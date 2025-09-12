НАСА откри следи от древен живот на Марс

НАСА съобщи за изключително интригуваща находка на Марс, която може да е най-ясното доказателство за древен живот, откривано някога. Една от почвените проби, събрана от марсохода Perseverance, съдържа мистериозни "леопардови петна" – пръстени и тъмни петна, които учените смятат, че могат да бъдат биосигнатура, т.е. следа от биологични процеси.
Пробата е взета през юли 2024 година от скала в района на водопада Чеява, намиращ се в кратера Джезеро. Учените смятат, че този регион е бил наводнен преди повече от 3 милиарда години. Именно това прави мястото толкова интересно, тъй като марсоходът Perseverance е изпратен там с основна мисия да търси следи от скали, образувани или променени от вода.
След продължителен анализ на данните, учените са изправени пред два основни сценария за образуването на "леопардовите петна". Едната възможност е те да са резултат от геохимични процеси, които не са свързани с живи организми. Вторият, много по-вълнуващ сценарий, е петната да са се образували от микроскопични живи същества, които са използвали въглерод, сяра и фосфор като източник на енергия.
Според заместник-администратора на Дирекцията за научни мисии на НАСА, Ники Фокс, тази находка ни приближава към отговора на един от най-дълбоките въпроси на човечеството: "Сами ли сме във Вселената?". Въпреки че находката не е пряко доказателство за живот, а по-скоро потенциален биологичен подпис, тя е най-убедителната до момента.
За да се потвърди окончателно биологичният произход на пробата, тя трябва да бъде върната на Земята за детайлен лабораторен анализ. За съжаление, мисията за връщането на пробите е отложена поради бюджетни и логистични проблеми. Очаква се това да се случи не по-рано от 2040-те години. Дотогава учените ще продължат да анализират геоложкия контекст на пробата и ще търсят нови доказателства, които да подкрепят или отхвърлят теорията за древен живот на Червената планета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:58 12.09.2025
2 ПО ТОЧНО
Коментиран от #5
12:02 12.09.2025
3 Последния Софиянец
12:04 12.09.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ 24 НОЕМВРИ 2024 ГОДИНА
.....
БЛИЗО ДО ЙЕМЕН, АМЕРИКАНСКА ЗЕНИТНА РАКЕТА СЕ
ОПИТА ДА УДАРИ ЕДНО " НЕЩО"
. РАКЕТАТА СЕ РАЗПАДНА НА ТРИ ЧАСТИ,
" НЕЩОТО " Я ГЛЪТНА СЪС ЗАДНИКА СИ
И ПРОДЪЛЖИ ДА СИ ЛЕТИ :)
Коментиран от #6
12:04 12.09.2025
5 Взе ми думите!
До коментар #2 от "ПО ТОЧНО":Изясни се произходът на шуменската пантера! Като е пристигнала на Земята е почерняла, щото сме по близо до Слънцето!🤔
12:19 12.09.2025
6 Пич
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Въпросът не е че има видео , а защо започнаха да дават гласност на такива видеа. Големите неуспехи на космическите програми на САЩ и Русия - виждал съм видеа с пълна повтаряемост. От времето на черно белите записи - малко кръгло НЛО дронче унищожава космическата ракета с таран ! От времето на цветните записи - също ! Отново с таран. В наше време почти всички сте виждали в Нета записи на такива малки кръгли дрончета. Изглеждат безобидни , но историята им с вредене на човечеството започва още от времето когато не сме имали понятия за " дрон " !
12:21 12.09.2025
7 Оправихме
12:25 12.09.2025
8 стоян георгиев
12:58 12.09.2025
9 Баш Балък
13:06 12.09.2025