Монтана и ЦСКА 1948 откриват родната футболна пролет

Дългата зимна футболна пауза в efbet Лига приключи! Днес официално се подновява борбата в родния футболен елит, а честта да вдигнат завесата ще имат тимовете на Монтана и ЦСКА 1948.

Сблъсъкът между двата отбора стартира в 15:15 часа и по традиция ще имате възможност да го гледате в пряко предаване по DIEMA SPORT.

Домакините от Монтана заемат едва 14-ото място във временното класиране и всяка загуба на точки може да се окаже фатална. От своя страна „червените“ са на изненадващата за мнозина втора позиция в таблицата, като до този момент успяха да объркат сметките на много други тимове.

По време на зимната си подготовка Монтана изигра три контролни срещи, в които запис победа, равенство и загуба. От своя страна ЦСКА 1948 изигра цели осем проверки, като равносметката от тях е четири загуби, две победи и две равенства.