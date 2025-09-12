Новини
НАСА откри следи от древен живот на Марс

12 Септември, 2025 11:50 1 067 9

  • наса-
  • космос-
  • марс-
  • живот

Една от почвените проби, събрана от марсохода Perseverance, съдържа мистериозни "леопардови петна"

НАСА откри следи от древен живот на Марс - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

НАСА съобщи за изключително интригуваща находка на Марс, която може да е най-ясното доказателство за древен живот, откривано някога. Една от почвените проби, събрана от марсохода Perseverance, съдържа мистериозни "леопардови петна" – пръстени и тъмни петна, които учените смятат, че могат да бъдат биосигнатура, т.е. следа от биологични процеси.

Пробата е взета през юли 2024 година от скала в района на водопада Чеява, намиращ се в кратера Джезеро. Учените смятат, че този регион е бил наводнен преди повече от 3 милиарда години. Именно това прави мястото толкова интересно, тъй като марсоходът Perseverance е изпратен там с основна мисия да търси следи от скали, образувани или променени от вода.

След продължителен анализ на данните, учените са изправени пред два основни сценария за образуването на "леопардовите петна". Едната възможност е те да са резултат от геохимични процеси, които не са свързани с живи организми. Вторият, много по-вълнуващ сценарий, е петната да са се образували от микроскопични живи същества, които са използвали въглерод, сяра и фосфор като източник на енергия.

Според заместник-администратора на Дирекцията за научни мисии на НАСА, Ники Фокс, тази находка ни приближава към отговора на един от най-дълбоките въпроси на човечеството: "Сами ли сме във Вселената?". Въпреки че находката не е пряко доказателство за живот, а по-скоро потенциален биологичен подпис, тя е най-убедителната до момента.

За да се потвърди окончателно биологичният произход на пробата, тя трябва да бъде върната на Земята за детайлен лабораторен анализ. За съжаление, мисията за връщането на пробите е отложена поради бюджетни и логистични проблеми. Очаква се това да се случи не по-рано от 2040-те години. Дотогава учените ще продължат да анализират геоложкия контекст на пробата и ще търсят нови доказателства, които да подкрепят или отхвърлят теорията за древен живот на Червената планета.


Оценка 4.3 от 6 гласа.
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Наса на открива , а прикрива древен живот на Марс !!! И то не бактерии , а високо развити цивилизации. На Луната прави същото. Много мога да ви кажа , но е дълго...

    11:58 12.09.2025

  • 2 ПО ТОЧНО

    8 0 Отговор
    СЛЕДИТЕ СА ОТ ШУМЕНСКАТА ПАНТЕРА, ЕДНО ВРЕМЕ НА МАРС Е БИЛА......ЛЕОПАРД.

    Коментиран от #5

    12:02 12.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Ясно е че хората са дошли от Марс.Ние сме тотално неподготвени за Земята.

    12:04 12.09.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ВИДЕО ПУСНАТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В АМЕРИКАНСКИЯ КОНГРЕС
    ОТ 24 НОЕМВРИ 2024 ГОДИНА
    .....
    БЛИЗО ДО ЙЕМЕН, АМЕРИКАНСКА ЗЕНИТНА РАКЕТА СЕ
    ОПИТА ДА УДАРИ ЕДНО " НЕЩО"
    . РАКЕТАТА СЕ РАЗПАДНА НА ТРИ ЧАСТИ,
    " НЕЩОТО " Я ГЛЪТНА СЪС ЗАДНИКА СИ
    И ПРОДЪЛЖИ ДА СИ ЛЕТИ :)

    Коментиран от #6

    12:04 12.09.2025

  • 5 Взе ми думите!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПО ТОЧНО":

    Изясни се произходът на шуменската пантера! Като е пристигнала на Земята е почерняла, щото сме по близо до Слънцето!🤔

    12:19 12.09.2025

  • 6 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Въпросът не е че има видео , а защо започнаха да дават гласност на такива видеа. Големите неуспехи на космическите програми на САЩ и Русия - виждал съм видеа с пълна повтаряемост. От времето на черно белите записи - малко кръгло НЛО дронче унищожава космическата ракета с таран ! От времето на цветните записи - също ! Отново с таран. В наше време почти всички сте виждали в Нета записи на такива малки кръгли дрончета. Изглеждат безобидни , но историята им с вредене на човечеството започва още от времето когато не сме имали понятия за " дрон " !

    12:21 12.09.2025

  • 7 Оправихме

    1 2 Отговор
    Земята , че на Марс !

    12:25 12.09.2025

  • 8 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Бункерният обстрелва цивилните на Марс

    12:58 12.09.2025

  • 9 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Живот на Марс е имало, и атмосфера е имало, но тя се е изпарила поради липсата на магнитно поле да пази от слънчева радиация.

    13:06 12.09.2025