Новини
Технологии »
Новият флагман на Xiaomi ще разполага и с дисплей на гърба

Новият флагман на Xiaomi ще разполага и с дисплей на гърба

16 Септември, 2025 14:47 362 1

  • xiaomi-
  • xiaomi 17 pro-
  • 17 pro max

Очаква се премиерата да се състои по-късно този месец

Новият флагман на Xiaomi ще разполага и с дисплей на гърба - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi официално потвърди пускането на новата си серия флагмански смартфони Xiaomi 17 в Китай по-късно този месец. В опит да приведе наименованието си в съответствие с това на Apple, компанията пропуска номер 16 и преминава директно към 17. Новата серия ще включва три модела: Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Xiaomi публикува изображение в официалния си акаунт в Weibo, което разкрива задната част на 17 Pro Max, потвърждавайки дизайна, който беше изтекъл по-рано. Телефонът разполага с нов „Magic Back Screen“ – голям втори дисплей, интегриран в камерата. Този екран, който се намира и на модела 17 Pro, може да показва известия, циферблати и да служи като екран за селфита.

Потвърдено е, че и трите телефона ще се захранват от новия Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC. Очаква се базовият Xiaomi 17 и 17 Pro да са с еднакъв размер, като моделът Pro ще предлага подобрени камери и по-добър екран. Следвайки стратегията „в стил Apple“, Pro Max ще бъде по-голяма версия на модела Pro.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111

    0 0 Отговор
    Само на мен ли ми прилича на Айфон 17?

    14:53 16.09.2025