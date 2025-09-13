Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Застреляха бивш европейски шампион по бокс

13 Септември, 2025 05:02, обновена 13 Септември, 2025 05:09 1 383 5

Ловари Михайличенко е бил убит в руския град Омск

Застреляха бивш европейски шампион по бокс - 1
Снимка: mma.metaratings.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият европейски шампион по бокс за младежи Ловари Михайленко е бил застрелян в частен дом в руския град Омск, съобщи ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на регионалното управление на вътрешните работи.

„Тялото на 31-годишен жител на Омск е намерено в частен дом в Ленински район. Предварително е установено, че заподозреният е дошъл на гости на познат. Между тях е възникнал словесен конфликт поради лична неприязън, заподозреният е извадил пистолет и е прострелял собственика в главата, след което е избягал с личния си автомобил. Полицейските служители са го задържали незабавно същия ден в Новосибирска област“, ​​се казва в съобщението.

От ведомството не се посочва името на починалия, но правоохранителните органи съобщиха на ТАСС, че това е европейският шампион по бокс за младежи Ловари Михайленко. Убийството е станало на 10 септември. От престъпника са иззети нерегистриран пистолет ТТ от 1941 г. и пет патрона. Според него той е купил оръжието нелегално.

Пресслужбата на Следствения комитет на Руската федерация уточни, че на мястото на престъплението са открити и иззети гилза, куршум и други веществени доказателства. Задържаният е обвинен в убийство и е избрана превантивна мярка под формата на задържане под стража.

Михайленко стана европейски шампион по бокс за младежи в категория до 68 кг през 2008 г. В последния двубой той победи украинеца Беюкши Мамедов.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 компютри ли компоти ли

    3 1 Отговор
    щом е бил шампион 2008-ма е бил много много бивш шампион по бокс както сте го написали си помислих че е миналогодишния шампион

    05:55 13.09.2025

  • 2 Руский мир

    3 2 Отговор
    Айде, един в чувал, един на фронта, кандидат за ГРУЗ200. Добро начало.

    05:59 13.09.2025

  • 3 ТТ 1941 г.

    0 0 Отговор
    При него няма грешка, макар да изглежда груб и недодялан.

    07:12 13.09.2025

  • 4 отторвался

    1 0 Отговор
    трамп

    07:15 13.09.2025

  • 5 Ехубав

    1 0 Отговор
    Ето това си е национална черта и pycku ценности

    07:17 13.09.2025

