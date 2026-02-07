Новини
Тройното убийство край Петрохан ОБЗОР

Тройното убийство край Петрохан ОБЗОР

7 Февруари, 2026 21:14, обновена 7 Февруари, 2026 20:20

  • петрохан-
  • убийство-
  • престъплние-
  • разследване

Сдружението, нарекло себе си "Национална агенция за контрол на защитетитени територии" не е подавало сигнали за незаконна сеч на територията около хижата

Тройното убийство край Петрохан ОБЗОР - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Сдружението, нарекло себе си "Национална агенция за контрол на защитетитени територии" не е подавало сигнали за незаконна сеч на територията около хижа "Петрохан".

Това съобщиха за "По света и у нас" от Агенцията по горите. Проверка на наш екип установи, че финансирането на сдружението е неясно, а във финансовите отчети не са обявени приходи от стопанска дейност.

Според източници на "По света и у нас", последно кемперът на издирвания Ивайло Калушев е засечен да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари, преди да се разбере за простреляните при бившата хижа "Петрoхан".

Къде се губят следите на Калушев и другите двама издирвани?

Следите на Калушев се губят по третокласните пътища след Бургас, посока село Българи. МВР и прокуратурата все още не дават официална информация и всичко, което успяваме да научим е от неофициални източници.

Вчера пред БНТ Яни Макулев, баща на 15-годишно момче, за което той твърди, че е заедно с Калушев обяви, че последно е говорил със сина си на 29 януари - когато детето и Калушев са били в странджанското село Българи.

На 30 януари кемперът е засечен да пътува към София и Петрохан, а след това в ранните часове на 2 февруари в обратна посока.

Научихме още, че телефоните на тримата издирвани са изключени във вечерните часове на 1 февруари, а геолокацията им сочи, че тогава апаратите са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

Оттогава, вече 6 дни Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са в неизвестност.

Оказва се, че много неизвестни има и около регистрацията, финансирането и дейността на частното сдружение, което е наречено "Национална агенция за контрол на защитени територии".

Разследващите все още нямат категоричен отговор на въпроса дали при бившата хижа "Петрохан" е станало убийство или самоубийство. От данните до момента може да се предположи, че куршуми са пронизали телата на трите жертви Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев между 12 и 18 часа преди подаването на сигнала.

Според наши източници има свидетелски показания за чути изстрели в района на хижата в късния следобед на 1 февруари.

Част от записите на камерите в района не са засегнати от пожара в сградата на бившата хижа и са възстановени.

В "Денят започва" с Георги Любенов бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев коментира, че разкриването на обстоятелствата около смъртта на Иванов, Василев и Статев трябва да е приоритет за разследващите.

Цветлин Йовчев:
Безспорно, тук трябва да има максимално бързо яснота, защото обществото с право има интерес и безпокойство по отношение на това, което се е случило.

Дейността на сдружението, което рекламира себе си, че подготвя млади рейнджъри също внимателно се проучва от разследващите, за да се търсят евентуални мотиви за случилото се.

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи:
Защото това, което са вършили по-скоро не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото. С мерките за сигурност, които са налагали там. С действията им спрямо хората, които са в района, да им проверяват документите за самоличност, да им забраняват да преминават по определени пътеки, такива мерки за охрана, видеонаблюдение и охрана на периметъра. Табели, които гласят, че се стреля без предупреждение. Арсенал, който подсказва по-скоро, че тези хора се готвят да се отбраняват срещу нападение на командоси. Това не са природозащитници.

Сдружението внася отчети за дейността си в Търговския регистър пред 2022, 2023 и 2024 година. В тях като резултат отчита пълно предотвратяване на бракониерството на дивеч на голяма територия в района по наблюдението на частните патрули, което е довело да устойчиво размножаване на животинските видове и спокойно гнездене на птиците.

Отчитат и предотвратяване на незаконната сеч, чрез постоянно наблюдение и подаване на сигнали до контролните органи. От Агенцията по горите обаче, отговарят до "По света и у нас", че не са постъпвали сигнали от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

И допълват, че при извършена проверка са установили, че голям район около хижата е бил заграден с електропастир, което след предписания е коригирано от собствениците на обекта. Това обаче се оказва единственото действие на държавна институция срещу частното сдружение през 2022 г.

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи:

За един изключително кратък период от време се случват събития, които фактически легитимират дейността и в тази област. Прехвърлят се едни 5 декара, след което излиза една Заповед, че се обявява една доста голяма област за защитена територия. След което се регистрира тази организация, неясно как Агенцията по вписванията е приела да бъде регистрирана организация с наименованието "Национална агенция".

В "Говори сега" деканът на Юридическия факултет на Софийския университет, коментира, че регистрацията на сдружението е много спорна.

Проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски":

Как може да се регистрира една неправителствена организация, едно сдружение с нестопанска цел като "Национална агенция за контрол на защитените територии". То всяка една от думите говори за държавност. Има много ясна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и се казва, че наименованието не може да бъде подвеждащо. Извинявайте, но това наименование е откровено подвеждащо.

Цветлин Йовчев:

И след което, 10-15 дни след това се сключва споразумение с МОСВ. Всичките тези неща, събрани заедно пораждат съмнения.

В отчетите за дейността си частното сдружение пише, че поддържа база в местността "Петрохан" за обучение на рейнджъри. Рекламира и организирането на обучителни лагери.

Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи:
Да се извършват такива дейности в продължителен период от време от толкова хора, това изисква огромни ресурси.

Във финансовите отчети от трите години, обаче са отбелязани нула лева приходи от стопанска дейност. А дружеството, през което се обявява организацията на обучителните лагери за деца не е пререгистрирано и няма подавани финансови отчети след 2012 година.


  • 1 шопо

    9 1 Отговор
    явочник

    20:21 07.02.2026

  • 2 И ся кой

    25 37 Отговор
    шъ охранява защитените територии? Сигурно данс за да си запазят каналите за трафик на хора и на наркотици, нали?

    20:22 07.02.2026

  • 3 Опааа

    33 37 Отговор
    6 дни милиционерите не могат да открият един олигофрен!

    20:22 07.02.2026

  • 4 Смърфиета

    31 38 Отговор
    Рейнджъри, ранчерос. Трева, още нещо и а.лен с.кс с момченца. И ред други закононарушения. Тиквите да не се оправдават, а Сандов трябва направо, още тази вечер, още посред нощ, да влезе в следствения арест.

    Коментиран от #17, #18, #31, #45

    20:23 07.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    24 16 Отговор
    Хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.Явно са станали скандали и са разчистили свидетелите и са изнесли Черната каса на ГЕРБ в Турция.

    Коментиран от #10, #16

    20:25 07.02.2026

  • 6 Смърфиета

    14 31 Отговор
    Службите сега търсят нова лама.
    Майките с деца да бягат в Египет от тези ироди. Такава лама се възпитава само с а.лен с.кс.

    20:26 07.02.2026

  • 7 Муткурова , Пазарджик

    6 1 Отговор
    Може да са се е ли..прст държава с прст ора

    20:26 07.02.2026

  • 8 Здрасти

    47 0 Отговор
    Аз да попитам, кой допусна през последните 4 години в България да се появи Държава в Държавата. Защо службите проспаха процеса, или някой им попречи да си свършат работата? Как и защо кмета на София налива пари в това НПО и негови ли са били парите, или той е само касичка?

    Коментиран от #15, #48, #49

    20:29 07.02.2026

  • 9 досада

    11 1 Отговор
    ....финансови отчети след 2012 година.....
    Числата подскачат и цифрите се разменят

    20:29 07.02.2026

  • 10 стига лъгал

    33 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ламата е купил хижата преди 5 години. Може бащата на Фидосова да е бил посъветван да я продаде.

    Коментиран от #24

    20:30 07.02.2026

  • 11 Смърфиета

    16 34 Отговор
    Сега показват някакви лами, сектанти по Първа програма. Това означава, че Кощлуков има интифа. Сега показват детето, което са помъкнали в Южна америка. А това означава, че лама Калушев ще се появи от небитието, и ще бъде възвенчан. Ламите ще публикуват и книга. Пепетата са. Значи има пици с кристали. Факт.

    Коментиран от #35

    20:30 07.02.2026

  • 12 Бяла Обзор

    30 5 Отговор
    Поредната мафиотска тъпня, целяща да измести фокуса от по-важни проблеми, да нахрани мисирките с фейкове, а маймуните с трици.

    Коментиран от #32

    20:31 07.02.2026

  • 13 сандов и кмета

    26 2 Отговор
    трябваше да са прибрани на топло и да приказват сладко, сладко

    Коментиран от #103

    20:33 07.02.2026

  • 15 почти отговор

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Здрасти":

    Кой призова: да си върнем държавата, и си я върнаха. Частично чрез служебна или редовна власт, частично с национална агенция за контрол на защитени територии... и чрез още други мероприятия...

    Коментиран от #104

    20:35 07.02.2026

  • 16 Ало келяв софиянец

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    До вчера твърдеше че друг е собственика. Явно много се навеждаш на депутатите за информация която е фалшива. Търтей ск апан.

    20:39 07.02.2026

  • 18 с бели конци

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смърфиета":

    ПП Екоминистър Сандов издава регистрация, после вписва се подвеждащо име за национална агенция (според Ревизоро то дава възможност за усвояване на европейски средства), ПП софийски кмет Терзийски подарява средства за електрически безшумни скутери за придвижване в планината, а ПП МВР министър Рашков в това време закрива местното РУ на МВР поради липса на необходимост.

    20:42 07.02.2026

  • 22 Абе

    27 1 Отговор
    От всичко написано е ясно, че около кикитата доста смръдка целата тая история. Явно затова всеки ден излизат с истерични изказвания, ама вероятно има намесени и разни други държавни служители щом тей се разприказваха за туин пиксове

    20:45 07.02.2026

  • 23 Анонимен

    11 40 Отговор
    Моята версия е, че изчезналия е бил много близък с момчето, обаче и другите са били и от ревност ги е ликвидирал.

    20:46 07.02.2026

  • 24 Италианско

    14 16 Отговор

    До коментар #10 от "стига лъгал":

    Ламата е поставено лице, всичко в района и около него е на фидосова/разбирай герб/, кой продава такава хижа за 50к евро

    Коментиран от #26

    20:48 07.02.2026

  • 25 пак ли тия смешници

    12 3 Отговор
    Цветлине,пак ли ти ръсиш бисери. Редовен телевизионер за електората, а оня сливнишкия герой генерал Васко, него няма ли да питат каква е работата. Все смешници ,а и Мими кюстиндилска и тя е време да се изкаже. Трагедия ,простотия и малоумие цари на територията. На тая територия е рай за престъпниците и мафиотите. Нямат грижа.никой нищо не знае, а смешниците са дежурни на екрана да се изказват,нали са специалисти по борбата с пърхота.

    20:49 07.02.2026

  • 26 я па ти

    13 3 Отговор

    До коментар #24 от "Италианско":

    Викаш Васил Терзиев давал пари на ГЕРБ, а Рашков им разчиствал пътя? Жива да не бях!

    Коментиран от #71, #105

    20:50 07.02.2026

  • 27 nopтиzaните

    8 1 Отговор
    праzнували 2 февруари и се разгорещили....

    Коментиран от #87

    20:52 07.02.2026

  • 28 това наименование е откровено подвеждащо

    22 0 Отговор
    Точно така. И води до онези, които са го дали, защо са го дали, какво са искали, какво са получавали, чий е чадъра на неработещо НПО без приходи само с разходи, лагерите баласт ли са за основната дейност, след като няма дейност защо не е закрито. Не търсете заека, търсете глиганите в цялата случка. Сексуалната ориентация не е престъпление, щом е доброволен контакта - тя е предмет на МКБ единствено. Престъплението обаче тук е друго. Него търсете.

    20:52 07.02.2026

  • 29 Цялата агенция 6 човека

    11 3 Отговор
    3 умрели и 3 ги търсят. Ще ги намерят . Бягат плашейки със самоубийство. Вероятно те са съпричастни към стрелбата. Били в базата . Други нямало . Ще видим .

    Коментиран от #33

    20:53 07.02.2026

  • 30 Дедо Мраз

    15 7 Отговор
    Целият държавен апарат е активиран да очерни жертвите.

    Коментиран от #34

    20:56 07.02.2026

  • 31 Госあ

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Смърфиета":

    Газ пол нема. Имай го предвид. Че те влече все натам гледам.

    20:57 07.02.2026

  • 32 Така е

    26 6 Отговор

    До коментар #12 от "Бяла Обзор":

    От няколко дни успешно и без следа изчезват едни 35 милиарда евро гаранционен фонд за валутния борд.
    Като мине пушилката никой няма да знае къде са...

    Коментиран от #41

    20:58 07.02.2026

  • 33 Хм...

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Цялата агенция 6 човека":

    Така де, ама били цяла армия, паравоенна организация, страшилище! Ала-бала.

    Коментиран от #42

    20:59 07.02.2026

  • 34 деад мраz

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дедо Мраз":

    будеш снигурочка

    Коментиран от #36

    21:02 07.02.2026

  • 35 Дедо Мраз

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Смърфиета":

    Иронията ти показва колко безпомощната е мафията. Всичко се връща.

    Коментиран от #38

    21:03 07.02.2026

  • 36 Дедо Мраз

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "деад мраz":

    Гледай ти да не ми станеш.

    Коментиран от #40

    21:03 07.02.2026

  • 37 БеГемот

    15 1 Отговор
    Какво става с черната пантера?!С Ивайло ламата от пещерътъ познават ли са?!

    21:04 07.02.2026

  • 38 деад мраz

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Дедо Мраз":

    вотката 6е връшташ ?

    21:04 07.02.2026

  • 39 Каква

    21 0 Отговор
    е тази "автентична" НеПравителствена Организация с правителствено наименование Национална Агенция за Контрол на ЗТ? Жокер - мимикрия за далавера с много пари.

    Коментиран от #66

    21:05 07.02.2026

  • 40 деад мраz

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Дедо Мраз":

    6o ма искаш да се возиш на самальота?

    21:06 07.02.2026

  • 41 разбира се

    16 3 Отговор

    До коментар #32 от "Така е":

    Те така изчезват 35 милиарда Евро. В чували и на частния самолед на Черепа.

    Коментиран от #72

    21:06 07.02.2026

  • 42 парата

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хм...":

    Не си преброил обучените лоялни зарибени деца и младежи.

    21:07 07.02.2026

  • 43 Госあ

    18 6 Отговор
    Сигурно такива престъпления се разкриват трудно. Сигурно и това няма да се разкрие, обаче е отвратителна целата тая помия и гротеска която изливат върху жертвите без никакви доказателства. Тия скаутски лагери са популярни в целия свят, не само у сащ. И има защо. За да растат децата здрави, а не кифлата да им фърли един таблет и по цел ден да гледат простотии на него и да пушат цигарки зад училището. Подводната спелеология е сериозно начинание, не е като да бистриш мачле на шопска и ракия и човека е изследвал най големите подводни пещерни системи в Юкатан с финансиране от мексиканското правителство. Това му е профила. Разбира се, може да е забъркан в някакви схеми, ама айде да ги изясните, А ?

    21:09 07.02.2026

  • 44 Това е анклав в държавата

    26 2 Отговор
    1. Кой ги регистрира като" национална...", частно сдружение да охранява държавни горски имоти...това мозъка ми го отхвърля
    2. Охраняват гора с автонатично оръжие, което нямат и военните
    3.Кой ги финансира, каква дейност, финансови отчети, разполагат с дронове, джипове, камери, 10 човека как се издържат, прозрачност...
    4. Обучават деца, разрешителни за това имат ли, тези деца не ходят на училище, това нормално ли е
    5. Закрито РУ-МВР Годеч от кой и защо, да няма полиция наблизо
    Всички гнусотии са около ПП
    Хорааа, как да гласувате, моля ви помнете фактите

    Коментиран от #46, #80, #106

    21:09 07.02.2026

  • 45 Тия зелените

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Смърфиета":

    Са най-големите отврати и в Европа, преди много години роднини ми казаха, че местните им казвали за всеки друг, но да не гласуват за зелените

    Коментиран от #51

    21:12 07.02.2026

  • 46 Госあ

    14 5 Отговор

    До коментар #44 от "Това е анклав в държавата":

    Спокойно, ше гласуват за тулупа дето спи напреко и е лежал у Чехия, имал е рекетьорски бизнес у България, а ЦРУ му намекна че имат информация за разпространението на дрога.

    Коментиран от #47, #53, #63, #68

    21:12 07.02.2026

  • 47 лютив сапунен мехур

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    Пропуснал си, че "тиквата" е бил лична охрана на Тодор Живков (той точно от чешките затвори ги кани) и на Симеон Сакскобурггота и той само на мутри си поверява живота, а после го назначава за главен секретар на МВР.

    Коментиран от #50

    21:19 07.02.2026

  • 48 Смърфиета

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здрасти":

    Има там и златни залежи.

    21:20 07.02.2026

  • 49 Мечки няма

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здрасти":

    Кметчето налива пари за популацията и на мечките, ама в Западния Балкан мечки няма от поне 100 години. Ама иначе даже плямпоти и за популацията на мечките.

    Коментиран от #54

    21:21 07.02.2026

  • 50 Госあ

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "лютив сапунен мехур":

    наследил е каналите от бай тошо. ЦРУ му подхвърлиха да козирува. По скоро кобурга е педофил

    Коментиран от #55

    21:21 07.02.2026

  • 51 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Тия зелените":

    Ами, защо си мислиш, че това ме учудва? Но има нужда от полезни идиоти, за да се легализира, а не от лами и рейнджъри. Тая крайградска простотия, просто...

    Различни страни, различни проблеми. Децата да не пиели енергийни напитки и кафе. Ами турете акциз на кафето.

    21:23 07.02.2026

  • 52 Кой им е дал разрешително за носене на

    10 0 Отговор
    Автоматично дългоцевно огнестрелно оръжие
    Нали има психотест за притежание на лично късоцевно оръжие
    Като се обърне каруцата пътища много
    Като загине човек специалисти постфактум много

    21:24 07.02.2026

  • 53 голословни претенции

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    Не беше известно, че водиш лична кореспонденция с чехските затвори и че ЦРУ ти докладва какво намеква.

    Коментиран от #58, #59, #60

    21:24 07.02.2026

  • 54 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Мечки няма":

    Няма мечки, докато не ти го набута баш-мечока. Алфа водачът на стадото.

    21:24 07.02.2026

  • 55 Даже за

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Госあ":

    минуси не заслужаваш внимание.

    Коментиран от #65

    21:27 07.02.2026

  • 56 Абе в никоя пицария

    4 0 Отговор
    Не предлагат макарони тре колори
    Много пицарии на клона и колона се чупи

    21:29 07.02.2026

  • 57 Интересен

    3 4 Отговор
    Интересен случай както и да го погледнеш. Хората си мислят за сложни схеми, а аз мисля е прозаично битово престъпление.На някой му е паднало пердето и/или психологически срив.

    21:30 07.02.2026

  • 58 Госあ

    10 2 Отговор

    До коментар #53 от "голословни претенции":

    бившият американски посланик в София Дж. Байърли го докладва на всички, не само на мен 😉

    Коментиран от #89

    21:30 07.02.2026

  • 59 Турски паток

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "голословни претенции":

    Информацията е вярна и не само ЦРУ я имат, тука всички чужди служби си бачкат, само ДАНС се ослушват, като пръднал заек в люцерна.

    21:35 07.02.2026

  • 60 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "голословни претенции":

    Има и един швейцарски доклад изготвен от частна разузнавателна агенция по поръчка на швейцарска финансова институция, проучваща възможна инвестиция в България. След като се запознават с доклада швейцарците се отказват от инвестицията.

    21:37 07.02.2026

  • 61 Чувеци

    6 3 Отговор
    търсете заровеното псе при делиорманския и банкянският шипар, по всека маргинална тема си изхождат тънко-кафявото, а сега ни вопъл ни стон. Никакви секти, никакви буди.... това е било параван за нещо по закрито и мноу кеш, затова са станали леш

    21:37 07.02.2026

  • 62 ДС кметче

    16 0 Отговор
    Най-якото беше как ДС кметчето се изпъчи гордо и каза, че е спонсориал тази нарко-пед0-секта. Безценно!!!

    21:39 07.02.2026

  • 63 Сподели, за останалите

    8 3 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    Познавач си, нещо за пудел влачи пачки, за поредицата педофили в училища от първият ред на конференция на ПП, за убийството на адвоката самоудавил се в шахта на Лена шефа, за кметове натискани за черни касички, ..., допълвайте, как пък все около ПП смърди яко

    Коментиран от #64, #67, #78

    21:45 07.02.2026

  • 64 Единият адвокат

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "Сподели, за останалите":

    На Росатом на делото срещу БГ

    21:47 07.02.2026

  • 65 Дедо Мраз

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Даже за":

    За разлика от него тролейчета доста ще получите.

    21:47 07.02.2026

  • 66 Мдаа, прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Каква":

    манто за европроекти е неотчетност на субсидийте. Прикрити от външният свят са въртели много тъмни далавери.

    21:48 07.02.2026

  • 67 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Сподели, за останалите":

    Много шифрирани са ти нещата ! Не мога да ги декодирам. Сори.

    21:53 07.02.2026

  • 68 Спокойна съм

    7 9 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    ПреZидента боташев петоколонник ще вземе около 25 депутата от разни оФце

    Коментиран от #73

    21:54 07.02.2026

  • 69 Цигането

    6 1 Отговор
    Бегай, бегай бате Калуше!
    Нека цела България да види, че не могат да те уловят и на некои да им е цветко-петко, щото не знаят кога ще им развееш кирливите ризи. Нека да ги е страх!

    21:55 07.02.2026

  • 70 Гледайте филма Преследван

    5 0 Отговор
    С Бенисио Дел Торо и Томи Лий Джоунс
    Властите защитават авджиите

    21:59 07.02.2026

  • 71 Я па я

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "я па ти":

    Не бе убити са от гъбарите и берачи на боровинки защото им пречели, Рашков и Терзиев са поръчителите

    22:03 07.02.2026

  • 72 Кафе

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "разбира се":

    На Бако и шишко, черепа няма самолет

    22:06 07.02.2026

  • 73 Естет

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Спокойна съм":

    Да не си в критическата, че така се нервираш?

    22:10 07.02.2026

  • 74 Хмм

    9 1 Отговор
    кво се чудите, спомнете си - "подписи с кръв, "избори с наше МВР", за всички тези нарушения не трябва ли да има разследвани на ниво министър, не само сандов, но и тези след него, след всичко което са писали в сайт Балканика още през 2022, именно оттам аз получих информация за Калушев, детските лагери, предоставянето на функции, които трябва да изпълнява държавата, ПП се оказаха незачитащи законите, но какво да се очаква от протестъри, петков е участвал в протести 9 години, те са против държавата и привърженици на хаоса, да вършат каквото им скимне, без ограничения, но само те и никой друг

    22:18 07.02.2026

  • 75 Лама от ПП

    5 4 Отговор
    Ние сме новите партизани троцкисти

    22:21 07.02.2026

  • 76 Леля Гошо

    7 0 Отговор
    Последният годишен финансов отчет на сайта на търговския регистър е от 2022. Единственото конкретно нещо е че са получили 50 хиляди от частни дарения. След това - няма нищо на сайта. Та мисирките да си вземат бележка. Има разлика межну финансов отчет и отчет за дейността. Но тука е така, човек се чуди, правят се на луди, или просто толкова си могат, некомпетентни

    22:22 07.02.2026

  • 77 Лама от ПП

    5 1 Отговор
    Ние сме от добрите сили

    22:23 07.02.2026

  • 78 Черната пантера

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Сподели, за останалите":

    Преди няколко години уайномета беше насочен към партията на Слави, а сега - срещу ПП и президенството. Ко пак не сте разбрали?

    22:24 07.02.2026

  • 79 Лама от ПП

    1 5 Отговор
    Трима паднаха в боя,но Революцията на педофилите продължава

    22:24 07.02.2026

  • 80 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Това е анклав в държавата":

    КИРО ВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГИ Е РЕГИСТРИРАЛО САНДЖВ И БЕЛЕВ А РАШКОВ Е ЗАКРИЛ ПОЛИЦИЯТА И СА И ПОДАРИЛИ ОГРМНИ ПАРЦЕЛИ ЗЕМЯ ТАМ ДА ГЛЕДАТ П
    ЧЕЛИ КМЕТАГИ ФИНАНСИРА ДОБРИ МОМЧЕТА СТРЕЛЯТ НА МЕСО БЕЗУХАНОВА И НЕЗНАМ ОТКЪДЕ ИМАТ ФИНАНСИРАНЕ ТОВА ВСИЧКОТО СТАВА ВЕДНАГА ЩОМ ШАРЛАТАНИЯТА ЗАВЛАДЯВА ДЪРЖАВАТА ПАРА ВОЕННИ В ПЛАНИНАТА И НАЙ ВЕЧЕ НАД ЗАКОНИТЕ СА НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ШАРЛАТАНИЯ ИЗМАМИ ОВЛАДЯНА ДЪРЖАВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ МЕТЕЖИТЕ НА СОФИЯ БЪЛЗО СЕ ЯВИХА ЕДНИ ПОДПАЛВАЧИ И ЛИЧНО КИРО ГИ ПОВЕДЕ

    22:26 07.02.2026

  • 82 Пешо от панелката

    4 0 Отговор
    А какво казват от счетоводството? Каква сума кеш трябва да е налична в касата? А там ли е? Има ли интересни движения по банковата сметка около въвеждането на еврото и в дните преди убийството? Кои са тези мистериозни благодетели, които ги финансират. Или няма смисъл да се пита, Сарафов каза че родителите на децата са провалили разследването

    22:30 07.02.2026

  • 83 Камерунеца

    4 4 Отговор
    Време е да се изясни един ключов въпрос. Кои от тия са хомосексуалисти и кои не.

    22:32 07.02.2026

  • 84 Смешно,не е тъжно

    7 0 Отговор
    Някой си прави майтап със службите,или службите се майтапят с хората.

    22:32 07.02.2026

  • 85 Христо

    7 2 Отговор
    Май май малко- Планината Броубек

    22:33 07.02.2026

  • 86 Анонимен

    6 3 Отговор
    Кметът защо им е давал пари на тия нарко педофили?

    22:42 07.02.2026

  • 87 Може би си прав...

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "nopтиzaните":

    Датата не е избрана случайно. Надявяли са се да празнуват и да са с приспана бдителност.

    22:49 07.02.2026

  • 88 ИСТИНАТА

    6 6 Отговор
    След аутопсията отдавна вече е ясно дали е ритуално самоубийство или екзекуция. На медиите е наредено да шикалкавят, защото е екзекуция от хора на Борисов заради разкрит му наркоканал. Да припомним ликвидирането на разследващият журналист Младен Дочев, разкрил амфетаминната афера на Борисов.

    22:59 07.02.2026

  • 89 А знаеш ли

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Госあ":

    как се пишат грамите , от къде идва информацията за тях ? Този въпрос зададе Светльо Индиеца на една американска посланичка , беше временно в България и тя много се смя . Госпожата обясни , че американците НЯМАТ разследващи функции в България , тия доклади ги пишат въз основа на информация от пресата , телевизия , слушат какво говорят хората и показа един наръч вестници точно по този повод. Светльо беше като препикано мушкато , очакваше големи разкрития , а то Баерли чел " Шок ", "ШОУ " и други от сорта .

    23:15 07.02.2026

  • 90 Фори

    4 0 Отговор
    Единият е адвокат на Росатом. На Такъв без проверка и одобрение от КГБ не може да възложи работата. А най сигурно е да го вербуват за да го държат под контрол.

    23:35 07.02.2026

  • 91 Aлфа Вълкът

    3 6 Отговор
    Хайде пак обзор за тия, каналът е ясен трафик на наркотици, антики, прекарване на издирвани вип персони.
    А убийството е от ревност, ония тримата взели да барат малкия и Ламата се ядосал, че пипат бонбончето му, и им видял сметката, а може да е накарал и малкия да си отмъсти сега бягат на някой остров да се думкат колко им душа сака.
    Аутопсията не е ли показала следи от сексуален контакт, какво крият толкова?

    23:46 07.02.2026

  • 92 Мнение

    5 3 Отговор
    Заснели са или са видели нещо, което не трябва. Държавните органи се занимават с набеждаване и реално коментират детайли, които трябва да са следствена тайна . Това е странно поведение. Част от телевизиите също трябва да носят наказателна отговорност. Никой няма право да очерня и да дава присъди преди да има съдебно решение. Та затова все по-малко хора вярват на телевизионните новини.

    Коментиран от #93, #95

    23:57 07.02.2026

  • 94 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Цялата околия е от ДС сътрудници — ловджии, кмета, местните всички са вербувани, само горките горски рейджъри са набедени за трафиканти и изкълченяци.
    А не рейнджърите да са ДС и да тормозят местните.

    00:30 08.02.2026

  • 95 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мнение":

    94 е към теб.

    00:30 08.02.2026

  • 96 Лама от ПП

    1 1 Отговор
    Обичаме децата на България

    00:53 08.02.2026

  • 97 Бат Жеко шибидаха

    1 0 Отговор
    Еееее ама всички сте големи специалисти, локумджии.

    07:57 08.02.2026

  • 98 Селективност към деца и подрастващи

    1 0 Отговор
    Калушев организира обучения, насочени основно към момчета на 13–14 години.
    Такова таргетиране е необичайно и създава потенциал за манипулация или експлоатация, тъй като възрастта е критична за психологическо влияние.
    Профилът му показва харизма, способност за убеждаване и изграждане на култов образ на „духовен водач“.
    Това позволява създаване на зависими отношения, при които следователите могат да се подчиняват без критично мислене.
    Писмото до майката и начинът на откриване на телата подсказват, че версията за самоубийство може да е инсценирана.
    Целта би могла да е объркване на следствието или прикриване на истинските мотиви на деянието.

    09:00 08.02.2026

  • 99 Сравнение

    1 1 Отговор
    Общото между случая с Калушев и "Клонката Давидова" на Дейвид Кореш е поведенческо, психологическо и структурно, а не идентично по събития.
    Харизматичен лидер с култово влияние
    И двамата създават силна лична харизма, която позволява контрол върху последователите.
    Те се възприемат като духовни водачи или учители, които притежават „специална мъдрост“.
    2. Манипулация на уязвими групи
    Кореш контролира различни хора, включително подрастващи.
    Калушев се фокусира върху момчета на 13–14 години чрез обучения, създавайки зависимост и подчинение.
    3. Изкривяване на религиозни учения
    Кореш използва Библията, Калушев създава собствено „будистко“ учение.
    И двамата пренастройват духовни идеи, за да укрепят властта и влиянието си.

    09:02 08.02.2026

  • 100 И още Сравнение:

    1 1 Отговор
    4. Психологическа подготовка и инсценации
    Писмото на Калушев към майка му е подобно на тактиките на Кореш – създава версия за самоубийство, подготвя възприятията на другите и прикрива истинските мотиви.
    Целта е да се контролира какво другите мислят или вярват за случващото се.
    5. Трагични или съмнителни крайни действия
    Кореш: обсадата и пожарът водят до масова смърт.
    Калушев: тройното убийство и палежът на хижата, със съмнителна версия за самоубийство.
    В двата случая има загуба на живот и неясни мотиви, оставящи много въпроси за безопасността на подрастващи и последователи.
    Същността:
    И в двата случая се проявяват харизма + култово влияние + психологическа манипулация + експлоатация на уязвими лица + драматични събития, което създава сходен психологически модел на култово лидерство и риск за околните.

    09:03 08.02.2026

  • 103 Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "сандов и кмета":

    И защо само Сандов и Кмета ? А Безуханэва , която също ги е спонсорирала. А Иво Прокопиев, който с парите си създаде пепейци и плати противоконституционните бунтове на Румен Радев и го превърна от обеденител в разединител на нацията ? Както Йозеф Гьобелс е идеологът пропагандатор на националсоциализма със своята нацистка пропаганда . Така и Иво Прокопиев чрез медиите си е пропагандатор на антибългарският соросоиден глобализъм и соросоидните НПО в България! Именно Иво Прокопиев чрез соросоидната си пропаганда създава характерната културна среда за развъждането на без Ум но красивия жълтопаветен планктон , чиято единствена цел е унищожаването на държавата ни и нейното превръщане в анархистична територия .

    09:15 08.02.2026

  • 104 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "почти отговор":

    Беззаконието , унищожава държавата и я превръща нейната територия в ,,царство" на анархията . Именно това целят и глобалистите. Да ликвидират държавите, ликвидирайки техните държавни институции с цел безнаказаното заробване и експлоатиране на народите им . Как става това ли ? С унищожаването на доверието на местното население в законодателната , изпълнителната и съдебната власт чрез медийна пропаганда и с помощта на антидържавни НПО .

    09:22 08.02.2026

  • 106 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Това е анклав в държавата":

    Същото и тук като Камчия.Българска земя, която е чужда територия. 300 дка на 30 км от Варна, които са собственост на Москва. Гранична зона на брега на Черно море, в които командва Русия, за която България е неприятелска държава. Как Русия купи на безценица част от България?СОК "Камчия" е като малък град в България, но не е български. В него управлява кметството на Москва. То е собственик и на сградите, и на земята под тях. "Това е проблем, защото част от българска територия е собственост, на практика, на друга държава”.

    13:28 08.02.2026