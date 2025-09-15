Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рубен Аморим: Няма да променя стила си

15 Септември, 2025 08:28 358 2

  • манчестър юнайтед-
  • рубен аморим-
  • футбол-
  • манчестър сити

Ако клубът иска промяна във философията си, ще трябва да смени него, а не той да променя себе си

Рубен Аморим: Няма да променя стила си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед – Рубен Аморим, сподели след тежката загуба с 0:3 от градския съперник Манчестър Сити, че изобщо не възнамерява да променя стила на игра на отбора, въпреки непрестанните критики.

Той беше категоричен, че ако клубът иска промяна във философията си, ще трябва да смени него, а не той да променя себе си.

Загубата от градския съперник е пореден удар за Аморим, чийто отбор има само 4 точки след първите си четири мача във Висшата лига Това е най-лошият старт на Юнайтед от сезон 1992/93 насам. Аморим, който пое отбора на 1 ноември миналата година, е спечелил едва 8 от 31 мача в първенството и "червените дяволи" се намират на незавидна позиция в долната половина на класирането.

„Разбирам и приемам, че това не е рекорд, който трябва да имаш в Манчестър Юнайтед," каза Аморим. „Няма да се променя. Когато реша да променя философията си, ще го направя. В противен случай, трябва да смените човека. Ще говорим за това след всеки мач, който губим. Не вярвам това, не вярвам в системи. Вярвам в моя начин и ще играя по моя начин, докато аз не поискам да го променя."

Въпреки лошите резултати, мениджърът настоява, че отборът играе по-добре от миналия сезон. Той обаче признава, че липсата на голове от открита игра и лошата резултатност са основен проблем, след като са отбелязали само един гол от игра в последните шест часа игра.

„Резултатите, повтарям, ги приемам. Виждам, че се справяме по-добре, но резултатите не го показват. Сравнявайки с миналогодишния, когато бях в Спортинг, и спечелихме с 4:1 срещу Сити в Шампионска лига, днес имахме много повече възможности и контролирахме играта по-добре", допълни Аморим.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    По селските дивизии ще се доказва Аморим с отбора на Манчо.

    08:32 15.09.2025

  • 2 Урко

    0 0 Отговор
    Няма да изкара до Нова година тоя, но и без друго МЮ отдавна е посредствен отбор

    08:39 15.09.2025

