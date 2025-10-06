Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Наред с концепцията Hipster, румънската марка Dacia обяви и широки технологични и дизайнерски обновления за своите ключови модели Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan, които са основните носители на успеха на марката на европейските и международни пазари. Sandero продължава да бъде най-продаваният автомобил на частни клиенти в Европа, достигайки над 300 000 продажби през 2024 година (309392 броя), докато Jogger се утвърждава като вторият най-продаван модел в европейския C-сегмент (изключвайки SUV моделите).

Екстериор

Това, което първо се набива на очи е новия светлинен подпис на моделите. Те приемат нов LED светлинен подпис с обърнат символ „Т“ над предните фарове. Този подпис е свързан с обновената решетка чрез фина линия от пикселизирани бели точки. Задните светлини също са „пикселизирани“. При Jogger те са продължение на задното стъкло, следвайки вертикалната форма на калниците.

Друга новост е използването на т.нар. Starkle материал: В приключенските версии (Sandero Stepway и Jogger) се използват нови протектори на арките на колелата и долната част на каросерията, изработени от Starkle. Този материал, разработен от инженерите на Dacia и въведен с Duster, съдържа 20% рециклирани пластмаси. Използването му в неоцветен и нетретиран вид намалява въглеродния отпечатък, но по-важното за клиентите е, че подобрява устойчивостта срещу драскотини, като в същото време изглежда доста добре.

Интериор

Тук промените не са много, но също са съществени. Интериорът получава обновен волан с оптимизирана ергономичност, а при хибридните и Eco-G 120 версии с автоматична скоростна кутия е добавен новият превключвател E-Shifter.

Силови агрегати

Обновената гама включва съществени промени в задвижването, насочени към електрификация и най-важното за нас българите - алтернативни горива:

Нов хибриден агрегат Hybrid 155: Този агрегат заменя Hybrid 140 в Jogger и за първи път ще бъде наличен в Sandero Stepway (четвърто тримесечие на 2026 година). Системата комбинира 1.8 л четирицилиндров бензинов двигател (109 к.с.), два електромотора (50 к.с. тягов мотор и високоволтов стартер/генератор), 1.4 кВтч (230 V) батерия и автоматична електрическа скоростна кутия без съединител. Общата системна мощност е 155 к.с. и 170 Нм въртящ момент. В градски цикъл Dacia с такъв силов тракт може да работи в изцяло електрически режим до 80% от времето.

Нов Eco-G 120 (LPG): Dacia представя първия си LPG двигател, който се предлага с автоматична скоростна кутия. Новият 1.2 л трицилиндров турбодвигател с двойно гориво (LPG/бензин) генерира 120 к.с. (увеличение спрямо предишните 100 к.с.). Емисиите в LPG режим са намалени с около 10% спрямо еквивалентен бензинов агрегат, а за цената на газта коментарите са излишни. Това е най-евтиното гориво за автомобили у нас.

Освен това версиите с вградена АГУ впечатляват с увеличен капацитет на LPG резервоара: Капацитетът на резервоарите е увеличен (напр. от 40 л на 49.6 л за Sandero), което води до 20% увеличение на пробега в LPG режим. Общият комбиниран пробег (LPG + бензин) достига 1 590 км за Sandero.

Дигитализация и свързаност

Dacia разширява възможностите за свързаност, като същевременно запазва гъвкавостта в системите Media Display и Media Nav Live. Централният сензорен екран вече е 10-инчов HD (преди 8-инчов) в системите Media Display и Media Nav Live. Последната включва свързана навигация с информация в реално време.

Освен това 7-инчовият цифров панел придобива нов интерфейс. В купето са налични още индукционно зарядно устройство, което се предлага за първи път за телефон в централната конзола. Интелигентната система за закрепване YouClip е достъпна и тук, като е значително усъвършенствана. Тя е стандартна за всички модели, като броят на точките варира (напр. Logan има две точки, докато Jogger добавя точка в багажника). Тези точки позволяват сигурно закрепване на аксесоари като стойки за таблет или телефон.

Системи в помощ на водача (ADAS)

В отговор на най-новите европейски стандарти за безопасност, моделите получават и нови системи за подпомагане на водача:

Автоматично аварийно спиране: Система, която отчита превозни средства, пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти (в градски и магистрален режим).

Автоматични предни фарове: Оптимизират видимостта през нощта, като автоматично превключват от дълги на къси светлини при засичане на насрещно движение.

Камера с множество изгледи: Улеснява маневрирането, като централният екран показва изглед отгоре на автомобила.

Умен бутон „My Safety“: Осигурява лесен достъп до предпочитаната от водача конфигурация на системите ADAS.

В заключение ще кажем, че с всички тези технологични обновления румънската марка подсилва позицията си на бранд, който предлага съвременни характеристики и повишена ефективност, но оставайки верен на уникалното съотношение цена/качество.