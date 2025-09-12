Новини
Янтра Габрово прекъсна победната серия на Фратрия с успех във Варна

12 Септември, 2025 20:06 449 1

Сблъсъкът бе изпълнен с напрежение и динамика

Янтра Габрово прекъсна победната серия на Фратрия с успех във Варна - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров

В истински футболен спектакъл на стадиона във Варна, Янтра Габрово излезе победител срещу Фратрия, като се наложи с минималното 1:0.

Двубоят от Втора лига донесе първо поражение за домакините след впечатляващата им поредица от седем последователни победи.

Героят на вечерта за габровския тим стана Георги Бабалиев, който в 73-ата минута реализира единственото попадение в срещата. С този гол Янтра записа пета поредна победа в шампионата и затвърди амбициите си за челните позиции.

Въпреки загубата, Фратрия остава лидер във временното класиране с актив от 21 точки. Янтра Габрово обаче диша във врата на варненци, като изостава само с три пункта, а и двата отбора имат по един изигран мач повече от преследвачите си.




    Два мача повече от третия Дунав.

    20:27 12.09.2025

