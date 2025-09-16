Новият флагман на Xiaomi ще разполага и с дисплей на гърба

Xiaomi официално потвърди пускането на новата си серия флагмански смартфони Xiaomi 17 в Китай по-късно този месец. В опит да приведе наименованието си в съответствие с това на Apple, компанията пропуска номер 16 и преминава директно към 17. Новата серия ще включва три модела: Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Xiaomi публикува изображение в официалния си акаунт в Weibo, което разкрива задната част на 17 Pro Max, потвърждавайки дизайна, който беше изтекъл по-рано. Телефонът разполага с нов „Magic Back Screen“ – голям втори дисплей, интегриран в камерата. Този екран, който се намира и на модела 17 Pro, може да показва известия, циферблати и да служи като екран за селфита.

Потвърдено е, че и трите телефона ще се захранват от новия Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC. Очаква се базовият Xiaomi 17 и 17 Pro да са с еднакъв размер, като моделът Pro ще предлага подобрени камери и по-добър екран. Следвайки стратегията „в стил Apple“, Pro Max ще бъде по-голяма версия на модела Pro.