Пътят към втория дом: Екзопланетата TRAPPIST-1 e – най-горещият кандидат за обитаем свят

Космическата надпревара за откриване на живот извън Земята навлиза в решителна фаза. Наблюденията, насочени към екзопланетата TRAPPIST-1 e, която се намира само на 40 светлинни години от нас, обещават научна сензация: откриването на първия извънземен свят с атмосфера, сравнима със земната. Ако това се случи, ще бъде постигната повратна точка в дебата за множеството обитаеми светове, демонстрирайки, че биологичният живот може да бъде повсеместно явление във Вселената.

Този потенциален пробив става възможен благодарение на спектралната мощ на Космическата обсерватория „Джеймс Уеб“. Нейната изключителна чувствителност позволява да се уловят сигнали от молекули на атмосферния газ на далечни планети.

Плодородната система TRAPPIST-1

Системата TRAPPIST-1, открита през 2016 г., се оказа златна мина за астрономите. Тя е дом на седем скалисти екзопланети, някои от които орбитират в така наречената обитаема зона на местната звезда – студено червено джудже.

Въпреки че по-ранни наблюдения през 2023 г. изключиха наличието на атмосфера на най-близката до звездата планета TRAPPIST-1 b, надеждата остава жива за трите външни планети в обитаемата зона: c, d и e.

Планетата TRAPPIST-1 e се смята за най-обещаващия кандидат за свят с атмосфера, подобна на земната. Наличието на атмосфера е ключово условие, тъй като гарантира запазването на течна вода на повърхността – есенциалната предпоставка за живот. Окуражаващ е фактът, че проучванията вече отхвърлиха възможността TRAPPIST-1 e да има атмосфера, подобна на тази на Марс или Венера.

Бързината на транзитния метод

Наблюденията на TRAPPIST-1 e се улесняват от бързата ѝ орбита около звездата, която трае само шест земни дни. Това позволява на учените да използват транзитния метод ефективно. Когато планетата преминава пред лицето на звездата си, светлината, филтрирана през атмосферата ѝ, разкрива химичния състав на газовете.

Благодарение на тази скорост, 15-те планирани наблюдения ще бъдат завършени само за няколко месеца, без да се налага чакане от месеци или години за следващия транзит.

Ключът е вторична атмосфера

Вече има данни, че TRAPPIST-1 e е загубила първичната си, богата на водород атмосфера – процес, който се е случил и със самата Земя. Впоследствие обаче, Земята е пресъздала вторична атмосфера, богата на азот, която е станала подходяща за развитието на биологичен живот.

Поради това, най-новите проучвания са насочени към изследване на механизмите, чрез които може да се образува вторична, „земеподобна“ атмосфера върху тази екзопланета.

Успехът в системата TRAPPIST-1 има огромно значение за космологията. По-голямата част от звездите във Вселената са червени джуджета. Ако TRAPPIST-1 e се окаже обитаема, това би означавало, че условия за живот съществуват буквално навсякъде. В бъдеще, изследванията ще бъдат разширени, за да търсят подобни на Земята атмосфери и около екзопланети, обикалящи по-рядко срещаните жълти джуджета, като нашето Слънце.