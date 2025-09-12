Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас ще играе на Лейвър Къп в Сан Франциско

Карлос Алкарас ще играе на Лейвър Къп в Сан Франциско

12 Септември, 2025 18:04 432 1

  • тенис -
  • карлос алкарас -
  • потвърди-
  • участие -
  • турнир-
  • лейвър къп-
  • сан франциско-
  • испанската звезда-
  • us open

След това той ще се включи в турнира от категория ATP 500 в Токио

Карлос Алкарас ще играе на Лейвър Къп в Сан Франциско - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер едно в мъжкия тенис - Карлос Алкарас официално потвърди, че ще вземе участие в престижния турнир Лейвър Къп, който тази година ще се проведе в Сан Франциско между 19 и 21 септември.

Испанската звезда, която триумфира на US Open, ще бъде едно от големите имена на надпреварата, привличайки вниманието на феновете и медиите по цял свят.

След приключването на Лейвър Къп, Алкарас ще се отправи към Япония, където ще се включи в турнира от категория ATP 500 в Токио, започващ на 24 септември. Този натоварен график подчертава амбицията и желанието на младия испанец да затвърди позицията си на върха в световния тенис.

Любопитен детайл е, че по време на американското си турне Алкарас ще бъде придружаван от втория си треньор Самюел Лопес. Междувременно, неговият основен наставник Хуан Карлос Фереро ще следи събитията от Мастърс турнира в Шанхай, информират испанските спортни издания.

За съжаление, феновете на испанския национален отбор няма да видят Алкарас в състава за предстоящия сблъсък срещу Дания за Купа „Дейвис“, който ще се състои на 13 и 14 септември в Марбея. Решението му да пропусне този двубой е продиктувано от натоварения му календар и стремежа да се представи на най-високо ниво в следващите големи турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ми е безразлично!

    0 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:49 12.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ