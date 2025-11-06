Илон Мъск ще изгражда центрове за изкуствен интелект в космоса

Инфраструктурата на изкуствения интелект (AI) се разраства с главоломна скорост, а тесните места на Земята стават все по-осезаеми. В този контекст, идеята за изместване на центровете за данни в космоса вече не е научна фантастика, а напълно реален план. Водеща роля в тази космическа инвазия поема SpaceX с амбициозен проект, който ще използва сателитната мрежа Starlink V3 като основа.

Илон Мъск, основателят и ръководител на SpaceX, привлече вниманието на обществеността, след като коментира статия в Ars Technica за възможността роботи да строят центрове за данни в орбита. Неговият отговор в социалната мрежа X беше красноречив: "Това може да бъде постигнато чрез просто увеличаване мащаба на спътниците Starlink V3, които имат високоскоростни лазерни връзки. SpaceX ще направи това."

Конкуренцията също не спи: Джеф Безос, основателят на Blue Origin, прогнозира още миналия месец, че през следващите десетилетия в околоземна орбита ще се появят центрове за данни с капацитет от няколко гигавата. Привържениците на тази футуристична идея изтъкват няколко неоспорими предимства:

Безплатна, неограничена слънчева енергия: На практика безкраен енергиен източник за захранване на масивните центрове.

Липса на екологични ограничения: Преместването на тежкото оборудване в орбита елиминира притесненията относно въздействието върху екосферата на Земята.

Разбира се, противниците сочат високата цена и липсата на напълно завършени технологии като основни пречки.

Starlink вече разполага с най-модерната и печеливша космическа инфраструктура за комуникация, а третото поколение спътници ще бъде истински технологичен скок. Изстрелването на Starlink V3 ще започне през следващите шест месеца, като всяка мисия на ракетата Starship ще добавя до 60 нови спътника.

Макар и ръководителят на SpaceX да не уточни как точно ще се мащабират тези сателити, за да се превърнат в „космически центрове за данни“, наличието на лазерни връзки с висока скорост е ключово за обработката и преноса на огромни обеми информация, необходими за AI приложенията. По този начин, SpaceX не просто предлага интернет, а гради фундаментална инфраструктура за бъдещето на изчисленията.