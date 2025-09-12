Карлос Алкарас ще играе на Лейвър Къп в Сан Франциско

Световният номер едно в мъжкия тенис - Карлос Алкарас официално потвърди, че ще вземе участие в престижния турнир Лейвър Къп, който тази година ще се проведе в Сан Франциско между 19 и 21 септември.

Испанската звезда, която триумфира на US Open, ще бъде едно от големите имена на надпреварата, привличайки вниманието на феновете и медиите по цял свят.

След приключването на Лейвър Къп, Алкарас ще се отправи към Япония, където ще се включи в турнира от категория ATP 500 в Токио, започващ на 24 септември. Този натоварен график подчертава амбицията и желанието на младия испанец да затвърди позицията си на върха в световния тенис.

Любопитен детайл е, че по време на американското си турне Алкарас ще бъде придружаван от втория си треньор Самюел Лопес. Междувременно, неговият основен наставник Хуан Карлос Фереро ще следи събитията от Мастърс турнира в Шанхай, информират испанските спортни издания.

За съжаление, феновете на испанския национален отбор няма да видят Алкарас в състава за предстоящия сблъсък срещу Дания за Купа „Дейвис“, който ще се състои на 13 и 14 септември в Марбея. Решението му да пропусне този двубой е продиктувано от натоварения му календар и стремежа да се представи на най-високо ниво в следващите големи турнири.