Захари Сираков напусна Лудогорец

В Лудогорец настъпиха сериозни промени, след като Захари Сираков официално се раздели с поста старши треньор на втория отбор. Решението идва на фона на разочароваща поредица от неуспехи, кулминирали с болезнено поражение с 0:5 от Фратрия в последния кръг на Втора лига. След тази катастрофална загуба, Сираков подаде оставка, а ръководството на клуба прие решението му.

Временно начело на Лудогорец II застава Тодор Живондов – добре познато име в Разград. Живондов, който в момента изпълнява длъжността оперативен директор на детско-юношеската школа, вече има богат опит като наставник на втория тим. Той води отбора в периода 2019–2023 г., преди да се присъедини към щаба на първия състав като асистент на Георги Дерменджиев.

Междувременно, Красимир Чомаков, който бе част от треньорския екип на Сираков, остава в структурата на клуба. Той ще се присъедини към Христо Златински като помощник-треньор в Лудогорец III. Двамата ще имат отговорната задача да подготвят тима за предстоящото участие в младежката Шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двубоя между Динамо (Минск) и Ордабаси.