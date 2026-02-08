13 пострадаха за денонощие при катастрофи в страната

През изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 13 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани една тежка и 44 леки катастрофи, един човек е ранен.

От началото на месеца в 80 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 93 са ранени.

От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 40 души, пострадалите са 601. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия от началото на 2026 г. са 493. При сравнение с реалните данни за загиналите (39) през същия период на 2025 г. се отчита един загинал участник в движението повече през 2026 г.

Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция за товарни автомобили на изход.

Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Граничните власти припомнят, че от 20 януари през граничния преход с Гърция „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на граничните преходи с Румъния.

Движението е нормално и на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.