Първият в света двукулов слънчев концентратор с интелигентно огледално поле бе пуснат в експлоатация

12 Октомври, 2025 12:05

Китай преоткрива слънчевата енергия с двойна кула

Първият в света двукулов слънчев концентратор с интелигентно огледално поле бе пуснат в експлоатация - 1
Радослав Славчев

В свят, доминиран от масовата и евтина фотоволтаична технология, концентриращите слънчеви електроцентрали (КСЕ) често са пренебрегвани като твърде сложни и скъпи. Но както всяко инженерно предизвикателство, изискващо чиста мощ и иновация, Китай доказва, че КСЕ имат своето бъдеще, особено когато става дума за работа и след залез слънце.

Китайската корпорация "China Three Gorges Corporation" – същите визионери зад колосалната водноелектрическа централа „Три клисури“ – пусна в експлоатация първия в света двукулов слънчев концентратор в пустинята Гоби, в окръг Гуаджоу, провинция Гансу. Това е чиста инженерна елегантност, насочена към максимално оползотворяване на ресурса.

Двойната мощност на "Смарт" огледалата

Докато традиционните КСЕ разчитат на една кула, заобиколена от огледално поле, китайският комплекс използва две 200-метрови кули, разположени на километър една от друга, които споделят едно общо поле от приблизително 27 000 хелиостатни огледала.

Тук е и гениалният момент, напомнящ за прецизна настройка на шаси: Източната кула улавя оптимално сутрешното слънце, докато западната кула поема следобедните лъчи. Тази асиметрична, но координирана конфигурация гарантира почти 25% по-висока ефективност в сравнение с класическите системи с една кула.

Самата технология е фокусирана върху термалното съхранение. Огледалата концентрират слънчевата светлина върху кулите, нагрявайки разтопена сол до над 570°C. Тази съхранена топлина задвижва обща турбинна система, генерирайки електричество дори през нощта или при облачно време – качество, което фотоволтаиците не могат да предложат.

Една част от по-голям "двигател"

Въпреки че в Европа и САЩ (където проектът "Иванпа" в Калифорния е пред затваряне) КСЕ изгубиха популярност като самостоятелни проекти, Китай ги интегрира умно. Станцията в Гоби не работи сама, а е ключов елемент от голям регионален хъб за чиста енергия, комбиниращ слънчеви и вятърни паркове. Нейната функция е да действа като буфер, изглаждайки колебанията в производството на зелена енергия през нощните часове.

Тази иновация, която намалява строителните разходи благодарение на споделеното огледално поле, превръща КСЕ отново в рентабилна инвестиция. С 21 търговски централи вече в експлоатация и още 30 в строеж, Китай ясно показва, че бъдещето на устойчивата енергия не е в едно, а в множество елегантно интегрирани инженерни решения. Двукуловата система е просто началото на една нова ера на мощност и ефективност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Тодор Колев

    Отговор
    Как ще ги стигнем китайците?

    Коментиран от #2

    12:06 12.10.2025

  мъpcyлка съм

    Отговор

    До коментар #1 от "Тодор Колев":

    Ще рупаш повечко брашно от буболечки и ще станеш умен като тях!

    12:13 12.10.2025

  Kaлпазанин

    Отговор
    А в Европа изобретихме капачка която след отваряне на бутилката да не пада на земята

    Коментиран от #6

    12:21 12.10.2025

  !!!?

    Отговор
    Копейките са объркани...как може Китай да произвежда анатемосаната "зелена енергия", а не газа на Петлер...!!!?

    Коментиран от #5

    12:25 12.10.2025

  Последния Софиянец

    Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Произвеждат я в пустинята Гоби а не на плодородна земя.Ние сме против да се правят солари на плодородна българска земя защото я превръщат в пустиня.

    Коментиран от #7

    12:30 12.10.2025

  Бай Ганьо

    Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Как ги мразя тях

    12:34 12.10.2025

  Хасан , брат на иван

    Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Няма да ни убие да ги ръгнем горе по панелките , ама така малко трудно ще се крадат парите

    12:36 12.10.2025