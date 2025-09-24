Край на мисията: Akatsuki на JAXA приключиха своето пътешествие до Венера

След 15 години в космоса, японската сонда Akatsuki официално прекрати своята мисия за изследване на Венера. Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) обяви, че е загубила контакт със сондата още през април 2024 година, а миналата седмица операциите ѝ бяха окончателно преустановени.

Мисията на Akatsuki започна на 21 май 2010-а с една уникална особеност: сондата носеше на борда си над 13 000 рисунки на популярния герой Хацуне Мику и съобщения от нейни фенове. Тази инициатива превърна част от сондата в своеобразен паметник на поп културата в космоса, който обикаляше Венера в продължение на години.

Научните постижения на Akatsuki

През своето съществуване, Akatsuki се фокусираше върху изучаването на атмосферните процеси и метеорологичните модели на Венера, както и търсенето на признаци на активен вулканизъм. Сондата успя да заснеме зашеметяващи изображения на планетата, разкривайки кафеникавите нюанси на нейната атмосфера. Тя беше единствената активна сонда, изследваща Венера през последното десетилетие.

Въпреки края на мисията, научните данни, събрани от Akatsuki, ще продължат да бъдат анализирани и да допринасят за нашето разбиране на тази загадъчна планета.

Бъдещи мисии към Венера

С прекратяването на мисията на Akatsuki, Венера остава без активни изследователски сонди. Въпреки това, няколко нови мисии вече са в процес на разработка, което показва продължаващия интерес на световните космически агенции към планетата:

NASA работи по две сонди, DAVINCI и VERITAS, планирани за изстрелване в началото на 2030-те години.

Европейската космическа агенция планира да изпрати своята сонда EnVision през следващото десетилетие.

Русия подготвя мисията Venera-D, която се очаква да бъде изстреляна не по-късно от 2036 г.

Тези бъдещи проекти ще надграждат върху информацията, събрана от Akatsuki, и ще ни помогнат да разкрием още повече тайни за втората планета от Слънчевата система.