Запознаваме ви първи с новата Dacia Hipster (ВИДЕО)

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

На фона на пазарен натиск, който тласка автомобилите към все по-големи размери, тегло и сложност, Dacia представя концепцията Hipster – радикален отговор, фокусиран върху чистата 100% електрическа мобилност. Този прототип е разработен с ясната цел да намали наполовина въглеродния отпечатък за целия си жизнен цикъл в сравнение с най-добрите налични в момента електрически автомобили.

Технология на олекотяването

Основната технологична новост в Hipster Concept е цялостният eco-smart подход, целящ драстично намаляване на масата. Концепцията е с 20% по-лека от сегашния модел Dacia Spring. Този резултат е постигнат чрез оптимизация във всеки аспект на автомобила, което води до по-малко необходими суровини, по-ниска енергия за производство и съответно по-нисък разход на енергия по време на движение.

Дизайн директорът на марката Dacia Давид Дюран разаза пред нdшия екип подробности за новата концепция Hipster

Личното ни впечатление е, че това е най-смелата стъпка на Dacia. В индустрия, където теглото е синоним на премиум усещане и батериен капацитет, Hipster залага на технологията на отрицанието – премахване на всичко излишно. Намаляването на масата е истинската иновация тук, тъй като директно кореспондира с целта за достатъчен пробег при зареждане само два пъти седмично, покривайки нуждите на над 90% от шофьорите.

В допълнение, здравината на дизайна е подсилена със странични протектори, изработени от Starkle – материал, създаден от инженерите на Dacia, който частично е получен от рециклиране.

Ултракомпактен дизайн, модулност и ергономия

Концептът се придържа към ултракомпактни размери – дължина едва 3 метра, височина 1.53 метра и широчина 1.55 метра. Въпреки тези параметри, интериорът е оптимизиран да предлага четири пълноценни места, в което се убедихме лично.

Капацитетът на багажника може да варира от 70 литра (с четирима пътници) до 500 литра (с две седящи места) благодарение на сгъваемата задна седалка. А здната врата обхваща цялата широчина на автомобила и се отваря на две части, което улеснява достъпа до багажното пространство.

Задните светлини са интегрирани директно зад стъклото на задната врата, елиминирайки нуждата от отделен стъклен панел и намалявайки сложността. А що се отнася до седалките, то дизайнът им е опростен с видима рамка и мека техническа мрежеста тъкан, като въпреки този им вид те са удобни и ергономични. Страничните стъкла са плъзгащи се, а външната дръжка е заменена с каишка – решения, които са чисто технологичен избор за намаляване на теглото и разходите.

Личното ни наблюдение е, че ергономичните решения в интериора – като плъзгащите се прозорци и каишката вместо дръжка – макар и нестандартни, са логично продължение на концепцията за олекотяване и в същото време са функционални. Особено впечатление прави и практичността на багажника (от 70 до 500 литра), която в този ултракомпактен сегмент е отлично инженерно постижение за оползотворяване на пространството.

Свързаност и персонализация

Катрин Адт - новият главен изпълнителен директор на Dacia представи Hipster

Цифровите технологии в Hipster Concept следват философията BYOD (Bring Your Own Device – Донеси собственото си устройство), за да се намалят разходите и сложността. Освен това интериорът е подготвен за системата за персонализация YouClip, като в него са разположени единадесет точки за прикрепване по таблото, панелите на вратите и багажника, които могат да поемат различни аксесоари.

Интересното и много функционално решение е, че смартфонът се превръща в цифров ключ за отключване и стартиране на автомобила. Поставен в специална докинг станция, той функционира като мултимедиен екран и извежда предпочитаните навигационни приложения. Телефонът служи и за източник на аудиосигнал, свързан с преносим Bluetooth високоговорител, който е съвместим с YouClip системата и може да се закрепва на различни места в супето.

В заключение, Dacia Hipster Concept не е просто автомобил, а технологично изследване на границите на минимализма в електрическата мобилност. Превръщането на личния смартфон в централен мултимедиен модул и въвеждането на универсалната система YouClip са интелигентни решения, които елиминират скъпоструващи вградени компоненти. Това е концепция, която смело демонстрира, че високата ефективност в EV сегмента може да бъде постигната не с по-големи батерии, а с по-малко тегло и повече интелигентно проектирани, модулни решения.

От това, което видяхме ва Париж, смело могем за кажем, че Dacia Hipster е повече от прототип; той е ясен отговор на нарастващата ценова пропаст в автомобилния пазар. В контекста, в който средната цена на новите автомобили в Европа се е повишила с 77% между 2010-а и 2024 година, изпреварвайки значително покупателната способност на домакинствата, Hipster представлява целенасочена контраофанзива, която ще се появи в серия с цена под 20 000 евро.

След като Dacia Spring направи електрическата мобилност достъпна, Hipster Concept демонстрира амбицията да стигне още по-далеч, насочвайки се към широк кръг потребители с ограничен бюджет. Тази концепция е разработена изцяло за нуждите на ежедневието. Тя предлага достатъчен пробег за покриване на рутинните пътувания, като статистиката показва, че 94% от шофьорите изминават по-малко от 40 километра на ден.

Следователно, Hipster не цели да бъде рекордьор по автономия, а рекордьор по ефективност и достъпност, изисквайки зареждане едва два пъти седмично за ежедневна употреба. Независимо дали в града, в крайградските райони или на извънградски път, тази концепция е позиционирана като истинското, технологично олекотено решение за преодоляване на ценовата бариера пред електрификацията.