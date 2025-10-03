Японски учени обучиха изкуствен интелект да "вижда" през стени

В света на технологиите, където границите между научна фантастика и реалност бързо се размиват, японски изследователи направиха поредната революционна стъпка. Екип от Токийския университет на науките успя да обучи изкуствен интелект да "вижда" през стени, използвайки обикновени Wi-Fi сигнали. Тази иновация, макар и все още в лабораторна фаза, повдига както вълнуващи възможности, така и сериозни въпроси относно поверителността.

Устройствата, които ни заобикалят и са свързани с Wi-Fi, непрекъснато обменят пространствено ориентирани радиовълнови сигнали. Тези радиовълни се отразяват от стени, мебели и други обекти в пространството, генерирайки т.нар. информация за състоянието на Wi-Fi канала (CSI данни). Досега тези данни са били използвани за изграждане на груби скици на помещения, чиято точност можеше да бъде подобрена с помощта на изкуствен интелект.

Японските изследователи обаче отидоха една крачка напред, предлагайки метод за обработка на Wi-Fi CSI данни, използвайки дифузионни AI модели. Традиционната визуализация на Wi-Fi CSI, базирана на математически алгоритми, дава само приблизителни резултати поради недостатъчни начални данни и е изчислително интензивна. Тези "празнини" могат да бъдат запълнени от дифузионен AI модел, обучен да създава фотореалистични изображения.

Ключът към тази технология е методът, наречен LatentCSI. Той трансформира Wi-Fi CSI данните в латентно пространство – общо представяне на обекти, което се използва от дифузионните AI модели, вместо набор от пиксели. По този начин, LatentCSI кодира Wi-Fi CSI в латентно пространство, което след това се подава в предварително обучен дифузионен модел.

В своя проект, изследователите са свързали Wi-Fi CSI енкодер към модела Stable Diffusion 3. Той е приемал данните от енкодера като заявки за генериране на изображения, което спестява значителни изчислителни ресурси. Важен аспект е, че моделът е бил предварително обучен върху реални снимки на изследваната стая, което означава, че е "знаел" как изглежда празна. След това изкуственият интелект е реконструирал позицията на променливата на околната среда, показвайки колко хора има в стаята, къде стоят и общото разположение на обектите вътре.

Технологията LatentCSI генерира изображения с висока резолюция, фини детайли и текстури, които само Wi-Fi не може да различи. Макар че на този етап е малко вероятно доставчиците на интернет да могат да шпионират абонати, използвайки рутери, LatentCSI повдига сериозни опасения за поверителността. Тя би могла потенциално да помогне за проследяване на хора и обекти, въпреки че засега това е само лабораторна демонстрация.

Това не е първото подобно решение в областта. Преди това италиански учени предложиха начин за идентифициране на хора въз основа на изкривяванията, които телата им внасят в Wi-Fi сигналите. Американски изследователи пък създадоха система за зрение за роботи, използващи радиосигнали.

Развитието на LatentCSI отваря нови хоризонти за приложения в различни области – от сигурност и мониторинг до умни домове и роботика. Въпреки това, както при всяка мощна технология, е от съществено значение да се установи ясна рамка за нейното етично и отговорно използване, за да се балансират иновациите с правото на неприкосновеност на личния живот.