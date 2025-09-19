Новини
След автомобили, китайската компания която се закани на Bugatti, ще прави и телефони

След автомобили, китайската компания която се закани на Bugatti, ще прави и телефони

19 Септември, 2025

Dreame разширява портфолиото си

След автомобили, китайската компания която се закани на Bugatti, ще прави и телефони - 1
Галин Ганев

Dreame Technology, марка, която се е утвърдила на пазара на роботизирани прахосмукачки и интелигентни домакински уреди с подкрепата на Xiaomi, сега прави амбициозни стъпки за разнообразяване на портфолиото си. Компанията обяви планове да навлезе на пазара на високотехнологични електрически автомобили и също така ще пусне на пазара свой собствен смартфон.

Предстоящият смартфон се нарича Dreame Space, a тийзър, споделен в официалния профил на Dreame в Weibo, потвърди неговото съществуване и намекна за основната му характеристика. Въпреки че не бяха разкрити подробности за дизайна, компанията заяви, че устройството ще разполага с усъвършенствани фотографски възможности, с особен акцент върху астрофотографията. Това предполага, че телефонът ще бъде оборудван със специализиран хардуер и софтуер за заснемане на детайлни изображения на нощното небе, характеристика, която би могла да го отличи на конкурентния пазар на смартфони.

Това начинание е част от по-широка и по-агресивна стратегия на Dreame за разширяване извън основния си бизнес с домакински уреди. Компанията вече потвърди намерението си да произвежда суперкола с електрозадвижване, вдъхновена от Bugatti. Тези едновременни стъпки в автомобилния и мобилния технологичен сектор означават значителна промяна за марката, позиционирайки я като конкурент в най-модерните индустрии.


