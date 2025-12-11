Xiaomi пуска по-евтин конкурент на Apple AirTag

Xiaomi се готви да навлезе агресивно на пазара на аксесоари за проследяване с бюджетен конкурент, насочен директно към Apple AirTag и Motorola Moto Tag. Новото устройство, наречено Xiaomi Tag, се очаква да направи официалния си дебют в Китай на 26 декември, заедно с дългоочаквания флагмански смартфон Xiaomi 17 Ultra и редица нови аксесоари като Xiaomi Watch 5 и Buds 6.

Очаква се Xiaomi Tag да предложи първокласна технология за проследяване на достъпна цена, като според изтекли информации цената му на китайския пазар ще бъде под 25 долара – цена, която значително ще подбие повечето утвърдени конкуренти. Важно е, че устройството ще включва две основни съвременни функции за проследяване. Ultra-Wideband ще позволи „прецизно намиране” за локализиране на предмети на късо разстояние, идентично с точността, предлагана от AirTag, когато е в близост до съвместимия телефон на собственика.

Също така Tag ще работи с огромната мрежа на Google, която използва милиарди активни Android устройства, за да проследява анонимно местоположението на изгубен предмет, дори ако той е далеч и извън обхвата на собственика – предоставяйки истинско проследяване на дълги разстояния за Android потребителите.