Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Вече ви разказахме за новия силов тракт на Dacia, но сега специалистите на марката в Париж разкриха пред нашия екип още подробности за тази изключително интересна система. Dacia представи задвижващия агрегат Hybrid-G 150 4x4 за моделите Duster и Bigster, създавайки уникална комбинация от технологии, която директно адресира нуждите на българските потребители, търсещи икономичност, дълъг пробег и повишени офроуд възможности. Тази система е първата в света, която съчетава хибридна технология, работа с две горива (LPG/бензин) и задвижване на всички колела в един пакет.
Системата Hybrid-G 150 4x4 е базирана на мека хибридна (mild-hybrid) архитектура и е проектирана да функционира с две горива: За двигател с вътрешно горене се използва 1.2 л трицилиндров турбо бензинов двигател с 48 V мека хибридна система. Той е първият агрегат, разработен съвместно с Geely, с потенциално директно впръскване на втечнен петролен газ (LPG). Този мотор предава 103 кВт (140 к.с.) и 230 Нм въртящ момент към предния мост. Моторът е свързан е с шестстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител (DCT), която може да се управлява и чрез пера на волана. За задвижването на задния мост е интегриран отделен електрически мотор, дело на Valeo, който е с пикова мощност от 23 кВт (31 к.с.) и 87 Нм въртящ момент. Този електромотор е свързан с иновативна двустепенна скоростна кутия и изключващ се съединител за задния мост – друга световна иновация.
Първата предавка е за пресечени местности, а втората предавка позволява електрическо задвижване и офроуд динамика при по-високи скорости – до 140 км/ч. В режим 2WD задният мост се изключва, което намалява триенето и подобрява разхода на гориво при дълги пътувания. Общата системна мощност достига 113 кВт (154 к.с.).
Предимства на двете горива и пробег
Една от основните технологични характеристики на Hybrid-G 150 4x4 е неговата двугоривна природа, която осигурява рекорден комбиниран пробег. Системата използва два 50-литрови резервоара – един за бензин и един за LPG. Резервоарите са разположени под пода на багажника, запазвайки товарното пространство. Така общият автономен пробег по цикъла WLTP достига до 1 500 км. Системата обещава до 30% по-ниски експлоатационни разходи в сравнение с агрегатите, работещи само на бензин, като същевременно намалява емисиите на CO2.
Интелигентно управление и офроуд режими
Уникалното задвижване на всички колела с електрически мотор на задния мост се управлява от система с множество режими, осигуряващи висока гъвкавост: Технологичният смисъл на тази система е, че тя запазва офроуд способностите на Duster и Bigster, като същевременно добавя ефективността и плавността на автоматичната трансмисия и електрическата помощ. Превключването от едното гориво към другото се осъществява бързо и плавно и автоматично или чрез бутон на таблото.
1 Тити
07:23 06.10.2025
2 свидетел
07:27 06.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Четири цилиндров с по два клапана и с минимум електроника и 5 години гаранция.
С две думи безпроблемен работен кон.
Другото е за КОМПЛЕКСАРИ.
Коментиран от #8
07:38 06.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Койчо
Очертава се интересна офроуддинамика със скорост 140 км/ч. Нещо като Париж-Дакар ралито.
08:28 06.10.2025
7 Пич
08:48 06.10.2025
8 пенчо
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ганчо и аз като теб искам такава кола. НО такива вече почти не се предлагат. НЕ знам защо пробутват, че "директно впръскване на втечнен петролен газ (LPG)", е някаква иновация. Корейците имат такива двигатели от над 10 години. Атмосферните двигатели с предкамерно впръскване и 8 клапана са мираж.
НО знам едно. Този вид двигатели ще позлати всеки кадърен автомонтьор.
Коментиран от #13
09:02 06.10.2025
9 я малко по-сореизоно с обидите!!!
09:05 06.10.2025
10 така
Коментиран от #11
09:31 06.10.2025
11 Име
До коментар #10 от "така":Днес са предснавени. Така е и по другите световни сайтове
09:34 06.10.2025
12 Пздрцдзрпцд
И тези ли ще се карат само докато са в гаранция, защото след това ремонтите се "нанай си"? Да ви перем у екологията, да ви перем...
09:42 06.10.2025
13 Бай Кой.
До коментар #8 от "пенчо":Някой май не знае разликата между течна фаза и директно впръскване!
Коментиран от #15
10:27 06.10.2025
14 дедо..
10:49 06.10.2025
15 пенчо
До коментар #13 от "Бай Кой.":Дай малко разяснения да научим всички тук
11:23 06.10.2025