Застреляха бивш европейски шампион по бокс

Бившият европейски шампион по бокс за младежи Ловари Михайленко е бил застрелян в частен дом в руския град Омск, съобщи ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на регионалното управление на вътрешните работи.

„Тялото на 31-годишен жител на Омск е намерено в частен дом в Ленински район. Предварително е установено, че заподозреният е дошъл на гости на познат. Между тях е възникнал словесен конфликт поради лична неприязън, заподозреният е извадил пистолет и е прострелял собственика в главата, след което е избягал с личния си автомобил. Полицейските служители са го задържали незабавно същия ден в Новосибирска област“, ​​се казва в съобщението.

От ведомството не се посочва името на починалия, но правоохранителните органи съобщиха на ТАСС, че това е европейският шампион по бокс за младежи Ловари Михайленко. Убийството е станало на 10 септември. От престъпника са иззети нерегистриран пистолет ТТ от 1941 г. и пет патрона. Според него той е купил оръжието нелегално.

Пресслужбата на Следствения комитет на Руската федерация уточни, че на мястото на престъплението са открити и иззети гилза, куршум и други веществени доказателства. Задържаният е обвинен в убийство и е избрана превантивна мярка под формата на задържане под стража.

Михайленко стана европейски шампион по бокс за младежи в категория до 68 кг през 2008 г. В последния двубой той победи украинеца Беюкши Мамедов.