Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Вече ви разказахме за новия силов тракт на Dacia, но сега специалистите на марката в Париж разкриха пред нашия екип още подробности за тази изключително интересна система. Dacia представи задвижващия агрегат Hybrid-G 150 4x4 за моделите Duster и Bigster, създавайки уникална комбинация от технологии, която директно адресира нуждите на българските потребители, търсещи икономичност, дълъг пробег и повишени офроуд възможности. Тази система е първата в света, която съчетава хибридна технология, работа с две горива (LPG/бензин) и задвижване на всички колела в един пакет.

Системата Hybrid-G 150 4x4 е базирана на мека хибридна (mild-hybrid) архитектура и е проектирана да функционира с две горива: За двигател с вътрешно горене се използва 1.2 л трицилиндров турбо бензинов двигател с 48 V мека хибридна система. Той е първият агрегат, разработен съвместно с Geely, с потенциално директно впръскване на втечнен петролен газ (LPG). Този мотор предава 103 кВт (140 к.с.) и 230 Нм въртящ момент към предния мост. Моторът е свързан е с шестстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител (DCT), която може да се управлява и чрез пера на волана. За задвижването на задния мост е интегриран отделен електрически мотор, дело на Valeo, който е с пикова мощност от 23 кВт (31 к.с.) и 87 Нм въртящ момент. Този електромотор е свързан с иновативна двустепенна скоростна кутия и изключващ се съединител за задния мост – друга световна иновация.

Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4

Първата предавка е за пресечени местности, а втората предавка позволява електрическо задвижване и офроуд динамика при по-високи скорости – до 140 км/ч. В режим 2WD задният мост се изключва, което намалява триенето и подобрява разхода на гориво при дълги пътувания. Общата системна мощност достига 113 кВт (154 к.с.).

Предимства на двете горива и пробег

Една от основните технологични характеристики на Hybrid-G 150 4x4 е неговата двугоривна природа, която осигурява рекорден комбиниран пробег. Системата използва два 50-литрови резервоара – един за бензин и един за LPG. Резервоарите са разположени под пода на багажника, запазвайки товарното пространство. Така общият автономен пробег по цикъла WLTP достига до 1 500 км. Системата обещава до 30% по-ниски експлоатационни разходи в сравнение с агрегатите, работещи само на бензин, като същевременно намалява емисиите на CO2.

Интелигентно управление и офроуд режими

Уникалното задвижване на всички колела с електрически мотор на задния мост се управлява от система с множество режими, осигуряващи висока гъвкавост: Технологичният смисъл на тази система е, че тя запазва офроуд способностите на Duster и Bigster, като същевременно добавя ефективността и плавността на автоматичната трансмисия и електрическата помощ. Превключването от едното гориво към другото се осъществява бързо и плавно и автоматично или чрез бутон на таблото.

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4

Dacia Hybrid-G 150 4x4 е доказателство, че иновативните хибридни решения не е задължително да бъдат скъпи и могат да бъдат интегрирани с технологии за алтернативни горива, предлагайки изключителна експлоатационна ефективност и гъвкавост.