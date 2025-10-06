Новини
Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 07:00, обновена 6 Октомври, 2025 11:00 5 336 9

Технологични иновации в обновените Dacia Sandero, Jogger и Logan

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Наред с концепцията Hipster, румънската марка Dacia обяви и широки технологични и дизайнерски обновления за своите ключови модели Sandero, Sandero Stepway, Jogger и Logan, които са основните носители на успеха на марката на европейските и международни пазари. Sandero продължава да бъде най-продаваният автомобил на частни клиенти в Европа, достигайки над 300 000 продажби през 2024 година (309392 броя), докато Jogger се утвърждава като вторият най-продаван модел в европейския C-сегмент (изключвайки SUV моделите).

Екстериор

Това, което първо се набива на очи е новия светлинен подпис на моделите. Те приемат нов LED светлинен подпис с обърнат символ „Т“ над предните фарове. Този подпис е свързан с обновената решетка чрез фина линия от пикселизирани бели точки. Задните светлини също са „пикселизирани“. При Jogger те са продължение на задното стъкло, следвайки вертикалната форма на калниците.

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

Друга новост е използването на т.нар. Starkle материал: В приключенските версии (Sandero Stepway и Jogger) се използват нови протектори на арките на колелата и долната част на каросерията, изработени от Starkle. Този материал, разработен от инженерите на Dacia и въведен с Duster, съдържа 20% рециклирани пластмаси. Използването му в неоцветен и нетретиран вид намалява въглеродния отпечатък, но по-важното за клиентите е, че подобрява устойчивостта срещу драскотини, като в същото време изглежда доста добре.

Интериор

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

Тук промените не са много, но също са съществени. Интериорът получава обновен волан с оптимизирана ергономичност, а при хибридните и Eco-G 120 версии с автоматична скоростна кутия е добавен новият превключвател E-Shifter.

Силови агрегати

Обновената гама включва съществени промени в задвижването, насочени към електрификация и най-важното за нас българите - алтернативни горива:

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

Нов хибриден агрегат Hybrid 155: Този агрегат заменя Hybrid 140 в Jogger и за първи път ще бъде наличен в Sandero Stepway (четвърто тримесечие на 2026 година). Системата комбинира 1.8 л четирицилиндров бензинов двигател (109 к.с.), два електромотора (50 к.с. тягов мотор и високоволтов стартер/генератор), 1.4 кВтч (230 V) батерия и автоматична електрическа скоростна кутия без съединител. Общата системна мощност е 155 к.с. и 170 Нм въртящ момент. В градски цикъл Dacia с такъв силов тракт може да работи в изцяло електрически режим до 80% от времето.

Нов Eco-G 120 (LPG): Dacia представя първия си LPG двигател, който се предлага с автоматична скоростна кутия. Новият 1.2 л трицилиндров турбодвигател с двойно гориво (LPG/бензин) генерира 120 к.с. (увеличение спрямо предишните 100 к.с.). Емисиите в LPG режим са намалени с около 10% спрямо еквивалентен бензинов агрегат, а за цената на газта коментарите са излишни. Това е най-евтиното гориво за автомобили у нас.

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

Освен това версиите с вградена АГУ впечатляват с увеличен капацитет на LPG резервоара: Капацитетът на резервоарите е увеличен (напр. от 40 л на 49.6 л за Sandero), което води до 20% увеличение на пробега в LPG режим. Общият комбиниран пробег (LPG + бензин) достига 1 590 км за Sandero.

Дигитализация и свързаност

Dacia разширява възможностите за свързаност, като същевременно запазва гъвкавостта в системите Media Display и Media Nav Live. Централният сензорен екран вече е 10-инчов HD (преди 8-инчов) в системите Media Display и Media Nav Live. Последната включва свързана навигация с информация в реално време.

Освен това 7-инчовият цифров панел придобива нов интерфейс. В купето са налични още индукционно зарядно устройство, което се предлага за първи път за телефон в централната конзола. Интелигентната система за закрепване YouClip е достъпна и тук, като е значително усъвършенствана. Тя е стандартна за всички модели, като броят на точките варира (напр. Logan има две точки, докато Jogger добавя точка в багажника). Тези точки позволяват сигурно закрепване на аксесоари като стойки за таблет или телефон.

Системи в помощ на водача (ADAS)

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

В отговор на най-новите европейски стандарти за безопасност, моделите получават и нови системи за подпомагане на водача:

Автоматично аварийно спиране: Система, която отчита превозни средства, пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти (в градски и магистрален режим).

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

Автоматични предни фарове: Оптимизират видимостта през нощта, като автоматично превключват от дълги на къси светлини при засичане на насрещно движение.

Камера с множество изгледи: Улеснява маневрирането, като централният екран показва изглед отгоре на автомобила.

Умен бутон „My Safety“: Осигурява лесен достъп до предпочитаната от водача конфигурация на системите ADAS.

Ето ги новите Dacia Sandero и компания (ВИДЕО)

В заключение ще кажем, че с всички тези технологични обновления румънската марка подсилва позицията си на бранд, който предлага съвременни характеристики и повишена ефективност, но оставайки верен на уникалното съотношение цена/качество.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авто фен

    Дачия вече повече ми харесват от Тойота. ПО-модерни LED графики правят. Много красив и елегантен дизайн.

    Коментиран от #2

    07:27 06.10.2025

  • 2 Гост

    До коментар #1 от "авто фен":

    Айде, айде, по ти харесват ох Тойота? Може, въпрос на вкус, няма лошо! Но харесването е пряко свързано с киселинността на гроздето!
    Ама, нема лошо, щом те кефят, взимай смело едно Сандеро ва 45 000 лева, кво му плащаш...

    08:10 06.10.2025

  • 3 гост

    Моя хибриден Джогър и сега ми да жа около 4.5л/100км а с този нов двигател може и до 4 да падне разхода

    Коментиран от #4

    08:39 06.10.2025

  • 4 дедо..

    До коментар #3 от "гост":

    Моя хибриден приус с двг 1,8 ми докарва 4л/100 км..па дако е на 15 години

    09:04 06.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    Еко Г 1.2 3 цилиндъра 120кс на газ ще се предлага ли и със ръчка? Ако да - ще сменям таксито.

    10:59 06.10.2025

  • 6 той

    Вие лудили сте да сравнявате дачия с тойота!

    11:07 06.10.2025

  • 7 да ама не

    Спрете да сравнявате всички с Тойота. То ясно, че в главите ви Тойота е еталон за всичко добро, но спрете да и правите така реклама. Че както са се юрнали да купуват Тойота, по улиците стана малко байгън от тая марка. Хайде пазарувайте друго, че и на нас почитетелите ще ни омръзне.

    11:15 06.10.2025

  • 8 бай Бай

    Най-ценното в Дакия е, че воланът и централната конзола са с нормални бутони, а не разни тъч, капацитивни смешки.

    11:17 06.10.2025

  • 9 Аз доволен

    Ще има Сандеро "големия мотор".

    11:17 06.10.2025