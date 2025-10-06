Новини
Запознаваме ви първи с новата Dacia Hipster (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 07:00

Концепцията представлява преосмисляне на електрическата мобилност чрез технологичен минимализъм

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

На фона на пазарен натиск, който тласка автомобилите към все по-големи размери, тегло и сложност, Dacia представя концепцията Hipster – радикален отговор, фокусиран върху чистата 100% електрическа мобилност. Този прототип е разработен с ясната цел да намали наполовина въглеродния отпечатък за целия си жизнен цикъл в сравнение с най-добрите налични в момента електрически автомобили.

Технология на олекотяването

Основната технологична новост в Hipster Concept е цялостният eco-smart подход, целящ драстично намаляване на масата. Концепцията е с 20% по-лека от сегашния модел Dacia Spring. Този резултат е постигнат чрез оптимизация във всеки аспект на автомобила, което води до по-малко необходими суровини, по-ниска енергия за производство и съответно по-нисък разход на енергия по време на движение.

Дизайн директорът на марката Dacia Давид Дюран разаза пред нdшия екип подробности за новата концепция Hipster

Личното ни впечатление е, че това е най-смелата стъпка на Dacia. В индустрия, където теглото е синоним на премиум усещане и батериен капацитет, Hipster залага на технологията на отрицанието – премахване на всичко излишно. Намаляването на масата е истинската иновация тук, тъй като директно кореспондира с целта за достатъчен пробег при зареждане само два пъти седмично, покривайки нуждите на над 90% от шофьорите.

В допълнение, здравината на дизайна е подсилена със странични протектори, изработени от Starkle – материал, създаден от инженерите на Dacia, който частично е получен от рециклиране.

Ултракомпактен дизайн, модулност и ергономия

Концептът се придържа към ултракомпактни размери – дължина едва 3 метра, височина 1.53 метра и широчина 1.55 метра. Въпреки тези параметри, интериорът е оптимизиран да предлага четири пълноценни места, в което се убедихме лично.

Капацитетът на багажника може да варира от 70 литра (с четирима пътници) до 500 литра (с две седящи места) благодарение на сгъваемата задна седалка. А здната врата обхваща цялата широчина на автомобила и се отваря на две части, което улеснява достъпа до багажното пространство.

Задните светлини са интегрирани директно зад стъклото на задната врата, елиминирайки нуждата от отделен стъклен панел и намалявайки сложността. А що се отнася до седалките, то дизайнът им е опростен с видима рамка и мека техническа мрежеста тъкан, като въпреки този им вид те са удобни и ергономични. Страничните стъкла са плъзгащи се, а външната дръжка е заменена с каишка – решения, които са чисто технологичен избор за намаляване на теглото и разходите.

Личното ни наблюдение е, че ергономичните решения в интериора – като плъзгащите се прозорци и каишката вместо дръжка – макар и нестандартни, са логично продължение на концепцията за олекотяване и в същото време са функционални. Особено впечатление прави и практичността на багажника (от 70 до 500 литра), която в този ултракомпактен сегмент е отлично инженерно постижение за оползотворяване на пространството.

Свързаност и персонализация

Катрин Адт - новият главен изпълнителен директор на Dacia представи Hipster

Цифровите технологии в Hipster Concept следват философията BYOD (Bring Your Own Device – Донеси собственото си устройство), за да се намалят разходите и сложността. Освен това интериорът е подготвен за системата за персонализация YouClip, като в него са разположени единадесет точки за прикрепване по таблото, панелите на вратите и багажника, които могат да поемат различни аксесоари.

Интересното и много функционално решение е, че смартфонът се превръща в цифров ключ за отключване и стартиране на автомобила. Поставен в специална докинг станция, той функционира като мултимедиен екран и извежда предпочитаните навигационни приложения. Телефонът служи и за източник на аудиосигнал, свързан с преносим Bluetooth високоговорител, който е съвместим с YouClip системата и може да се закрепва на различни места в супето.

В заключение, Dacia Hipster Concept не е просто автомобил, а технологично изследване на границите на минимализма в електрическата мобилност. Превръщането на личния смартфон в централен мултимедиен модул и въвеждането на универсалната система YouClip са интелигентни решения, които елиминират скъпоструващи вградени компоненти. Това е концепция, която смело демонстрира, че високата ефективност в EV сегмента може да бъде постигната не с по-големи батерии, а с по-малко тегло и повече интелигентно проектирани, модулни решения.

От това, което видяхме ва Париж, смело могем за кажем, че Dacia Hipster е повече от прототип; той е ясен отговор на нарастващата ценова пропаст в автомобилния пазар. В контекста, в който средната цена на новите автомобили в Европа се е повишила с 77% между 2010-а и 2024 година, изпреварвайки значително покупателната способност на домакинствата, Hipster представлява целенасочена контраофанзива, която ще се появи в серия с цена под 20 000 евро.

След като Dacia Spring направи електрическата мобилност достъпна, Hipster Concept демонстрира амбицията да стигне още по-далеч, насочвайки се към широк кръг потребители с ограничен бюджет. Тази концепция е разработена изцяло за нуждите на ежедневието. Тя предлага достатъчен пробег за покриване на рутинните пътувания, като статистиката показва, че 94% от шофьорите изминават по-малко от 40 километра на ден.

Следователно, Hipster не цели да бъде рекордьор по автономия, а рекордьор по ефективност и достъпност, изисквайки зареждане едва два пъти седмично за ежедневна употреба. Независимо дали в града, в крайградските райони или на извънградски път, тази концепция е позиционирана като истинското, технологично олекотено решение за преодоляване на ценовата бариера пред електрификацията.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа!🤔

    16 4 Отговор
    Най важното за една кола е да има много копчета за щракане и всевъзможни ненужни изгъзици! Всичко останало е на заден план!

    07:09 06.10.2025

  • 2 Румишка

    17 2 Отговор
    Тъпо, мизерни, даже няма километраж.. като алиеното на Мирчев, измислици, Спринга го продават от нов 40000 сега на една две години по 15-20000лв няма кой да ги купи, така ще е и с този кашон безсмислен.

    07:09 06.10.2025

  • 3 Опааа

    14 3 Отговор
    Абсолютна глупост! 😆 Седалките на “УАЗ” са по-комфортни! Простотия! Кошник!

    07:14 06.10.2025

  • 4 Топла вода

    13 1 Отговор
    Май май се преоткрива топлата вада. Дайхатсу Куоре. 750кг. 4.5лтр/100км. Ауди А2. 920кг. 2.8лтр/100км (дизел). Опел Корса 1988. 900кг. 4лтр/100км (дизел). И много други…. Защо тези малолитражки бяха спрени, вместо технологиите да се развиват. Започнаха да се произвеждат по-големи, по-бързи, по-лакоми автомобили. Сега отново се открива топлата вода….

    07:15 06.10.2025

  • 5 Е това вече е

    8 4 Отговор
    Порнография отсекъде.
    Мислех си, че Нисан Джуката е грозен, ама това ние всичко!

    07:16 06.10.2025

  • 6 БеГемот

    12 4 Отговор
    Прилича на контейнер за боклук на колела ....са и името е подходящо като чуя хипстър ми изниква асоциация за нещо грозно ,некъпано с претенции....

    07:17 06.10.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 2 Отговор
    Това ще отнеме титлата за ГРОЗОТА от Fiat Multipla...

    07:21 06.10.2025

  • 8 Дачия Тухла

    9 2 Отговор
    Какъв е тоя кашон?

    07:26 06.10.2025

  • 9 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Това за шизофреници ли е?

    07:49 06.10.2025

  • 10 Селянин

    3 0 Отговор
    За 5 евра е супер, за 20 евра - 2 годишна Тесла или Волво.

    07:51 06.10.2025

  • 11 по добър трабант от ами

    6 0 Отговор
    най ми харесва диванчето отпред

    07:52 06.10.2025

  • 12 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Още нямат двулитров двигател което е жалко!

    07:54 06.10.2025

  • 13 Трол

    5 0 Отговор
    Това въобще кола ли е?

    07:55 06.10.2025

  • 14 Автоджамбазин

    6 0 Отговор
    А едно време си мислехме, че фиат мултипла е най-грозната кола...

    08:01 06.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    2 0 Отговор
    И ДАЧИЯ са заложили на много печеливша стратегия с това нещо.
    Тук се акцентира върху хората които искат да "блеснат" с това, че не са като другите. А тая група се увеличава с шеметна бързина.
    В тая ниша се мисли така : "Това ще го купя, точно защото е грозно/неприлично/непрактично, понеже аз държа да си личи, че съм различен."

    08:12 06.10.2025

  • 17 Пилот на Ферари

    1 0 Отговор
    Дизайн като на Фиат Мултипла .... само че по ниска и по малка .

    08:20 06.10.2025

  • 18 Всъщност

    1 0 Отговор
    Приликата стар въглищен брикет е очевидна .

    08:20 06.10.2025

  • 19 Порно

    1 0 Отговор
    Със сигурност ще се купува само от хипстъри.Ако имат пари.Апропо , такива елвъшки в Китай са три пъти по евтино. Ама ние в ЕС сме егати голямата работа

    08:23 06.10.2025