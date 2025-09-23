SpaceX планира да изстреля 15 000 нови сателита за директна връзка със смартфони

Новини
Новата сателитна система ще се състои от спътници, които ще се движат в ниска и много ниска околоземна орбита

SpaceX подаде заявление до Федералната комисия по комуникациите (FCC) за изстрелване на още 15 000 допълнителни спътника. Те ще използват радиочестотния спектър, придобит от EchoStar в рамките на сделка на стойност 17 милиарда долара. Основната цел на този проект е да осигури „повсеместна свързаност за обикновени телефони и редица други устройства“.

Новата сателитна система ще се състои от спътници, които ще се движат в ниска и много ниска околоземна орбита, на височина от 326 до 335 километра. Това ще намали латентността при свързване с телефони. За работа в САЩ, космическите апарати ще използват спектъра на EchoStar и честотните ленти на партньора T-Mobile, а за международните пазари ще се използва широк спектър от честотни ленти.

Президентът на SpaceX, Gwynne Shotwell, обяви, че компанията работи с разработчици за интегриране на необходимите чипсети в смартфони, за да поддържат сателитните услуги на Starlink в повече модели. Според главния изпълнителен директор на SpaceX, Elon Musk, ще са необходими поне две години, докато чиповете за смартфони поддържат радиочестотите на EchoStar.

С придобиването на наземния лиценз AWS-4 на EchoStar, SpaceX може да разположи наземни системи в САЩ. Това ще създаде хибридна сателитно-наземна мрежа, която ще разшири покритието и капацитета на услугите.

Заявлението за система от 15 000 спътника идва една година, след като компанията поиска одобрение за експлоатация на до 29 988 сателита Starlink, които да осигуряват гигабитови скорости за домашен широколентов интернет.


