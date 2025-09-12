НАСА откри следи от древен живот на Марс

НАСА съобщи за изключително интригуваща находка на Марс, която може да е най-ясното доказателство за древен живот, откривано някога. Една от почвените проби, събрана от марсохода Perseverance, съдържа мистериозни "леопардови петна" – пръстени и тъмни петна, които учените смятат, че могат да бъдат биосигнатура, т.е. следа от биологични процеси.

Пробата е взета през юли 2024 година от скала в района на водопада Чеява, намиращ се в кратера Джезеро. Учените смятат, че този регион е бил наводнен преди повече от 3 милиарда години. Именно това прави мястото толкова интересно, тъй като марсоходът Perseverance е изпратен там с основна мисия да търси следи от скали, образувани или променени от вода.

След продължителен анализ на данните, учените са изправени пред два основни сценария за образуването на "леопардовите петна". Едната възможност е те да са резултат от геохимични процеси, които не са свързани с живи организми. Вторият, много по-вълнуващ сценарий, е петната да са се образували от микроскопични живи същества, които са използвали въглерод, сяра и фосфор като източник на енергия.

Според заместник-администратора на Дирекцията за научни мисии на НАСА, Ники Фокс, тази находка ни приближава към отговора на един от най-дълбоките въпроси на човечеството: "Сами ли сме във Вселената?". Въпреки че находката не е пряко доказателство за живот, а по-скоро потенциален биологичен подпис, тя е най-убедителната до момента.

За да се потвърди окончателно биологичният произход на пробата, тя трябва да бъде върната на Земята за детайлен лабораторен анализ. За съжаление, мисията за връщането на пробите е отложена поради бюджетни и логистични проблеми. Очаква се това да се случи не по-рано от 2040-те години. Дотогава учените ще продължат да анализират геоложкия контекст на пробата и ще търсят нови доказателства, които да подкрепят или отхвърлят теорията за древен живот на Червената планета.