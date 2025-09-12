Берое Стара Загора спечели домакинството си на Ботев Враца

Берое Стара Загора надделя у дома над Ботев Враца с 2:0 в откриващия мач от осмия кръг на efbet Лига. И двете попадения за заралии паднаха през второто полувреме, като Алберто Салидо откри в 71-ата минута, а крайният резултат бе оформен от Кайо Лопес в 85-ата. Берое вече е осми с 9 точки, докато Ботев Враца остава седми с 10.

Още във втората минута Хосе Гайегос изведе Даниел Генов, който обаче не затрудни Артур Мота. Бразилският страж на заралии улови топката след центриране на Ромееш Ивей в 13-ата минута.

Дани Генов отправи опасен изстрел от дистанция в 15-ата минута, но топката мина покрай вратата.

В 20-ата минута Исмаел Ферер засече топката, след като получи прекрасен пас отляво, но защитата на гостите се справи, изчиствайки в корнер.

В края на полувремето удар на Нене беше избит от защитник на Ботев Враца от голлинията, след разбъркване топката стигна до Исмаел Ферер, но той уцели гредата.

В добавеното време на първата част. Милен Стоев влезе в краката на Факундо Аларкон, а след това последва съприкосновение и с Хуан Пабло Саломони, което забави играта, за да им се окаже медицинска помощ и ситуацията да бъде преразгледена от ВАР. Играта продължи със съдийска топка.

В началото на втората част Алберто Салидо стреля силно от дистанция, но топката излезе в аут. Ромееш Ивей опита да намери с центриране Генов в 53-ата минута, но топката бе прекалено дълга за капитана на Враца.

Артур Мота отрази мощен изстрел на Мартин Смоленски в 57-ата минута. Стражът на Берое се справи и с Мартин Петков, който бе останал сам срещу него минути след това.

Тижан Сона извърши нарушение в 68-ата минута, което доведе до пряк свободен удар за Ботев Враца до границата на наказателното поле, но Радослав Цонев стреля слабо в стената. При последвалия корнер Цонев стреля с глава, но в гредата.

Алберто Салидо даде преднина на Берое в 71-вата минута, след като Нене центрира, а Хуанка Пинеда с тяло успя да продължи към Салидо, който с плътен изстрел по земя реализира във вратата на Димитър Евтимов.

Ромееш Ивей опита да изведе Мартин Петков в 84-ата минута, но нападателят не стигна до топката.

Берое вкара втори гол в 85-ата минута. Хуанка се справи с Божидар Пенчев отляво и подаде в наказателното поле, където Салидо с доста късмет прати топката към Кайо Лопес, а новото попълнение на заралии матира Евтимов със силен изстрел, който се отби в страничния стълб и влетя в мрежата.

БЕРОЕ - БОТЕВ ВРАЦА 2:0

1:0 Алберто Салидо 71', 2:0 Кайо Лопес 85'

Берое: 1. Артур Мота (В), 3. Хуан Пабло Саломони (К), 4. Факундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 10. Даниел Бодега - Нене, 11. Исмаел Ферер (66 - 7. Хуанка Пинеда), 15. Факундо Аларкон, 21. Алберто Салидо (89 - 17. Уеслей Да Роча), 23. Тижан Сона (76 - 2. Висенте Лонгиноти), 24. Стефан Гаврилов (89 - 18. Стилян Русенов), 25. Жоао Милейрао

Старши треньор: Алехандро Сагерас

Ботев Враца: 25. Димитър Евтимов (В), 4. Ариан Кабаши, 97. Владислав Найденов, 9. Даниел Генов (К) (66 - 7. Божидар Пенчев), 14. Ромееш Ивей, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски (90 - 70. Дилян Георгиев), 79. Мартин Петков, 11. Мартин Ачков, 36. Милен Стоев, 17. Хосе Гайегос (46 - 21. Радослав Цонев)

Старши треньор: Христо Янев