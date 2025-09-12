Новини
Германия разгроми Финландия и се класира на финал на Евробаскет 2025

12 Септември, 2025 23:10 427 1

Другият полуфинал е Турция - Гърция

Германия разгроми Финландия и се класира на финал на Евробаскет 2025 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският национален отбор по баскетбол демонстрира впечатляваща игра и безапелационно се наложи над Финландия с резултат 98:86, осигурявайки си място във финалната битка на Евробаскет 2025. Финландците, които до този момент бяха сензацията на турнира, не успяха да се противопоставят на мощната атака на Бундестима.

Водеща фигура за Германия отново бе звездният гард Денис Шрьодер, който изригна с 26 точки и впечатляващите 12 асистенции, затвърждавайки лидерската си роля в състава. Крилото Франц Вагнер също се отличи с 22 точки, допринасяйки за категоричния успех на своя тим.

От страна на Финландия най-резултатен бе Оливие Нкамхуа, който реализира 21 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.

Германия ще се изправи във финала срещу победителя от двубоя между Турция и Гърция. Финландците пък ще се борят за бронзовите медали срещу загубилия от същата полуфинална двойка.

Големият финал на Евробаскет 2025 ще се състои на 14 септември от 21:00 часа българско време.


  • 1 Разгроми

    1 0 Отговор
    Е силно казано предвид не само слабото ами и пристрастно съдийство. По същият начинд "победиха" Словения. Но срещу турците и това няма да ги спаси. Иначе Финландия, доста приятна изненада

    23:18 12.09.2025

