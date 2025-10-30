OpenAI обеща да създаде „пълноценен“ учен с изкуствен интелект

В свят, който вече е свикнал със светкавичната скорост на технологичния прогрес, OpenAI направи изявление, което може да пренареди цялата научна парадигма. По време на своето предаване на живо във вторник, главният изпълнителен директор на компанията, Сам Алтман, разкри амбициозен и агресивен график: създаването на „пълноценен автономен изследовател на ИИ“ до 2028 година.

Пътната карта на OpenAI за дълбокото обучение е разделена на две фази, които демонстрират експоненциалния скок, който компанията очаква:

2026 година (Септември): Системите трябва да достигнат нивото на стажант-изследовател, способни да изпълняват определени функции в научните проекти.

2028 година: Целта е постигане на нивото на автономен, пълноценен изследовател на ИИ – система, способна самостоятелно да инициира и изпълнява мащабни изследователски проекти.

Главният учен на OpenAI, Якуб Пахоцки, поясни, че "изследовател на ИИ" не е просто следващата генерация чатбот, а система, която може автономно да работи върху сложни, критични задачи. Пахоцки добави, че компанията е убедена, че свръхинтелигентни системи, които ще надминат човешкия интелект в широк спектър от критични задачи, могат да бъдат създадени с помощта на методи за дълбоко обучение за по-малко от десетилетие.

За да реализира този впечатляващ скок, OpenAI ще се фокусира върху две ключови технологични насоки: Непрекъснати алгоритмични подобрения, развиване на по-ефективни и мощни алгоритми за дълбоко обучение и радикално Увеличаване на изчислителните ресурси: Повишаване на мощността, особено във фазата на „извод“ – времето, необходимо на модела да "мисли" и да обработва дадена задача.

Пахоцки даде красноречив пример за настоящите възможности: сегашните модели могат да работят около пет часа и да постигат резултати, сравними с тези на медалисти от Международната математическа олимпиада. С очакваното разширяване на изчислителната мощ, този "срок на мислене" бързо ще се разшири, отваряйки врати към решаването на несравнимо по-комплексни проблеми.

Амбициозният график беше обявен в същия ден, в който OpenAI финализира своето преструктуриране – преминаване от организация с нестопанска цел към корпорация с обществена полза. Тази промяна освобождава компанията от ограниченията на първоначалния устав, откривайки нови хоризонти за набиране на капитал за научна експанзия.

Новата структура гарантира, че научният напредък остава водещ приоритет. OpenAI Foundation (неправителствената организация) ще получи 26% дял в търговското подразделение. Фондацията ще определя посоката на изследванията и ще надзирава инициативите за безопасност на ИИ.

В най-силния си ангажимент досега, Фондацията пое ангажимент от 25 милиарда долара за използване на ИИ за лечение на заболявания, подчертавайки стремежа ИИ да ускори научните открития в медицината, физиката и технологичното развитие, които хората не могат да постигнат в краткосрочен план.

В заключение, OpenAI не просто създава по-добри алгоритми; тя прекроява самото бъдеще на научните открития. Остава да видим как тази технология ще се справи с етичните и практическите предизвикателства по пътя към 2028 година.