Първо разглобяване на iPhone 17 Pro (ВИДЕО)

Няколко часа след началото на първите доставки, iPhone 17 Pro беше подложен на първото си видео разглобяване, което предоставя подробен поглед върху вътрешната архитектура на телефона и разкрива някои значителни промени.

Процесът на разглобяване, както е показано във видеото, започва с внимателно отстраняване на екрана, последвано от защитна пластина с прикрепена батерия. Разглобяването показва, че модулът на задната камера е значително по-голям от този на предшественика си, промяна, която сочи към по-модерна фотографска техника. По същия начин са увеличени и сензорите на предната камера. Самата дънна платка, от друга страна, е по-малка, което отразява продължаващите усилия на Apple да максимизира вътрешното пространство.

Ключово откритие от разглобяването е забележимата промяна в дизайнерската философия на Apple по отношение на ремонтопригодността. Компанията се е отклонила от използването на големи количества лепило в полза на повече винтове за закрепване на компонентите, което като цяло прави телефона по-лесен за разглобяване и ремонт. Батерията също разполага с система за лесно изваждане, което е добре дошла промяна, която опростява това, което исторически бе труден ремонт. Тези дизайнерски решения показват, че Apple полага съгласувани усилия за подобряване на ремонтопригодността на своите устройства.