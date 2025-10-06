Новини
Технологии »
Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат

Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат

6 Октомври, 2025 07:15 4 666 15

  • dacia-
  • hybrid-
  • 4x4-
  • hybrid-g 150 4x4-
  • duster-
  • bigster-
  • агу

Dacia официално представи пред журналисти задвижващия силов тракт Hybrid-G 150 4x4

Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Вече ви разказахме за новия силов тракт на Dacia, но сега специалистите на марката в Париж разкриха пред нашия екип още подробности за тази изключително интересна система. Dacia представи задвижващия агрегат Hybrid-G 150 4x4 за моделите Duster и Bigster, създавайки уникална комбинация от технологии, която директно адресира нуждите на българските потребители, търсещи икономичност, дълъг пробег и повишени офроуд възможности. Тази система е първата в света, която съчетава хибридна технология, работа с две горива (LPG/бензин) и задвижване на всички колела в един пакет.

Системата Hybrid-G 150 4x4 е базирана на мека хибридна (mild-hybrid) архитектура и е проектирана да функционира с две горива: За двигател с вътрешно горене се използва 1.2 л трицилиндров турбо бензинов двигател с 48 V мека хибридна система. Той е първият агрегат, разработен съвместно с Geely, с потенциално директно впръскване на втечнен петролен газ (LPG). Този мотор предава 103 кВт (140 к.с.) и 230 Нм въртящ момент към предния мост. Моторът е свързан е с шестстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител (DCT), която може да се управлява и чрез пера на волана. За задвижването на задния мост е интегриран отделен електрически мотор, дело на Valeo, който е с пикова мощност от 23 кВт (31 к.с.) и 87 Нм въртящ момент. Този електромотор е свързан с иновативна двустепенна скоростна кутия и изключващ се съединител за задния мост – друга световна иновация.

Подробности за
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4

Първата предавка е за пресечени местности, а втората предавка позволява електрическо задвижване и офроуд динамика при по-високи скорости – до 140 км/ч. В режим 2WD задният мост се изключва, което намалява триенето и подобрява разхода на гориво при дълги пътувания. Общата системна мощност достига 113 кВт (154 к.с.).

Предимства на двете горива и пробег

Една от основните технологични характеристики на Hybrid-G 150 4x4 е неговата двугоривна природа, която осигурява рекорден комбиниран пробег. Системата използва два 50-литрови резервоара – един за бензин и един за LPG. Резервоарите са разположени под пода на багажника, запазвайки товарното пространство. Така общият автономен пробег по цикъла WLTP достига до 1 500 км. Системата обещава до 30% по-ниски експлоатационни разходи в сравнение с агрегатите, работещи само на бензин, като същевременно намалява емисиите на CO2.

Интелигентно управление и офроуд режими

Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат

Уникалното задвижване на всички колела с електрически мотор на задния мост се управлява от система с множество режими, осигуряващи висока гъвкавост: Технологичният смисъл на тази система е, че тя запазва офроуд способностите на Duster и Bigster, като същевременно добавя ефективността и плавността на автоматичната трансмисия и електрическата помощ. Превключването от едното гориво към другото се осъществява бързо и плавно и автоматично или чрез бутон на таблото.

Подробности за
Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4

Dacia Hybrid-G 150 4x4 е доказателство, че иновативните хибридни решения не е задължително да бъдат скъпи и могат да бъдат интегрирани с технологии за алтернативни горива, предлагайки изключителна експлоатационна ефективност и гъвкавост.

Подробности за "мечтата на българина" - кросоувърите на Dacia с АГУ, 4х4 и автомат


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    11 7 Отговор
    Ама до кога ще пробутват този скапан двигател tce не се ли свърха бройките дойигааа???

    07:23 06.10.2025

  • 2 свидетел

    17 3 Отговор
    колкото по-сложно и технологично, толкова по-скъпо и опасно !

    07:27 06.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 7 Отговор
    Ганчо като мен харесва нов автомобил до 10 000 Е с бензинов (може LNG или LPG) или дизелов двигател около 100 к.с.
    Четири цилиндров с по два клапана и с минимум електроника и 5 години гаранция.
    С две думи безпроблемен работен кон.
    Другото е за КОМПЛЕКСАРИ.

    Коментиран от #8

    07:38 06.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Койчо

    6 1 Отговор
    Първата предавка е за пресечени местности, а втората предавка позволява електрическо задвижване и офроуд динамика при по-високи скорости – до 140 км/ч"

    Очертава се интересна офроуддинамика със скорост 140 км/ч. Нещо като Париж-Дакар ралито.

    08:28 06.10.2025

  • 7 Пич

    12 2 Отговор
    Това като го прочетох и съм в ступор ! На всички които са " мечтаещи " за това нещо ще им се запалят главите от дефектите му !!! Направо ще прескача от един сервиз в друг !!!

    08:48 06.10.2025

  • 8 пенчо

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ганчо и аз като теб искам такава кола. НО такива вече почти не се предлагат. НЕ знам защо пробутват, че "директно впръскване на втечнен петролен газ (LPG)", е някаква иновация. Корейците имат такива двигатели от над 10 години. Атмосферните двигатели с предкамерно впръскване и 8 клапана са мираж.
    НО знам едно. Този вид двигатели ще позлати всеки кадърен автомонтьор.

    Коментиран от #13

    09:02 06.10.2025

  • 9 я малко по-сореизоно с обидите!!!

    6 2 Отговор
    защо обиждате така грубо нормалните хора???? кой нормален човек мечтае за тази пародия на автомобил?

    09:05 06.10.2025

  • 10 така

    3 3 Отговор
    Това изглежда като частен сайт на Дачия. Поне три последователни "автоновини" само за Дачия.

    Коментиран от #11

    09:31 06.10.2025

  • 11 Име

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "така":

    Днес са предснавени. Така е и по другите световни сайтове

    09:34 06.10.2025

  • 12 Пздрцдзрпцд

    4 1 Отговор
    Голяма сложнотия, бре! Па батерия, па електромотор, па двоен съединител, па това, па онова. Като се "опраси" нещо няма оправяне. Или по-скоро има, но срещу две-три торби пари. А идеята на Дачия беше да е евтин и непретенциозен автомобил.

    И тези ли ще се карат само докато са в гаранция, защото след това ремонтите се "нанай си"? Да ви перем у екологията, да ви перем...

    09:42 06.10.2025

  • 13 Бай Кой.

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "пенчо":

    Някой май не знае разликата между течна фаза и директно впръскване!

    Коментиран от #15

    10:27 06.10.2025

  • 14 дедо..

    1 0 Отговор
    Будалите да си го карат този влашки V aктив,а аз не слазам от 20 годишния,пет цилиндров нафтов бенц c30 със петстотин нютонметра..а бе чрън дзвер с малко увехтела кожа,ама върши работа..

    10:49 06.10.2025

  • 15 пенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Кой.":

    Дай малко разяснения да научим всички тук

    11:23 06.10.2025