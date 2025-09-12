Новини
Монтана шокира Ботев насред Пловдив

12 Септември, 2025 21:49 460 2

Пропуските на "канарчетата" донесоха трета поредна победа за гостите

В мач от осмия кръг на Първа лига, Монтана надви Ботев (Пловдив) с минималното 1:0 на стадион "Христо Ботев". Гостите от Северозапада демонстрираха хладнокръвие и наказаха всяка грешка на "жълто-черните", които буквално изпуснаха дори невъзможното пред вратата на Марсио Роза.

Двубоят започна с леко надмощие за домакините, които владееха топката и създадоха повече положения през първото полувреме. Въпреки това, Ботев не успя да материализира игровото си преимущество, като отправи само два точни удара към вратата на Монтана.

Гостите отговориха с една опасна атака, но резултатът остана непроменен до почивката.

След антракта "канарчетата" се втурнаха в атака, но сякаш съдбата им обърна гръб. Армстронг Окофлекс пропиля най-чистото положение, след като от няколко метра прати топката високо над напречната греда. Пропуските се редяха един след друг, а стражът на Монтана Марсио Роза се превърна в истинска стена, спасявайки отбора си в ключови моменти.

И когато изглеждаше, че Ботев ще стигне до гол, Филип Ежике шокира пловдивската публика. В 72-ата минута нигерийският нападател завърши светкавична контраатака на гостите и прати топката в мрежата – попадение, което се оказа златно за Монтана.

Въпреки отчаяните опити на домакините да изравнят, резултатът остана непроменен.

Феновете на Ботев, които издигнаха плакат "Без Ивелин Попов няма парти", видяха как любимците им записват пета загуба за сезона и остават закотвени на дъното на класирането.

За Монтана това бе трети пореден успех, който изстреля тима на шесто място преди останалите срещи от кръга.


  • 1 Мустака

    1 0 Отговор
    Кмета на Монтана икономисва от детските градини, за да изхранва футболни отбори.

    21:56 12.09.2025

  • 2 Айде стига ни!?.

    0 0 Отговор
    Заливайте с Африканското първенство .

    22:18 12.09.2025

