Тройното убийство край Петрохан ОБЗОР

Сдружението, нарекло себе си "Национална агенция за контрол на защитетитени територии" не е подавало сигнали за незаконна сеч на територията около хижа "Петрохан".
Това съобщиха за "По света и у нас" от Агенцията по горите. Проверка на наш екип установи, че финансирането на сдружението е неясно, а във финансовите отчети не са обявени приходи от стопанска дейност.
Според източници на "По света и у нас", последно кемперът на издирвания Ивайло Калушев е засечен да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари, преди да се разбере за простреляните при бившата хижа "Петрoхан".
Къде се губят следите на Калушев и другите двама издирвани?
Следите на Калушев се губят по третокласните пътища след Бургас, посока село Българи. МВР и прокуратурата все още не дават официална информация и всичко, което успяваме да научим е от неофициални източници.
Вчера пред БНТ Яни Макулев, баща на 15-годишно момче, за което той твърди, че е заедно с Калушев обяви, че последно е говорил със сина си на 29 януари - когато детето и Калушев са били в странджанското село Българи.
На 30 януари кемперът е засечен да пътува към София и Петрохан, а след това в ранните часове на 2 февруари в обратна посока.
Научихме още, че телефоните на тримата издирвани са изключени във вечерните часове на 1 февруари, а геолокацията им сочи, че тогава апаратите са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.
Оттогава, вече 6 дни Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са в неизвестност.
Оказва се, че много неизвестни има и около регистрацията, финансирането и дейността на частното сдружение, което е наречено "Национална агенция за контрол на защитени територии".
Разследващите все още нямат категоричен отговор на въпроса дали при бившата хижа "Петрохан" е станало убийство или самоубийство. От данните до момента може да се предположи, че куршуми са пронизали телата на трите жертви Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев между 12 и 18 часа преди подаването на сигнала.
Според наши източници има свидетелски показания за чути изстрели в района на хижата в късния следобед на 1 февруари.
Част от записите на камерите в района не са засегнати от пожара в сградата на бившата хижа и са възстановени.
В "Денят започва" с Георги Любенов бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев коментира, че разкриването на обстоятелствата около смъртта на Иванов, Василев и Статев трябва да е приоритет за разследващите.
Цветлин Йовчев:
Безспорно, тук трябва да има максимално бързо яснота, защото обществото с право има интерес и безпокойство по отношение на това, което се е случило.
Дейността на сдружението, което рекламира себе си, че подготвя млади рейнджъри също внимателно се проучва от разследващите, за да се търсят евентуални мотиви за случилото се.
Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи:
Защото това, което са вършили по-скоро не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото. С мерките за сигурност, които са налагали там. С действията им спрямо хората, които са в района, да им проверяват документите за самоличност, да им забраняват да преминават по определени пътеки, такива мерки за охрана, видеонаблюдение и охрана на периметъра. Табели, които гласят, че се стреля без предупреждение. Арсенал, който подсказва по-скоро, че тези хора се готвят да се отбраняват срещу нападение на командоси. Това не са природозащитници.
Сдружението внася отчети за дейността си в Търговския регистър пред 2022, 2023 и 2024 година. В тях като резултат отчита пълно предотвратяване на бракониерството на дивеч на голяма територия в района по наблюдението на частните патрули, което е довело да устойчиво размножаване на животинските видове и спокойно гнездене на птиците.
Отчитат и предотвратяване на незаконната сеч, чрез постоянно наблюдение и подаване на сигнали до контролните органи. От Агенцията по горите обаче, отговарят до "По света и у нас", че не са постъпвали сигнали от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.
И допълват, че при извършена проверка са установили, че голям район около хижата е бил заграден с електропастир, което след предписания е коригирано от собствениците на обекта. Това обаче се оказва единственото действие на държавна институция срещу частното сдружение през 2022 г.
Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи:
За един изключително кратък период от време се случват събития, които фактически легитимират дейността и в тази област. Прехвърлят се едни 5 декара, след което излиза една Заповед, че се обявява една доста голяма област за защитена територия. След което се регистрира тази организация, неясно как Агенцията по вписванията е приела да бъде регистрирана организация с наименованието "Национална агенция".
В "Говори сега" деканът на Юридическия факултет на Софийския университет, коментира, че регистрацията на сдружението е много спорна.
Проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски":
Как може да се регистрира една неправителствена организация, едно сдружение с нестопанска цел като "Национална агенция за контрол на защитените територии". То всяка една от думите говори за държавност. Има много ясна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и се казва, че наименованието не може да бъде подвеждащо. Извинявайте, но това наименование е откровено подвеждащо.
Цветлин Йовчев:
И след което, 10-15 дни след това се сключва споразумение с МОСВ. Всичките тези неща, събрани заедно пораждат съмнения.
В отчетите за дейността си частното сдружение пише, че поддържа база в местността "Петрохан" за обучение на рейнджъри. Рекламира и организирането на обучителни лагери.
Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи:
Да се извършват такива дейности в продължителен период от време от толкова хора, това изисква огромни ресурси.
Във финансовите отчети от трите години, обаче са отбелязани нула лева приходи от стопанска дейност. А дружеството, през което се обявява организацията на обучителните лагери за деца не е пререгистрирано и няма подавани финансови отчети след 2012 година.
Коментиран от #71, #105
20:50 07.02.2026
27 nopтиzaните
28 това наименование е откровено подвеждащо
20:52 07.02.2026
Коментиран от #33
20:53 07.02.2026
30 Дедо Мраз
Коментиран от #34
20:56 07.02.2026
31 Госあ
До коментар #4 от "Смърфиета":Газ пол нема. Имай го предвид. Че те влече все натам гледам.
20:57 07.02.2026
32 Така е
До коментар #12 от "Бяла Обзор":От няколко дни успешно и без следа изчезват едни 35 милиарда евро гаранционен фонд за валутния борд.
Като мине пушилката никой няма да знае къде са...
Коментиран от #41
20:58 07.02.2026
33 Хм...
До коментар #29 от "Цялата агенция 6 човека":Така де, ама били цяла армия, паравоенна организация, страшилище! Ала-бала.
Коментиран от #42
20:59 07.02.2026
34 деад мраz
До коментар #30 от "Дедо Мраз":будеш снигурочка
Коментиран от #36
21:02 07.02.2026
35 Дедо Мраз
До коментар #11 от "Смърфиета":Иронията ти показва колко безпомощната е мафията. Всичко се връща.
Коментиран от #38
21:03 07.02.2026
36 Дедо Мраз
До коментар #34 от "деад мраz":Гледай ти да не ми станеш.
Коментиран от #40
21:03 07.02.2026
37 БеГемот
21:04 07.02.2026
38 деад мраz
До коментар #35 от "Дедо Мраз":вотката 6е връшташ ?
21:04 07.02.2026
39 Каква
Коментиран от #66
21:05 07.02.2026
40 деад мраz
До коментар #36 от "Дедо Мраз":6o ма искаш да се возиш на самальота?
21:06 07.02.2026
41 разбира се
До коментар #32 от "Така е":Те така изчезват 35 милиарда Евро. В чували и на частния самолед на Черепа.
Коментиран от #72
21:06 07.02.2026
42 парата
До коментар #33 от "Хм...":Не си преброил обучените лоялни зарибени деца и младежи.
21:07 07.02.2026
43 Госあ
21:09 07.02.2026
44 Това е анклав в държавата
2. Охраняват гора с автонатично оръжие, което нямат и военните
3.Кой ги финансира, каква дейност, финансови отчети, разполагат с дронове, джипове, камери, 10 човека как се издържат, прозрачност...
4. Обучават деца, разрешителни за това имат ли, тези деца не ходят на училище, това нормално ли е
5. Закрито РУ-МВР Годеч от кой и защо, да няма полиция наблизо
Всички гнусотии са около ПП
Хорааа, как да гласувате, моля ви помнете фактите
Коментиран от #46, #80, #106
21:09 07.02.2026
45 Тия зелените
До коментар #4 от "Смърфиета":Са най-големите отврати и в Европа, преди много години роднини ми казаха, че местните им казвали за всеки друг, но да не гласуват за зелените
Коментиран от #51
21:12 07.02.2026
46 Госあ
До коментар #44 от "Това е анклав в държавата":Спокойно, ше гласуват за тулупа дето спи напреко и е лежал у Чехия, имал е рекетьорски бизнес у България, а ЦРУ му намекна че имат информация за разпространението на дрога.
Коментиран от #47, #53, #63, #68
21:12 07.02.2026
47 лютив сапунен мехур
До коментар #46 от "Госあ":Пропуснал си, че "тиквата" е бил лична охрана на Тодор Живков (той точно от чешките затвори ги кани) и на Симеон Сакскобурггота и той само на мутри си поверява живота, а после го назначава за главен секретар на МВР.
Коментиран от #50
21:19 07.02.2026
48 Смърфиета
До коментар #8 от "Здрасти":Има там и златни залежи.
21:20 07.02.2026
49 Мечки няма
До коментар #8 от "Здрасти":Кметчето налива пари за популацията и на мечките, ама в Западния Балкан мечки няма от поне 100 години. Ама иначе даже плямпоти и за популацията на мечките.
Коментиран от #54
21:21 07.02.2026
50 Госあ
До коментар #47 от "лютив сапунен мехур":наследил е каналите от бай тошо. ЦРУ му подхвърлиха да козирува. По скоро кобурга е педофил
Коментиран от #55
21:21 07.02.2026
51 Смърфиета
До коментар #45 от "Тия зелените":Ами, защо си мислиш, че това ме учудва? Но има нужда от полезни идиоти, за да се легализира, а не от лами и рейнджъри. Тая крайградска простотия, просто...
Различни страни, различни проблеми. Децата да не пиели енергийни напитки и кафе. Ами турете акциз на кафето.
21:23 07.02.2026
52 Кой им е дал разрешително за носене на
Нали има психотест за притежание на лично късоцевно оръжие
Като се обърне каруцата пътища много
Като загине човек специалисти постфактум много
21:24 07.02.2026
53 голословни претенции
До коментар #46 от "Госあ":Не беше известно, че водиш лична кореспонденция с чехските затвори и че ЦРУ ти докладва какво намеква.
Коментиран от #58, #59, #60
21:24 07.02.2026
54 Смърфиета
До коментар #49 от "Мечки няма":Няма мечки, докато не ти го набута баш-мечока. Алфа водачът на стадото.
21:24 07.02.2026
55 Даже за
До коментар #50 от "Госあ":минуси не заслужаваш внимание.
Коментиран от #65
21:27 07.02.2026
56 Абе в никоя пицария
Много пицарии на клона и колона се чупи
21:29 07.02.2026
57 Интересен
21:30 07.02.2026
58 Госあ
До коментар #53 от "голословни претенции":бившият американски посланик в София Дж. Байърли го докладва на всички, не само на мен 😉
Коментиран от #89
21:30 07.02.2026
59 Турски паток
До коментар #53 от "голословни претенции":Информацията е вярна и не само ЦРУ я имат, тука всички чужди служби си бачкат, само ДАНС се ослушват, като пръднал заек в люцерна.
21:35 07.02.2026
60 Госあ
До коментар #53 от "голословни претенции":Има и един швейцарски доклад изготвен от частна разузнавателна агенция по поръчка на швейцарска финансова институция, проучваща възможна инвестиция в България. След като се запознават с доклада швейцарците се отказват от инвестицията.
21:37 07.02.2026
61 Чувеци
21:37 07.02.2026
62 ДС кметче
21:39 07.02.2026
63 Сподели, за останалите
До коментар #46 от "Госあ":Познавач си, нещо за пудел влачи пачки, за поредицата педофили в училища от първият ред на конференция на ПП, за убийството на адвоката самоудавил се в шахта на Лена шефа, за кметове натискани за черни касички, ..., допълвайте, как пък все около ПП смърди яко
Коментиран от #64, #67, #78
21:45 07.02.2026
64 Единият адвокат
До коментар #63 от "Сподели, за останалите":На Росатом на делото срещу БГ
21:47 07.02.2026
65 Дедо Мраз
До коментар #55 от "Даже за":За разлика от него тролейчета доста ще получите.
21:47 07.02.2026
66 Мдаа, прав си
До коментар #39 от "Каква":манто за европроекти е неотчетност на субсидийте. Прикрити от външният свят са въртели много тъмни далавери.
21:48 07.02.2026
67 Госあ
До коментар #63 от "Сподели, за останалите":Много шифрирани са ти нещата ! Не мога да ги декодирам. Сори.
21:53 07.02.2026
68 Спокойна съм
До коментар #46 от "Госあ":ПреZидента боташев петоколонник ще вземе около 25 депутата от разни оФце
Коментиран от #73
21:54 07.02.2026
69 Цигането
Нека цела България да види, че не могат да те уловят и на некои да им е цветко-петко, щото не знаят кога ще им развееш кирливите ризи. Нека да ги е страх!
21:55 07.02.2026
70 Гледайте филма Преследван
Властите защитават авджиите
21:59 07.02.2026
71 Я па я
До коментар #26 от "я па ти":Не бе убити са от гъбарите и берачи на боровинки защото им пречели, Рашков и Терзиев са поръчителите
22:03 07.02.2026
72 Кафе
До коментар #41 от "разбира се":На Бако и шишко, черепа няма самолет
22:06 07.02.2026
73 Естет
До коментар #68 от "Спокойна съм":Да не си в критическата, че така се нервираш?
22:10 07.02.2026
74 Хмм
22:18 07.02.2026
75 Лама от ПП
22:21 07.02.2026
76 Леля Гошо
22:22 07.02.2026
77 Лама от ПП
22:23 07.02.2026
78 Черната пантера
До коментар #63 от "Сподели, за останалите":Преди няколко години уайномета беше насочен към партията на Слави, а сега - срещу ПП и президенството. Ко пак не сте разбрали?
22:24 07.02.2026
79 Лама от ПП
22:24 07.02.2026
80 Промяна
До коментар #44 от "Това е анклав в държавата":КИРО ВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГИ Е РЕГИСТРИРАЛО САНДЖВ И БЕЛЕВ А РАШКОВ Е ЗАКРИЛ ПОЛИЦИЯТА И СА И ПОДАРИЛИ ОГРМНИ ПАРЦЕЛИ ЗЕМЯ ТАМ ДА ГЛЕДАТ П
ЧЕЛИ КМЕТАГИ ФИНАНСИРА ДОБРИ МОМЧЕТА СТРЕЛЯТ НА МЕСО БЕЗУХАНОВА И НЕЗНАМ ОТКЪДЕ ИМАТ ФИНАНСИРАНЕ ТОВА ВСИЧКОТО СТАВА ВЕДНАГА ЩОМ ШАРЛАТАНИЯТА ЗАВЛАДЯВА ДЪРЖАВАТА ПАРА ВОЕННИ В ПЛАНИНАТА И НАЙ ВЕЧЕ НАД ЗАКОНИТЕ СА НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ШАРЛАТАНИЯ ИЗМАМИ ОВЛАДЯНА ДЪРЖАВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ МЕТЕЖИТЕ НА СОФИЯ БЪЛЗО СЕ ЯВИХА ЕДНИ ПОДПАЛВАЧИ И ЛИЧНО КИРО ГИ ПОВЕДЕ
22:26 07.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Пешо от панелката
22:30 07.02.2026
83 Камерунеца
22:32 07.02.2026
84 Смешно,не е тъжно
22:32 07.02.2026
85 Христо
22:33 07.02.2026
86 Анонимен
22:42 07.02.2026
87 Може би си прав...
До коментар #27 от "nopтиzaните":Датата не е избрана случайно. Надявяли са се да празнуват и да са с приспана бдителност.
22:49 07.02.2026
88 ИСТИНАТА
22:59 07.02.2026
89 А знаеш ли
До коментар #58 от "Госあ":как се пишат грамите , от къде идва информацията за тях ? Този въпрос зададе Светльо Индиеца на една американска посланичка , беше временно в България и тя много се смя . Госпожата обясни , че американците НЯМАТ разследващи функции в България , тия доклади ги пишат въз основа на информация от пресата , телевизия , слушат какво говорят хората и показа един наръч вестници точно по този повод. Светльо беше като препикано мушкато , очакваше големи разкрития , а то Баерли чел " Шок ", "ШОУ " и други от сорта .
23:15 07.02.2026
90 Фори
23:35 07.02.2026
91 Aлфа Вълкът
А убийството е от ревност, ония тримата взели да барат малкия и Ламата се ядосал, че пипат бонбончето му, и им видял сметката, а може да е накарал и малкия да си отмъсти сега бягат на някой остров да се думкат колко им душа сака.
Аутопсията не е ли показала следи от сексуален контакт, какво крият толкова?
23:46 07.02.2026
92 Мнение
Коментиран от #93, #95
23:57 07.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Aлфа Bълкът
А не рейнджърите да са ДС и да тормозят местните.
00:30 08.02.2026
95 Aлфа Вълкът
До коментар #92 от "Мнение":94 е към теб.
00:30 08.02.2026
96 Лама от ПП
00:53 08.02.2026
97 Бат Жеко шибидаха
07:57 08.02.2026
98 Селективност към деца и подрастващи
Такова таргетиране е необичайно и създава потенциал за манипулация или експлоатация, тъй като възрастта е критична за психологическо влияние.
Профилът му показва харизма, способност за убеждаване и изграждане на култов образ на „духовен водач“.
Това позволява създаване на зависими отношения, при които следователите могат да се подчиняват без критично мислене.
Писмото до майката и начинът на откриване на телата подсказват, че версията за самоубийство може да е инсценирана.
Целта би могла да е объркване на следствието или прикриване на истинските мотиви на деянието.
09:00 08.02.2026
99 Сравнение
Харизматичен лидер с култово влияние
И двамата създават силна лична харизма, която позволява контрол върху последователите.
Те се възприемат като духовни водачи или учители, които притежават „специална мъдрост“.
2. Манипулация на уязвими групи
Кореш контролира различни хора, включително подрастващи.
Калушев се фокусира върху момчета на 13–14 години чрез обучения, създавайки зависимост и подчинение.
3. Изкривяване на религиозни учения
Кореш използва Библията, Калушев създава собствено „будистко“ учение.
И двамата пренастройват духовни идеи, за да укрепят властта и влиянието си.
09:02 08.02.2026
100 И още Сравнение:
Писмото на Калушев към майка му е подобно на тактиките на Кореш – създава версия за самоубийство, подготвя възприятията на другите и прикрива истинските мотиви.
Целта е да се контролира какво другите мислят или вярват за случващото се.
5. Трагични или съмнителни крайни действия
Кореш: обсадата и пожарът водят до масова смърт.
Калушев: тройното убийство и палежът на хижата, със съмнителна версия за самоубийство.
В двата случая има загуба на живот и неясни мотиви, оставящи много въпроси за безопасността на подрастващи и последователи.
Същността:
И в двата случая се проявяват харизма + култово влияние + психологическа манипулация + експлоатация на уязвими лица + драматични събития, което създава сходен психологически модел на култово лидерство и риск за околните.
09:03 08.02.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Питам
До коментар #13 от "сандов и кмета":И защо само Сандов и Кмета ? А Безуханэва , която също ги е спонсорирала. А Иво Прокопиев, който с парите си създаде пепейци и плати противоконституционните бунтове на Румен Радев и го превърна от обеденител в разединител на нацията ? Както Йозеф Гьобелс е идеологът пропагандатор на националсоциализма със своята нацистка пропаганда . Така и Иво Прокопиев чрез медиите си е пропагандатор на антибългарският соросоиден глобализъм и соросоидните НПО в България! Именно Иво Прокопиев чрез соросоидната си пропаганда създава характерната културна среда за развъждането на без Ум но красивия жълтопаветен планктон , чиято единствена цел е унищожаването на държавата ни и нейното превръщане в анархистична територия .
09:15 08.02.2026
104 Знае
До коментар #15 от "почти отговор":Беззаконието , унищожава държавата и я превръща нейната територия в ,,царство" на анархията . Именно това целят и глобалистите. Да ликвидират държавите, ликвидирайки техните държавни институции с цел безнаказаното заробване и експлоатиране на народите им . Как става това ли ? С унищожаването на доверието на местното население в законодателната , изпълнителната и съдебната власт чрез медийна пропаганда и с помощта на антидържавни НПО .
09:22 08.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 ами,
До коментар #44 от "Това е анклав в държавата":Същото и тук като Камчия.Българска земя, която е чужда територия. 300 дка на 30 км от Варна, които са собственост на Москва. Гранична зона на брега на Черно море, в които командва Русия, за която България е неприятелска държава. Как Русия купи на безценица част от България?СОК "Камчия" е като малък град в България, но не е български. В него управлява кметството на Москва. То е собственик и на сградите, и на земята под тях. "Това е проблем, защото част от българска територия е собственост, на практика, на друга държава”.
13:28 08.02.2026