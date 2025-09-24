Новини
Технологии »
Край на мисията: Akatsuki на JAXA приключиха своето пътешествие до Венера

Край на мисията: Akatsuki на JAXA приключиха своето пътешествие до Венера

24 Септември, 2025 10:54 542 0

  • япония-
  • космос-
  • мисия-
  • венера

Мисията на Akatsuki започна на 21 май 2010-а

Край на мисията: Akatsuki на JAXA приключиха своето пътешествие до Венера - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След 15 години в космоса, японската сонда Akatsuki официално прекрати своята мисия за изследване на Венера. Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) обяви, че е загубила контакт със сондата още през април 2024 година, а миналата седмица операциите ѝ бяха окончателно преустановени.

Мисията на Akatsuki започна на 21 май 2010-а с една уникална особеност: сондата носеше на борда си над 13 000 рисунки на популярния герой Хацуне Мику и съобщения от нейни фенове. Тази инициатива превърна част от сондата в своеобразен паметник на поп културата в космоса, който обикаляше Венера в продължение на години.

Научните постижения на Akatsuki

През своето съществуване, Akatsuki се фокусираше върху изучаването на атмосферните процеси и метеорологичните модели на Венера, както и търсенето на признаци на активен вулканизъм. Сондата успя да заснеме зашеметяващи изображения на планетата, разкривайки кафеникавите нюанси на нейната атмосфера. Тя беше единствената активна сонда, изследваща Венера през последното десетилетие.

Въпреки края на мисията, научните данни, събрани от Akatsuki, ще продължат да бъдат анализирани и да допринасят за нашето разбиране на тази загадъчна планета.

Бъдещи мисии към Венера

С прекратяването на мисията на Akatsuki, Венера остава без активни изследователски сонди. Въпреки това, няколко нови мисии вече са в процес на разработка, което показва продължаващия интерес на световните космически агенции към планетата:

NASA работи по две сонди, DAVINCI и VERITAS, планирани за изстрелване в началото на 2030-те години.

Европейската космическа агенция планира да изпрати своята сонда EnVision през следващото десетилетие.

Русия подготвя мисията Venera-D, която се очаква да бъде изстреляна не по-късно от 2036 г.

Тези бъдещи проекти ще надграждат върху информацията, събрана от Akatsuki, и ще ни помогнат да разкрием още повече тайни за втората планета от Слънчевата система.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ