Xiaomi се готви да направи революция в света на смартфоните

Xiaomi ще стартира кампания за смартфони с големи батерии този месец с Redmi Turbo 5 Pro – смартфон от среден клас, който според слуховете ще разполага с батерия с капацитет 9000 mAh и 100 W кабелно зареждане.Според надеждни слухове от хора в индустрията, компанията се готви да пусне на пазара истински революционен продукт през следващата година: смартфон от средния клас, който преминава четирицифрения праг с огромна батерия от 10 000 mAh.

Чистият инженерен подвиг се състои в факта, че това устройство се очаква да запази тънък профил с дебелина по-малко от 8,5 mm, което е наистина забележително постижение, което противоречи на конвенционалните ограничения на батериите. За да го поставим в перспектива, този огромен капацитет е събран в шаси, което е по-тънко от много от настоящите флагмани, оборудвани с много по-малки батерии. Огромният захранващ блок няма да прави компромиси и по отношение на скоростта. Очаква се да поддържа светкавично бързо 100 W кабелно зареждане и много бързо безжично зареждане.

Този смел ход поставя Xiaomi в челните редици на една бързо развиваща се тенденция. Конкурентите от Honor също подготвят 10 000 mAh телефон от серията Win със 100 W зареждане, което е ясен знак, че мечтата на мнозина за осигуряване на батерия с продължителност на живота от няколко дни, независимо от интензивната употреба, най-накрая се превръща от фантазия в реалност.

Макар че конкретната марка – дали ще е премиум устройство на Xiaomi, бюджетно ориентирано Poco или високотехнологично Redmi – остава интригуваща загадка за модела с 10 000 mAh, намерението е напълно ясно.