Николета Лозанова съблазнява с кошница ябълки и секси визия

Николета Лозанова отново привлече погледите в социалните мрежи. Плеймейтката публикува секси кадър, в който позира с кошница с ябълки. Снимката бързо събра хиляди лайкове и коментари, а феновете ѝ не спестиха комплиментите за смелостта и провокативния ѝ стил.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2
13:06 12.09.2025
2 Евгени Минчев
До коментар #1 от "Пич":И аз така
13:07 12.09.2025
3 Азз
13:08 12.09.2025
4 Иво
13:08 12.09.2025
5 1 кошница
13:09 12.09.2025