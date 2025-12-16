Новини
Технологии »
Xiaomi се готви да направи революция в света на смартфоните

Xiaomi се готви да направи революция в света на смартфоните

16 Декември, 2025 13:28 841 10

  • xiaomi-
  • смартфон-
  • redmi-
  • poco

Компанията ще пусне устройство с огромна батерия и тънки размери

Xiaomi се готви да направи революция в света на смартфоните - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Xiaomi ще стартира кампания за смартфони с големи батерии този месец с Redmi Turbo 5 Pro – смартфон от среден клас, който според слуховете ще разполага с батерия с капацитет 9000 mAh и 100 W кабелно зареждане.Според надеждни слухове от хора в индустрията, компанията се готви да пусне на пазара истински революционен продукт през следващата година: смартфон от средния клас, който преминава четирицифрения праг с огромна батерия от 10 000 mAh.

Чистият инженерен подвиг се състои в факта, че това устройство се очаква да запази тънък профил с дебелина по-малко от 8,5 mm, което е наистина забележително постижение, което противоречи на конвенционалните ограничения на батериите. За да го поставим в перспектива, този огромен капацитет е събран в шаси, което е по-тънко от много от настоящите флагмани, оборудвани с много по-малки батерии. Огромният захранващ блок няма да прави компромиси и по отношение на скоростта. Очаква се да поддържа светкавично бързо 100 W кабелно зареждане и много бързо безжично зареждане.

Този смел ход поставя Xiaomi в челните редици на една бързо развиваща се тенденция. Конкурентите от Honor също подготвят 10 000 mAh телефон от серията Win със 100 W зареждане, което е ясен знак, че мечтата на мнозина за осигуряване на батерия с продължителност на живота от няколко дни, независимо от интензивната употреба, най-накрая се превръща от фантазия в реалност.

Макар че конкретната марка – дали ще е премиум устройство на Xiaomi, бюджетно ориентирано Poco или високотехнологично Redmi – остава интригуваща загадка за модела с 10 000 mAh, намерението е напълно ясно.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    1 4 Отговор
    Значи ще последват съдбата на Хуавей, които решиха да напредват без позволението на саша и бяха заличени.

    13:28 16.12.2025

  • 2 оня с коня

    3 1 Отговор
    важното е екрана да е поне 9 инча да се чуди човек в кой джоб да ги набута

    13:30 16.12.2025

  • 3 абе

    0 0 Отговор
    не знам каква революция прави, но акциите им тази година се сринаха.

    Коментиран от #4

    13:35 16.12.2025

  • 4 Възраждане

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "абе":

    Долни инсинуации. Всички БРИКС компании са в своя вайб

    13:36 16.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    А дали някой може да направи пак телефон около 4те инча - който наистина да си ползваш основно като телефон?!

    Коментиран от #9, #10

    13:38 16.12.2025

  • 6 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Ползвам телефон с 5000 амперчаса, честно казано е повече от достатъчно! Революцията е когато от жичен минеш на безжичен примерно или когато замениш физически бутон с тъч скрийн! Дали ще кара 2 дни или 4 не е революция, а подобрение! Семантиката, драги мисири, семантиката на думите не ви е ясна! Или по лошото, ясна ви е но умишлено я газите!

    13:38 16.12.2025

  • 7 Оруел

    5 0 Отговор
    Работата е ясна - като дойде секретния смс, взривът да е значително по-мощен и да утрепе набелязаната цел. И с електрическите автомобили е така - цъкащи мини бомби.

    13:39 16.12.2025

  • 8 Миди

    2 0 Отговор
    Да измислят за автомобилите,телефоните са си добре

    13:41 16.12.2025

  • 9 Телефони

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    има и по 3 инча. Потърси на али-то. Даже отзивите на потребителите могат да те ориентират, колко са стока.

    13:42 16.12.2025

  • 10 Лудница

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    За какво ни е телефон въобще?

    13:50 16.12.2025