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова отново привлече погледите в социалните мрежи. Плеймейтката публикува секси кадър, в който позира с кошница с ябълки. Снимката бързо събра хиляди лайкове и коментари, а феновете ѝ не спестиха комплиментите за смелостта и провокативния ѝ стил.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Не само че не бих се оженил за такава жена , но не бих се и показал с такава жена !

    Коментиран от #2

    13:06 12.09.2025

  • 2 Евгени Минчев

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И аз така

    13:07 12.09.2025

  • 3 Азз

    3 0 Отговор
    Виждам на снимката и две дини ,може би са от пласмаса

    13:08 12.09.2025

  • 4 Иво

    1 0 Отговор
    Тая циганка дето я мина половин София, като си махне фотошоп филтрите, е доста грозна. Дори сега ѝ са се спихнали силиконите.

    13:08 12.09.2025

  • 5 1 кошница

    1 0 Отговор
    ябълки, и 1 камион краставици е обрала " момата".Зимно време отива някъде на топло за банани.

    13:09 12.09.2025

